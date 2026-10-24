خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: کانال فقه و احکام رهبری وابسته به پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر شهید انقلاب به انتشار بخش دوم احکام قمار و شرط بندی پرداخته که تقدیم نگاه شما فرهیختگان می شود:

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انواع بازی

با توجه به اینکه ممکن است بازی با وسایل مخصوص قمار انجام شود یا با غیر آنها، به دو نوع تقسیم می شود:

بازی با وسایل قمار، دو صورت دارد:

صورت اول: بازی با وسایل قمار همراه با برد و باخت مال، یعنی طرفین بر سر بُرد مال، ورق بازی ‌کنند و کسی‌که بازی را برنده ‌شود، مال را بر دارد؛ این نوع بازی، قمار و حرام است.



صورت دوم: بازی با وسایل قمار بدون برد و باخت مال، مثل بازی با ورق‌ بدون شرط‌بندی بر سر مال، این صورت نیز هر چند قمار نیست (چون بر سر مال نیست) حرام است، زیرا بازی با وسایل قمار مطلقاً حرام است.

بازی با غیر وسایل قمار

الف) بازی همراه با شرط بندی، که دو نوع دارد:

صورت اول: دو نفر یا بیشتر زورآزمایی می کنند یا در شنا یا کشتی بر سر مالی مسابقه می دهند و مال به برنده تعلق می گیرد، هر چند این نوع (با توجه به اینکه به آن بازی گفته نمی شود، بلکه مسابقه است) قمار نیست، اما بنابر احتیاط واجب حکم قمار را دارد و حرام است، مگر در اسب‌سواری و تیراندازی؛ این نوع مسابقه در صورتی حکم قمار دارد و حرام است که مالی که مورد مسابقه است و برنده مالک آن می شود، از ملک طرفین مسابقه باشد، اما در صورتی که فرد دیگری ( غیر از مسابقه دهندگان ) مال را قرار داده باشد و به برنده بدهد، حکم قمار را نداشته و اشکال ندارد.

مثال: کسی می‌گوید هر کدام از شما دو یا چند نفر توانست بیشتر بدود یا زیر آب بماند، این مبلغ را به او می دهم. در این فرض از جیب مسابقه‌دهندگان مالی خارج نمی‌شود تا به جیب دیگری برود، بلکه مال را فرد دیگری می‌دهد. مثل مسابقاتی که در دنیا متداول است و به تیم برنده جایزه داده می‌شود.

صورت دوم: بازی بر آن صدق می کند، مثل گردو بازی یا دوز بازی، که هر چند بازی با غیر وسایل قمار است، اما چون اولا بازی است و ثانیا همراه با برد و باخت مالی است، این نوع بازی قمار و حرام است.

ب) بازی یا مسابقه بدون شرط بندی مالی اگر دو نفر یا بیشتر با غیر وسایل قمار بدون شرط بندی مالی بازی‌ کنند یا مسابقه دهند، مثل گردو بازی یا مسابقۀ خطاطی، مشاعره و امثال اینها، اشکال ندارد و حرام نیست.