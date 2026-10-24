پاسخ به یک شبهه رایج درباره نماز

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده میشه اینه که نماز یه کار تکراریه!! نه لذت داره نه حال میده!! چه نیازیه آدم یه کار تکراری و بی فایده رو انجام بده؟ من که اصلا حوصله شو ندارم.

جواب:

همون‌طور که شما می‌گید ظاهر نماز حرکات و جملاتش کاری تکراری هست. سوره حمد داره رکوع داره تشهد، سلام داره؛ فردا دوباره همینا تکرار میشه؛ اما یه سوال:

مگه هر تکراری بده؟ مگه هر کار تکراری بی‌فایده است!؟

۳ تا مثال بزنم.

۱. ما هر روز سه وعده غذا می خوریم. صبح _ظهر_ شب.

حتی اگر مریض باشیم لذتم نبریم می خوریم برای زنده ماندن جسم و برای رشد جسم بهش نیاز داریم.

آقا امیرالمومنین فرمودند: نماز غذای روح ما هست برای زنده ماندن روح و برای رشد روح بهش نیاز داریم.

اگر نماز نخونیم ارتباطمون با خدا قطع بشه روحمون می‌میره.

۲. پزشک دارو میده روزی سه بار. صبح_ ظهر _شب. هم تکراری هم تلخه اما ما برای سلامتی جسممون نق نمیزنیم غر نمیزنیم، استفاده می کنیم.

خداوند هم پزشک روح من و شما ست. یه دارو داده به نام نماز، روزانه ۵ بار بخوریم. حتی اگه تکراریه و تلخه باید استفاده کنیم تا روحمون از تکبر، حرص، حسادت و کینه دور بشه.

ما نیاز داریم که دارو بخوریم تا هم سلامت بشیم هم سلامت بمانیم.

۳. راننده امتحان رانندگی داده، قوانین روهم همه رو یاد گرفته اما تو جاده مدام تابلو جلوش می‌گذارند که سرعت از ۱۲۰ تابیشتر نشه. از سمت راست سبقت نگیری. کمربند رو ببندید.

چرا تکرار می کنند!؟

چون انسان فراموش‌کاره. اون چیزی رو که یاد گرفته یادش نمیمونه فراموش میکنه و این براش دردسر میشه. در دره سقوط میکنه.

خداوند هم نماز رو برای ما قرار داده برای یادآوری خیلی از چیزها. اینکه راه مستقیم کدام است؟ راه اشتباه کدام است؟ کجا بوده ایم؟ کجا هستیم؟ کجا میخواهیم بریم؟

حواسمون باشه فراموش نکنیم تا تو دره گناه نیافتیم.

و نکته آخر: ما هر روز باید با شیطون مبارزه کنیم، چون شیطان دست از سر ما برنمی‌داره. وقتی به ما حمله میکنه لازمه که بریم داخل قلعه.



امیرالمومنین فرمودند: نماز قلعه مستحکم در برابر حملات شیطانه.

ما باید هر روز به شیطان هم ضربه بزنیم.

امام زمان فرمودند: هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان رو به خاک نمی مالد پس نماز بخوان تا بینی شیطان را به خاک بمالی.

یادمون باشه نماز تکراریه چون نماز از جنس یادآوریه و ما تو زندگی به یادآوری خیلی نیاز داریم.

منبع: مرکز تخصصی نماز