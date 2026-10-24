بنیاد شیعیان آمریکا از برگزاری عزاداری فاطمیه در نقاط مختلف ایالات متحده خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد شیعیان آمریکا در گزارشی از برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مساجد و مراکز اسلامی شهرهای مختلف ایالات متحده خبر داد و به تشریح آیین‌های سوگواری شیعیان آمریکایی در ایام فاطمیه پرداخت.

طبق اعلام این بنیاد شیعیان این کشور در آخر هفته جاری، با برگزاری مجالس سوگواری در مساجد و مراکز اجتماعی و دینی، ایام فاطمیه را گرامی می‌دارند. این مراسم که با عنوان «ایام فاطمیه» شناخته می‌شود، معمولاً در ساعات عصر و شب برگزار می‌شود و برنامه‌هایی همچون تلاوت قرآن کریم، سخنرانی‌های مذهبی، مرثیه‌خوانی و نوحه‌خوانی را در بر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، مجالس عزاداری در مراکز مختلف ممکن است از نظر برنامه و شیوه اجرا متفاوت باشند. مرثیه‌خوانی، سخنرانی به زبان انگلیسی، سینه‌زنی و نوحه‌خوانی دسته‌جمعی و قرائت زیارت‌نامه از جمله بخش‌های رایج این مراسم است. برخی از مجالس نیز با توزیع نذری و صرف غذای جمعی پایان می‌یابند. بنیاد شیعیان آمریکا به علاقه‌مندان توصیه کرده است برای اطلاع از زمان و برنامه مراسم، به مراکز اسلامی محلی خود مراجعه کنند.

چرا حضرت فاطمه زهرا(س) برای مسلمانان آمریکا اهمیت دارد؟

بنیاد شیعیان آمریکا در بخشی از گزارش خود درباره ایام فاطمیه، به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در میان مسلمانان این کشور پرداخته و ایشان را برای بسیاری از خانواده‌های شیعه، نه‌تنها شخصیتی مورد سوگواری، بلکه الگویی برای پیروی در زندگی دینی معرفی کرده است.

در این گزارش، با استناد به منابع پژوهشی از جمله «آکسفورد بیبلیوگرافیز در مطالعات اسلامی» آمده است که در سنت شیعی، حضرت فاطمه(س) الگویی برای مؤمنان به شمار می‌روند. همچنین دانشنامه اسلام به ارادت و جایگاه ویژه ایشان در میان مسلمانان در سراسر جهان اشاره کرده است.

فرحانه قاسمعلی، مدیر ارتباطات بنیاد شیعیان آمریکا، در توضیح اهمیت ایام فاطمیه گفت: «از نظر من، حضرت فاطمه زهرا(س) الگویی از استواری آرام هستند. این روزهای یادبود فرصتی است تا مسلمانان آمریکا درنگ کنند، به تأمل بپردازند و از یکدیگر مراقبت کنند.»

راحت حسین، مدیر اجرایی بنیاد شیعیان آمریکا نیز با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه(س) اظهار داشت: «حضرت فاطمه زهرا(س) دختر پیامبر است و هر مسلمانی در آمریکا، با هر پیشینه‌ای، ایشان را دوست دارد و برای ایشان احترام قائل است. این روزهای سوگواری، صبر، ایمان و دلبستگی ایشان به خانواده را به ما یادآوری می‌کند.»

............

پایان پیام