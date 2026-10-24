حمله هوایی مرگبار عربستان به شهر صنعاء؛ شهید و زخمی شدن شماری از شهروندان یمنی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از شهروندان یمنی امروز در پی هدف قرار گرفتن خانه‌ای در منطقه «عصر» در شهر صنعاء پایتخت یمن و یک کارخانه سیمان در شهرستان «همدان» در استان صنعاء، شهید یا زخمی شدند. هم‌زمان، مدیر مؤسسه آب و فاضلاب استان «الجوف» یمن از تخریب کامل این مؤسسه در شهر «الحزم» خبر داد.

شبکه «المسیره» گزارش داد که هواپیماهای سعودی خانه‌ای را در منطقه عصر در شهر صنعاء، هدف قرار دادند. بر اساس آمار اولیه اعلام‌شده، در این حمله سه شهروند یمنی شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

این شبکه همچنین از شهید و زخمی شدن شماری از افراد در پی حمله به یک کارخانه سیمان در شهرستان همدان واقع در استان صنعاء، خبر داد.

تخریب کامل تأسیسات آب و فاضلاب در الجوف

در همین حال، «منصور القاسمی» مدیر مؤسسه آب و فاضلاب استان الجوف، اعلام کرد که این مؤسسه در شهر الحزم در پی حمله هوایی عربستان به‌طور کامل تخریب شده است. رخدادی که به توقف کامل خدمات و قطع آب شهروندان انجامیده است.

القاسمی در گفت‌وگو با شبکه «المسیره» توضیح داد که خسارت‌ها ساختمان مؤسسه، سامانه انرژی خورشیدی، مخازن، کابل‌ها و شبکه آبرسانی را دربر گرفته است.

به گفته او، در نتیجه این تخریب، حدود ۵۰ هزار نفر یا بیشتر از دسترسی به آب محروم شده‌اند. ساکنان ناچارند آب را با قیمت‌های بسیار بالا خریداری کنند یا به منابع ناایمن روی آورند. وضعیتی که سلامت آنان را تهدید می‌کند و خطر گسترش بیماری‌ها و همه‌گیری‌ها را افزایش می‌دهد.

القاسمی افزود که کارکنان مؤسسه از مدیر تا نگهبان برای بررسی وضعیت و مشاهده مستقیم مشکلات مردم به محل رفته‌اند تا راه‌حل‌های فوری برای کاهش پیامدهای قطع آب پیدا کنند و از شدت آثار انسانی این بحران بکاهند.

هشدار درباره پیامدهای انسانی تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی یمن

مدیر مؤسسه آب و فاضلاب استان الجوف با بیان اینکه هدف قرار گرفتن تأسیسات غیرنظامی و خدماتی، رنج مردم یمن را تشدید و پایه‌های اساسی زندگی آنان را تهدید می‌کند، گفت که استان الجوف پیش‌تر نیز شاهد هدف قرار گرفتن و تخریب ساختمان‌های حکومت محلی، تأسیسات کشاورزی، مراکز برق، آب و بهداشت و دیگر زیرساخت‌های حیاتی بوده است.

او از نهادهای مسئول خواست برای تأمین منابع جایگزین و اضطراری آب، هرچه سریع‌تر وارد عمل شوند.

القاسمی تأکید کرد که تخریب این مؤسسه، مردم استان الجوف را از ادامه مقاومت بازنخواهد داشت و در عین حال، بر ضرورت اقدام فوری برای کاهش رنج شهروندان این استان و تضمین دسترسی آنان به آب تأکید کرد.

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