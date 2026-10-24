به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احسان مولوی، دبیر هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامّتان» و مدیر فرهنگی و تولید محتوای ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، زمان‌بندی مراحل مختلف این دوره از مسابقات قرآنی بچه‌های مسجد را اعلام کرد.

مولوی با اشاره به روند برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی این رقابت‌ها، اظهار کرد: این دوره از مسابقات با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی از میان نوجوانان و جوانان مسجدی، در سه مرحله استانی، نیمه‌نهایی (مجازی) و کشوری برگزار می‌شود.

وی افزود: مرحله استانی مسابقات در مهرماه برگزار شد و تیم‌های منتخب استان‌ها باید فیلم اجرای اعضای تیم خود را حداکثر تا دوم آبان‌ماه به دبیرخانه مسابقات ارسال کنند.

دبیر هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان با تشریح زمان‌بندی مرحله نیمه‌نهایی، گفت: داوری آثار ارسالی از چهارم تا هشتم آبان‌ماه انجام می‌شود، جمع‌بندی نتایج در نهم آبان‌ماه صورت می‌گیرد و اسامی تیم‌های راه‌یافته به مرحله کشوری، دهم آبان‌ماه اعلام خواهد شد.

مولوی ادامه داد: پذیرش شرکت‌کنندگان مرحله کشوری شانزدهم آبان‌ماه در همدان انجام می‌شود و رقابت‌های نهایی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان در روزهای هفدهم و هجدهم آبان‌ماه و آیین اختتامیه این رویداد قرآنی، نوزدهم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این رویداد ملی، از مدیران مسئول کانون‌ها، مربیان و اعضای تیم‌های قرآنی خواست با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، مراحل آماده‌سازی و ارسال آثار را با دقت پیگیری کنند تا زمینه حضور شایسته نمایندگان استان‌ها در مرحله کشوری فراهم شود.

گفتنی است، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامّتان» با رویکرد تقویت فعالیت‌های قرآنی در مساجد و ایجاد زمینه رقابت، هم‌افزایی و شکوفایی استعدادهای قرآنی نوجوانان و جوانان مسجدی برگزار می‌شود.

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