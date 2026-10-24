به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد شب‌خیز، رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور و دبیرکل دومین کنگره ملی شهدای هنرمند، و دکتر محمد نجاری، دبیر دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» و دبیر علمی دومین کنگره ملی شهدای هنرمند، با سردار حسین زارع‌کمالی، فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان، دیدار کردند. در این نشست، بر همکاری متقابل و گسترده برای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای هنرمند و دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» تأکید شد.

این دیدار با حضور حامد شب‌خیز، سردار حسین زارع‌کمالی، سرهنگ روح‌الله حسینی، جانشین فرماندهی در ستاد تخصصی اقشار بسیج استان همدان، دکتر محمد نجاری، حمیدرضا آقابیگی، رئیس بسیج هنرمندان استان همدان، سعید رحیمی، جانشین رئیس بسیج هنرمندان استان همدان، و سرهنگ رسول کرمی، معاون فرهنگی سپاه انصارالحسین(ع) همدان و دبیر اجرایی دومین کنگره شهدای هنرمند استان، در شهر همدان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حمیدرضا آقابیگی، رئیس بسیج هنرمندان استان همدان، گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه پس از دفاع مقدس سوم و در همراهی با مردم ارائه کرد و به تشریح روند پیشبرد برنامه‌های دومین کنگره شهدای هنرمند استان همدان پرداخت.

در ادامه، دکتر محمد نجاری، دبیر دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» و دبیر علمی دومین کنگره ملی شهدای هنرمند، گزارشی از فعالیت‌های دبیرخانه این رویداد ارائه کرد و با اشاره به جایگاه استان همدان در هنرهای نمایشی آیینی گفت: نخستین انجمن نمایش آیینی که فعالیت خود را در سازمان بسیج هنرمندان ایران آغاز کرد، در استان همدان شکل گرفته است.

وی افزود: با همکاری این انجمن و دبیرخانه دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، کارگاه آموزشی «از ایده تا داستان دراماتیک وعده صادق» در شهر همدان برگزار شد که آیین اختتامیه آن با حضور مدیران برجسته استان، سردار زارع‌کمالی و سرهنگ حسینی برگزار شد.

نجاری با اشاره به حضور مهندس عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، و دکتر منوچهر رشادی، رئیس پژوهشکده جامعه و امنیت، از چهره‌های تأثیرگذار استان همدان در شورای سیاست‌گذاری این رویداد، پیشنهاد برگزاری بخش نقالی دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» در استان همدان را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با استقبال فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان روبه‌رو شد.

در ادامه این دیدار، حامد شب‌خیز، رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور و دبیرکل دومین کنگره ملی شهدای هنرمند، با ابراز رضایت از عملکرد دبیرخانه دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، از حضور و همکاری سردار زارع‌کمالی در شورای سیاست‌گذاری این رویداد و همراهی وی در آیین اختتامیه کارگاه آموزشی «از ایده تا داستان دراماتیک وعده صادق» قدردانی کرد.

وی همچنین از عملکرد بسیج هنرمندان استان همدان در آماده‌سازی دومین کنگره شهدای هنرمند این استان تقدیر کرد و گفت: با حمایت‌های فرمانده سپاه استان و جانشین ایشان در بسیج اقشار و تلاش‌های شبانه‌روزی بسیج هنرمندان استان، همدان بی‌شک یکی از استان‌های پیشرو در فعالیت‌های مؤثر برای برگزاری دومین کنگره شهدای هنرمند است.

سپس سرهنگ رسول کرمی، معاون فرهنگی سپاه انصارالحسین(ع) همدان و دبیر اجرایی دومین کنگره شهدای هنرمند استان، به تشریح برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های دبیرخانه اجرایی این کنگره در همدان پرداخت.

در بخش دیگری از نشست، سرهنگ روح‌الله حسینی، جانشین فرماندهی در ستاد تخصصی اقشار بسیج استان همدان، ضمن خیرمقدم به حاضران، از فعالیت‌های بسیج هنرمندان و دغدغه‌های فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در حوزه هنر قدردانی کرد و به اهمیت برگزاری دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» و دومین کنگره ملی شهدای هنرمند پرداخت.

در پایان، سردار حسین زارع‌کمالی، فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان، با تقدیر از فعالیت‌های گسترده سازمان بسیج هنرمندان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، بر اهمیت هنر و پرورش هنرمندان متعهد تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه راهبردی فرمانده سازمان بسیج مستضعفان با شعار «هر هنرمند، یک بسیجی»، برگزاری رویدادهایی همچون رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» و کنگره ملی شهدای هنرمند را گامی مهم در مسیر تحقق این هدف دانست.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

