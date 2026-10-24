خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: جنگ‌ها در طول تاریخ، همواره به عنوان یکی از پربسامدترین و پیچیده‌ترین آزمون‌های تاریخ بشریت بوده‌اند. تاریخ نشان داده که جنگ‌ها می‌توانند زمینه‌ساز دگرگونی‌های عمیق در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و فردی جامعه باشند. حال گاهی این تغییرات به صورت مثبت اتفاق افتاده است و توانسته به اتحاد و یکپارچگی و یا حتی کشف استعدادهای مردمان آن خطه کمک کند.

در همه جوامع این زنان هستند که می‌توانند جامعه را در شرایط بحرانی حفظ کنند. آمار فعل و انفعالات زنان در ادامه جنگ، کیفیت جنگ و روایت بعد از آن نشانی از پویایی آن جامعه دارد. به این معنا، جامعه‌ای پیروز است که زنان مقاوم و ایستاده‌ای داشته باشد. هرچه این امر به پختگی و کمال نزدیک‌تر باشد، تحقق این امر واقعی‌تر می‌شود. رمان‌ها و فیلم‌های دنیا از این امر غافل نبودند و گاه برای اثبات حق بودن خود، زنان را در جنگ به مثابه الگویی معرفی کرده‌اند، چه این که این الگو واقعی بوده و یا نه دست‌پرورده ذهن نویسنده باشد.

زنان ایران بی‌اغراق سردمدار این اثرگذاری در جهان هستند. زنان ایران با تجربه جنگ‌های متمادی و تن به تن از دفاع مقدس هشت ساله گرفته تا جنگ‌ یک سال اخیر این مدعا را ثابت کردند، که در هر جامعه‌ای زنان ایستاده باشند، آن جامعه شکست را تجربه نخواهد کرد.

در آخرین سخنرانی رهبر شهیدمان، به بعثت مردم اشاره داشتند و در این شب‌های بعد از جنگ بعثت زنان ایرانی را بیش از هر امر دیگری درک می‌کنیم. امروز زنان ایران همانند زنان صدراسلام، همچون زنان در جنگ هشت ساله وظایف وجودی خودشان را به بهترین وجه ایفا می‌کنند. زنانی که با کودکان خود در میدان حاضر می‌شوند و به آنان درس حب‌الوطن می‌آموزند. زنانی که بلدند، بذل مال کنند، بلدند بذل جان کنند، بذل ابرو کنند. زنان امروز ایران اسلامی توانسته‌اند جایگاه خودشان را در این جنگ آخرالزمانی بیابند. مانند نه‌نه عصمت*جنگ هشت ساله که توانسته بود درست و بجا وظیفه خود را پیدا کند و برای این کار همت کند.

نه‌نه‌عصمت با دیدن یک تصویر کوتاه از دستکش نداشتن رزمندگان، سالیان متمادی برای جبهه دستکش می‌بافت و این خیر را تا آخرین لحظه عمرش ادامه داد. این بانوی غیور یک نمونه ساده از فداکاری و اقدام به هنگام زن مسلمان ایرانی در جنگ بود.

در این جنگ وجودی با بسیاری از زنان بااراده آشنا شدیم که توانستند در بزنگاه نقش خودشان را درست ایفا کنند، مانند زنان دانشمند ما، زنان نظامی ما، زنان مهندسی که در ساخت پهپاد کمک می‌کنند. الگو و نمونه برای این امر فراوانی دارد. آن‌چه در این ایام مهم است ثبت و روایت درست این الگوها در جامعه است. جامعه‌ای که زنانش مبعوث شده‌اند. زنانی که طبق رسالت خویش در حال مبارزه‌اند.

و مبارزه همچنان ادامه دارد...

* نه‌نه عصمت مادر شهیدی بودند که در طول جنگ تحمیلی برای جبهه‌ها دستکش می‌بافت که تازگی مرحوم شده‌اند.

به‌قلم: فاطمه‌میری‌طایفه‌فرد؛ طلبه سطح ۴ و دانشجوی دکتری تاریخ اسلام

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