به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی، امام جمعه شیعیان در غرب کابل، به مناسبت سالروز رحلت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تأکید کرد و خواستار مشارکت مردم و خانواده‌ها در این زمینه شد.

عالمی روز جمعه، اول آبان، در جمع نمازگزاران مصلی اباصالح‌المهدی(عج) در غرب کابل، با اشاره به جایگاه حجاب در جامعه اسلامی، حضرت فاطمه زهرا(س)، دختر پیامبر اسلام(ص)، را الگویی برای زنان جوامع اسلامی در طول تاریخ دانست.

وی گفت: «بیاییم در زندگی خود، خانواده و اهل‌بیت پیامبر(ص) را به‌عنوان الگوهای عملی در نظر بگیریم. همسران پیامبر(ص) را با توجه به تصریح قرآن کریم بررسی کنیم و از آنان الگو بگیریم. کارنامه حجاب، عفاف و تقوای حضرت زهرا(س) را بررسی کنیم، از آن درس عملی بگیریم و شخصیت، سیره و منش آن بانوی بزرگوار را الگوی خود قرار دهیم.»

عفاف، مسئولیتی مشترک میان زنان و مردان

امام جمعه شیعیان در غرب کابل با بیان اینکه موضوع عفت و حجاب نباید تنها به زنان محدود شود، تأکید کرد که عفاف مسئولیتی مشترک میان زنان و مردان است.

وی افزود: جامعه باید جامعه‌ای عفیف باشد؛ هم مردان و هم زنان باید عفت را رعایت کنند. ازاین‌رو، پوشش، حجاب و عفاف، هرکدام متناسب با حدود و موازین خود، برای همه افراد جامعه ضروری است.

عالمی همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان مسلمان هستند، خواستار تلاش جمعی برای تقویت عفت عمومی و ترویج فرهنگ حجاب شد.

او اظهار داشت که باید برای جلوگیری از گسترش مظاهر بی‌حجابی و بی‌عفتی تلاش کرد و همه اقشار جامعه برای تقویت عفت عمومی و نهادینه‌شدن فرهنگ حجاب بسیج شوند.

تأکید بر حجاب در سایه فشارهای طالبان بر زنان شیعه

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که زنان و دختران شیعه در غرب کابل با محدودیت‌ها و فشارهای مأموران امر به معروف طالبان مواجه هستند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در سال‌های اخیر شماری از زنان و دختران به اتهام بدحجابی بازداشت شده‌اند.

عالمی در بخش دیگری از خطبه خود، بر ضرورت دوری از گناه تأکید کرد و گفت گناه ممکن است پنهانی یا آشکارا انجام شود و به معنای تخلف از فرمان‌های خداوند و سرپیچی از دستورات اوست.

وی افزود که گناه می‌تواند پیامدهای منفی و زیان‌باری برای فرد در دنیا و آخرت به همراه داشته باشد.

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