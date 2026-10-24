به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم چهلمین روز ارتحال حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی از طرف حضرت آیت الله العظمی سبحانی و بیت آن مرجع راحل در شهر قم، برگزار می شود.

این مراسم روز پنج شنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم شهر قم، برگزار خواهد شد.

آیت‌الله العظمی سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بودند. ایشان یکی از هفت فقیهی به شمار می‌رفتند که پس از ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی محمدعلی اراکی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شدند.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداختند و در درس آیات عظام سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شدند. روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.

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