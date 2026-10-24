به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب‌ رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در خطبه نماز جمعه گفت: ادامه جنگ، نگرانی مردم را درباره آینده افزایش داده است؛ به‌ویژه آنکه شمار زیادی از خانواده‌ها همچنان از خانه و سرزمین خود دور هستند و تحلیل‌های رسانه‌ای را دنبال می‌کنند که همیشه بی‌طرفانه نیستند و گاهی اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند.

وی با انتقاد از فضاسازی‌های رسانه‌ای و تلاش برخی تحلیلگران برای تضعیف روحیه مردم لبنان و جمهوری اسلامی ایران، گفت: برخی با مقایسه توان نظامی طرف‌ها و تأکید بر نابرابری قدرت، می‌کوشند جامعه را به پذیرش شکست و تسلیم در برابر قدرت آمریکا متقاعد کنند؛ در حالی که محاسبات ایمانی را نادیده می‌گیرند.

خطیب با اشاره به تجربه دوران پیامبر اسلام(ص)، تأکید کرد که برتری عددی و قدرت مادی همواره تضمین‌کننده پیروزی نیست.

وی همچنین با اشاره به جنگ‌های جاری در جهان عرب، گفت این درگیری‌ها موجب تضعیف کشورها و نهادها شده و برخی را به سمت انزوا و بی‌طرفی سوق داده است. او این روند را زمینه‌ساز تجزیه بیشتر کشورهای منطقه دانست و اظهار کرد که غرب با اعراب و مسلمانان بر مبنای برابری رفتار نمی‌کند.

خطیب در بخش دیگری از سخنانش، آنچه را که فشارها و تهدیدهای رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران خواند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: آمریکا تاکنون، با وجود جنگ‌ها، تحریم‌ها، تهدیدها و میانجی‌گری‌ها، نتوانسته ایران را به تسلیم وادار کند یا آن را شکست دهد.

نایب ‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در ادامه، با اشاره به برگزاری هشتمین دور مذاکرات مستقیم مقام‌های لبنانی با اسرائیل در هفته جاری، از اصرار دولت لبنان بر ادامه این روند انتقاد کرد.

وی افزود: نتایج مذاکرات جدید بهتر از دورهای قبلی نبوده است؛ زیرا اسرائیل بر خلع سلاح مقاومت در سراسر لبنان پیش از هر اقدام دیگری پافشاری می‌کند و تیم حاکم در اسرائیل نیز پیش از انتخابات حاضر به هیچ‌گونه امتیازدهی نیست. وی همچنین گفت دولت آمریکا اراده‌ای برای اعمال فشار بر اسرائیل نشان نداده است.

خطیب اظهار کرد: از اصرار مقام‌های لبنانی برای ادامه این مذاکرات و تسلیم شدن در برابر دیکته‌های آمریکا، با وجود شکست‌های مکرر و آگاهی از بی‌نتیجه بودن آن، تعجب می‌کنیم. مطالبه خلع سلاح مقاومت در شرایطی که لبنان همچنان با اشغالگری روبه‌روست، از اساس مردود است.

وی از دولت لبنان خواست به جای صرف وقت در پرونده‌هایی فراتر از توان و ظرفیت خود، مسائل داخلی، به‌ویژه مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم را در اولویت قرار دهد.

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