به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از رأی‌دهندگان مسلمان و عرب‌آمریکایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ از دونالد ترامپ حمایت کردند، اکنون معتقدند که او برای جلب آرای آنان به حمایت از جامعه مسلمانان وعده داد، اما پس از پیروزی در انتخابات، با اظهارات و اقدامات خود این جوامع را هدف قرار داد.

به نقل از نیویوک‌تایمز، این نارضایتی در شرایطی افزایش یافته است که رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر از ادبیات تند علیه مسلمانان استفاده می‌کند و مواضع ضداسلامی در میان بخشی از جریان جمهوری‌خواه برجسته‌تر شده است.

از وعده حمایت تا اتهام‌زنی به مسلمانان

ترامپ در ماه‌های اخیر، از جمله در اکتبر، محمد عبد السید، نامزد دموکرات انتخابات سنا در ایالت میشیگان، را «جهادی خشن و خشونت‌طلب» خوانده، نام او را مسخره کرده و بارها به جامعه سومالیایی‌های آمریکا، به‌ویژه در ایالت مینه‌سوتا، حمله کرده است. او همچنین از لورا لومر، فعال راست افراطی که خود را اسلام‌هراس معرفی کرده و اظهارات تندی علیه اسلام داشته است، حمایت کرده است.

این مواضع نگرانی‌هایی را در میان جوامع مسلمان و عرب‌آمریکایی، از جمله در مناطق عرب‌نشین میشیگان و محله‌های سومالیایی‌نشین مینه‌سوتا، برانگیخته است.

مسلمانان آمریکا؛ از چاله بایدن به چاه ترامپ

نیویورک تایمز نوشت این رویکرد با تلاش‌های انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ تفاوت دارد؛ زمانی که او برای جلب حمایت رأی‌دهندگان مسلمان و عرب‌آمریکایی، به‌ویژه در میشیگان، تلاش کرد. بخشی از این رأی‌دهندگان به دلیل نارضایتی از سیاست‌های دولت جو بایدن، به‌خصوص در قبال جنگ غزه و مسائل اجتماعی، به ترامپ روی آوردند و حمایت آنان در پیروزی او نقش داشت.

ترامپ پس از انتخابات نیز وعده داده بود که در دوران ریاست‌جمهوری خود از جامعه مسلمانان حمایت خواهد کرد، اما به نوشته نیویورک‌تایمز، شماری از حامیان سابق او اکنون احساس می‌کنند که این وعده‌ها صرفاً در راستای منافع انتخاباتی مطرح شده بود.

حسن نمه، از فعالان جمهوری‌خواه در میشیگان که در سال ۲۰۲۴ برای ارتباط کارزار ترامپ با جوامع مسلمان و عرب‌آمریکایی تلاش کرده بود، فضای کنونی در شهر دیربورن را با دوران پس از حملات ۱۱ سپتامبر مقایسه کرد و گفت جامعه‌اش احساس ترس می‌کند. او با اشاره به اینکه برای پیروزی ترامپ تلاش کرده بود، از اینکه اکنون جامعه مسلمانان هدف اظهارات رئیس‌جمهور قرار گرفته است، ابراز نارضایتی کرد. بشاره بحبح، که در سال ۲۰۲۴ ائتلاف «عرب‌آمریکایی‌ها برای ترامپ» را رهبری می‌کرد، نیز گفت اظهارات اخیر ترامپ باعث شده است بخشی از رأی‌دهندگان عرب و مسلمان که پیش‌تر به او گرایش پیدا کرده بودند، از دولتش فاصله بگیرند.

نگرانی از افزایش اسلام‌هراسی و پیامدهای امنیتی

نیویورک‌تایمز گزارش داد که اظهارات ترامپ درباره مسلمانان، سابقه‌ای طولانی دارد. او در کارزارهای انتخاباتی پیشین خود اسلام را به‌عنوان تهدیدی علیه آمریکا توصیف کرده بود، پیشنهاد ایجاد سامانه ثبت ملی مسلمانان را مطرح کرده و در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود محدودیت‌هایی برای ورود شهروندان چند کشور با اکثریت مسلمان اعمال کرده بود.

با این حال، در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ تلاش کرد از نارضایتی بخشی از رأی‌دهندگان مسلمان از سیاست‌های دموکرات‌ها، به‌ویژه در قبال غزه، بهره ببرد. به گفته فایروز سعد، مقام پیشین دولت بایدن و فعال در حوزه تحلیل داده‌های رأی‌دهندگان مسلمان و عرب، ترامپ در آن زمان از فرصت سیاسی موجود استفاده کرد و اکنون بار دیگر لحن تند خود را تشدید کرده است.

در مینه‌سوتا، اظهارات ترامپ درباره مهاجران سومالیایی نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده است. او پس از مطرح شدن یک پرونده کلاهبرداری مرتبط با کمک‌های رفاهی که بخش عمده آن در جامعه سومالیایی این ایالت متمرکز بود، این جامعه را با تعابیری توهین‌آمیز خطاب کرد و مدعی شد که مینه‌سوتا در حال تسخیر شدن به دست مهاجران سومالیایی است. این اظهارات پس از وقوع چند تیراندازی مطرح شد که مقام‌های محلی آن‌ها را به گروه‌های تبهکار سومالیایی‌آمریکایی مرتبط دانسته بودند. با این حال، رهبران جامعه مسلمانان هشدار دادند که تعمیم اتهامات به یک جامعه کامل می‌تواند زمینه تهدید و خشونت علیه افراد بی‌ارتباط با این پرونده‌ها را فراهم کند.

امامان مساجد و رهبران مسلمان مینه‌سوتا پس از اظهارات ترامپ درباره امنیت مراکز اسلامی ابراز نگرانی کردند. جی‌لانی حسین، رئیس شعبه مینه‌سوتای شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی، گفت اظهارات رئیس‌جمهور می‌تواند به رفتارهای افراطی در جامعه دامن بزند. امام عبدالهی فرح نیز هشدار داد که چنین سخنانی پیامدهای واقعی دارد و مقصر دانستن یک جامعه کامل را نمی‌توان راهبردی برای تأمین امنیت عمومی دانست.

در همین حال، سخنگوی کاخ سفید از مواضع ترامپ دفاع کرد و گفت رئیس‌جمهور در حال مقابله با افراط‌گرایانی است که به گفته دولت، تفرقه ایجاد می‌کنند و خشونت را ترویج می‌دهند.

متحدان ترامپ نیز به تلاش دولت او برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در غزه اشاره کرده‌اند؛ هرچند نیویورک‌تایمز نوشت این توافق شکننده مانع از گسترش حضور اسرائیل در بخش‌هایی از سرزمین‌های فلسطینی نشده است.

احتمال تغییر آرای عرب‌آمریکایی‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای

نارضایتی مسلمانان و عرب‌آمریکایی‌ها می‌تواند در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آینده کنگره آمریکا اهمیت پیدا کند؛ انتخاباتی که ترامپ مستقیماً نامزد آن نیست، اما نتیجه آن بر موقعیت سیاسی دولتش تأثیر خواهد گذاشت. نظرسنجی مشترک واشنگتن‌پست و مدرسه شَر در دانشگاه جورج میسون که در هفته جاری منتشر شد، نشان می‌دهد ۵۸ درصد رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده عرب‌آمریکایی از نامزدهای دموکرات برای کنگره حمایت می‌کنند، در حالی که ۳۴ درصد جمهوری‌خواهان را ترجیح می‌دهند. این نتایج در مقایسه با انتخابات ۲۰۲۴، زمانی که آرای این گروه میان ترامپ و کامالا هریس تقسیم شده بود، از تغییر جهت قابل‌توجهی حکایت دارد. بر اساس همین نظرسنجی، حدود نیمی از عرب‌آمریکایی‌ها مسلمان هستند.

دیوید کمبل، استاد دانشگاه نوتردام و پژوهشگر رابطه دین و سیاست، معتقد است برجسته شدن احساسات ضداسلامی می‌تواند با هدف بسیج پایگاه رأی جمهوری‌خواهان و افزایش مشارکت حامیان ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای صورت گیرد. او گفت چنین فضایی به ایجاد ترس در میان مسلمانان منجر می‌شود و ممکن است بخشی از آنان را بیش از پیش از حزب جمهوری‌خواه دور کند. در مقابل، کاخ سفید مدعی است که ترامپ علیه افراط‌گرایان موضع می‌گیرد، نه علیه مسلمانان به‌عنوان یک جامعه.

نیویورک تایمز در جمع‌بندی خود آورد با این حال، تجربه رأی‌دهندگان مسلمانی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ اعتماد کردند و اکنون از مواضع او ابراز نارضایتی می‌کنند، نشان می‌دهد که رابطه دولت آمریکا با جوامع مسلمان و عرب‌آمریکایی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در آستانه انتخابات کنگره تبدیل شده است.

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