به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) و دبیر کنگره بین‌المللی «فقیه سیاستمدار؛ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی»، با تشریح اهداف و برنامه‌های این کنگره، بر نقش آیت‌الله مهدوی کنی در پیوند علوم انسانی و علوم اسلامی، تربیت اخلاقی دانشجویان و پرورش نیروهای علمی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: آیت‌الله مهدوی کنی معتقد بود علوم انسانی با تکیه بر مبانی دینی و تلفیق با علوم اسلامی می‌تواند زمینه تربیت افرادی را فراهم کند که در عرصه نظری و عملی منشأ خدمات مؤثر برای جامعه باشند.

احمدی طباطبایی در نشست خبری کنگره «فقیه سیاستمدار؛ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» که روز شنبه در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه این کنگره در روز دوشنبه در دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: این کنگره با هدف شناخت، معرفی و بزرگداشت شخصیت و اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی برگزار می‌شود و در مراسم افتتاحیه، چند سخنرانی تخصصی درباره اندیشه‌های ایشان خواهیم داشت. همچنین نخستین نشست علمی کنگره با موضوع مبانی نظری و اصول فکری آیت‌الله مهدوی کنی در حوزه علوم انسانی و اسلامی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد علمی و فکری آیت‌الله مهدوی کنی افزود: ایشان افزون بر کنشگری سیاسی و فعالیت‌های مبارزاتی پیش از انقلاب اسلامی، بر علوم انسانی مبتنی بر دین و شاخصه‌های دینی تأکید ویژه‌ای داشت. بنیان‌گذاری دانشگاه امام صادق(ع) نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) با تشریح اهمیت علوم انسانی گفت: معمولاً در تقسیم‌بندی‌های علمی، از ریاضیات و برخی رشته‌های دیگر به‌عنوان علوم پایه یاد می‌شود؛ اما علوم انسانی نیز از این جهت که با انسان، تربیت و شکل‌گیری شخصیت او سروکار دارد، اهمیت بنیادینی دارد. آیت‌الله مهدوی کنی بر این باور بود که علوم انسانی باید با علوم اسلامی پیوند بخورد و بر مبانی دینی استوار شود تا دانشجویان در این حوزه، علاوه بر برخورداری از دانش تخصصی، بتوانند در آینده منشأ خدمات نظری و عملی برای جامعه باشند.

احمدی طباطبایی ادامه داد: دانشگاه امام صادق(ع) از ابتدای تأسیس در مسیر تحقق همین رویکرد حرکت کرد. در این دانشگاه، تربیت علمی دانشجویان از تربیت اخلاقی و توجه به تزکیه و پالایش درونی جدا نبود. آیت‌الله مهدوی کنی بر این مسئله تأکید داشت که دانشجویان، در کنار فراگیری علوم، باید به اخلاق کریمانه‌ای آراسته شوند که شایسته پیروان امیرالمؤمنین(ع) و رهروان مکتب امام صادق(ع) است.

وی با اشاره به اهتمام آیت‌الله مهدوی کنی به تربیت اخلاقی دانشجویان اظهار کرد: ایشان سال‌ها جلسات اخلاق عمومی برای دانشجویان برگزار می‌کرد. این جلسات هر هفته روزهای شنبه، ساعت هشت صبح، تشکیل می‌شد و دانشجویان در آن حضور می‌یافتند. مباحث اخلاقی ایشان به موضوعاتی همچون خودسازی فردی و اجتماعی اختصاص داشت و در کنار آن، مسائل سیاسی و اجتماعی نیز در قالب پرسش و پاسخ مطرح می‌شد.

دبیر کنگره بین‌المللی «فقیه سیاستمدار؛ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» با اشاره به ابعاد مختلف برنامه‌های علمی این رویداد گفت: نشست افتتاحیه، آغاز مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی درباره شخصیت و اندیشه‌های ایشان است و پس از آن نیز سه نشست دیگر برگزار خواهد شد. موضوعاتی از جمله مسائل مربوط به جوانان، بانوان و مبانی و اصول فکری و تفسیری آیت‌الله مهدوی کنی در این نشست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

احمدی طباطبایی با اشاره به پیشینه حوزوی آیت‌الله مهدوی کنی خاطرنشان کرد: ایشان از دوران نوجوانی وارد حوزه علمیه شد و در سیزده‌سالگی، به همراه پدر خود، تحصیل را در مدرسه مرحوم آیت‌الله برهان در تهران آغاز کرد. آیت‌الله برهان به اخلاص و اهتمام به تربیت طلاب شناخته می‌شد و در جریان ورود آیت‌الله مهدوی کنی به مدرسه، بر اهمیت نیت و هدف از تحصیل تأکید کرده بود.

وی با نقل خاطره‌ای از دوران نوجوانی آیت‌الله مهدوی کنی گفت: بنا بر نقل ایشان، آیت‌الله برهان از پدرشان پرسیده بود که فرزندش را با چه هدفی به مدرسه آورده است؛ برای دنیا یا برای آخرت و دستیابی به آثار معنوی ماندگار. پدر آیت‌الله مهدوی کنی در پاسخ تأکید کرده بود که هدفش از فرستادن فرزند خود به حوزه، صرفاً دستاوردهای دنیوی نیست، بلکه می‌خواهد او در مسیری گام بردارد که به دستاوردهای معنوی و حیات جاوید انسان منتهی می‌شود. این خاطره نشان‌دهنده اهمیت نیت و تربیت معنوی در شکل‌گیری شخصیت علمی و اخلاقی آیت‌الله مهدوی کنی است.

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های تکمیلی در شهرها و مراکز علمی و حوزوی دیگر خبر داد و گفت: بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این نشست، قرار است برنامه‌هایی نیز در مراکز دیگری از جمله مشهد و قم و در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شود. همچنین دانشگاه امام صادق(ع) و حوزه علمیه امام رضا(ع) در برگزاری این برنامه‌ها مشارکت دارند.

وی تأکید کرد: کنگره با برگزاری مراسم افتتاحیه پایان نمی‌یابد، بلکه در فاصله افتتاحیه تا اختتامیه، نشست‌ها و پنل‌های تخصصی متعددی برگزار می‌شود تا ابعاد مختلف اندیشه‌های علمی، دینی و سیاسی و همچنین کنشگری عملی آیت‌الله مهدوی کنی بررسی و تدوین شود. هدف آن است که مجموعه‌ای منسجم از اندیشه‌ها و فعالیت‌های ایشان گردآوری و برای جامعه علمی و عموم علاقه‌مندان ارائه شود.

احمدی طباطبایی با قدردانی از حوزه علمیه امام رضا(ع) برای مشارکت در برگزاری کنگره گفت: این رویداد با همکاری دانشگاه امام صادق(ع) و حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار می‌شود. در کنار این کنگره، برنامه‌هایی نیز برای بزرگداشت و معرفی اندیشه‌های دو فقیه برجسته و تأثیرگذار تهران برگزار شده است؛ با این حال، گردآوری و معرفی کامل اندیشه‌های این بزرگان همچنان نیازمند پیگیری و کار علمی منسجم است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای علمی و اخلاقی به نسل جوان اظهار کرد: نسل جوان بیش از پیش به شناخت شخصیت‌هایی نیاز دارد که بتوانند الگوی علمی، اخلاقی و عملی آنان باشند. معرفی دقیق اندیشه‌ها و سیره شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله مهدوی کنی می‌تواند زمینه آشنایی نسل جدید با این الگوها و بهره‌گیری از تجربه‌های علمی، اخلاقی و اجتماعی آنان را فراهم کند.

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