جلد سیزدهم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد سیزدهم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع کندوکاوی پیرامون مساله توسل از منظر شرع مقدس اسلام به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

به باور نگارنده، وسایلی که بنده را به خدای سبحان مقرب می گرداند، اجتهادبردار نبوده و این تنها شریعت است که عهده دار بیان آنها بوده و خارج از این چارچوب، بدعت و گمراهی محسوب می شود.

وی در این اثر به بررسی چندجانبه معنای لغوی و اصطلاحی توسل، جواز توسل از نقطه نظر قرآن، واکاوی مفهوم توسل در گفتار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و بیانات ائمه معصومین علیهم السلام و مصداق شناسی آن در سیره متداول میان مسلمانان پرداخته است.

نگارنده پس از بررسی شبهات وارده به جواز توسل، این گونه نتیجه گرفته است که قول به جواز توسل، صحیح و متعین و قول به حرمت و منع آن باطل است.

جلد سیزدهم مجموعه فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت سید عبدالرحیم الموسوی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن به نمایندگی شیخ علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در ۵۳ صفحه با قطع رقعی منتشر شده است.

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