ارادت مسلمانان ایالات متحدۀ آمریکا به حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد شیعیان آمریکا در گزارشی تازه، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی برای پیروی در زندگی دینی و شخصیتی مورد احترام در میان مسلمانان معرفی کرد و به جایگاه ایشان در میان خانواده‌های شیعه در ایالات متحده پرداخت.

بنیاد شیعیان آمریکا در این گزارش آورده است که حضرت فاطمه زهرا(س) برای بسیاری از خانواده‌های شیعه در ایالات متحده، هم شخصیتی است که برای شهادت ایشان سوگواری می‌شود و هم الگویی برای پیروی در زندگی دینی به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، در منبع پژوهشی «آکسفورد بیبلیوگرافیز در مطالعات اسلامی» آمده است که سنت شیعی، حضرت فاطمه(س) را الگویی برای مؤمنان معرفی می‌کند. همچنین دانشنامه اسلام به ارادت مسلمانان در سراسر جهان به ایشان اشاره کرده است.

فرحانه قاسمعلی، مدیر ارتباطات بنیاد شیعیان آمریکا، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: «از نظر من، حضرت فاطمه زهرا(س) الگویی از استواری آرام هستند. این روزهای یادبود فرصتی برای مسلمانان آمریکا است تا درنگ کنند، به تأمل بپردازند و از یکدیگر مراقبت کنند.»

راحت حسین، مدیر اجرایی بنیاد شیعیان آمریکا نیز با تأکید بر جایگاه حضرت فاطمه(س) اظهار داشت: «حضرت فاطمه زهرا(س) دختر پیامبر است و هر مسلمانی در آمریکا، با هر پیشینه‌ای، ایشان را دوست دارد و برای ایشان احترام قائل است. این روزهای سوگواری، صبر، ایمان و دلبستگی ایشان به خانواده را به ما یادآوری می‌کند.»

بنیاد شیعیان آمریکا همچنین از برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مساجد و مراکز اسلامی نقاط مختلف ایالات متحده خبر داد. به گزارش این بنیاد، شیعیان آمریکا در این ایام با برپایی مجالس سوگواری، یاد و مقام حضرت فاطمه زهرا(س) را گرامی می‌دارند. این مراسم معمولاً در ساعات عصر و شب برگزار می‌شود و برنامه‌هایی همچون تلاوت قرآن کریم، سخنرانی مذهبی، مرثیه‌خوانی و نوحه‌خوانی را در بر می‌گیرد.

بر اساس گزارش این بنیاد، برنامه‌های عزاداری در مراکز مختلف ممکن است متفاوت باشد و بخش‌هایی همچون سخنرانی به زبان انگلیسی، سینه‌زنی، نوحه‌خوانی دسته‌جمعی و قرائت زیارت‌نامه را شامل شود. برخی از این مجالس نیز با توزیع نذری و صرف غذای جمعی پایان می‌یابند. بنیاد شیعیان آمریکا به علاقه‌مندان توصیه کرده است برای اطلاع از زمان و جزئیات مراسم، به مراکز اسلامی محل سکونت خود مراجعه کنند.

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