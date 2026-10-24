موج بازداشت مهاجران افغان در پاکستان ادامه دارد؛ ۵۱۷ بازداشت در یک هفته

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در تازه‌ترین گزارش مشترک خود اعلام کردند که مقام‌های پاکستانی در فاصله ۱۱ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۵۱۷ شهروند افغانستان را بازداشت کرده‌اند.

این دو نهاد روز جمعه، اول آبان‌ماه، با انتشار گزارشی درباره وضعیت بازداشت و بازگشت مهاجران افغان از پاکستان اعلام کردند که برخورد نیروهای امنیتی با شهروندان افغانستان و روند بازگرداندن آنان همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، شمار بازداشت‌شدگان در مقایسه با هفته پیش از آن، یعنی چهارم تا دهم اکتبر، حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است.

با وجود این کاهش، ادامه بازداشت مهاجران و احتمال اخراج آنان همچنان از عوامل اصلی نگرانی شهروندان افغانستان در پاکستان به شمار می‌رود.

بازگشت نزدیک به چهار هزار مهاجر در هفت روز

سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همچنین اعلام کردند که در فاصله ۱۱ تا ۱۷ اکتبر، سه هزار و ۸۸۳ شهروند افغانستان از طریق گذرگاه‌های مرزی تورخم، چمن و بهرامچه به کشورشان بازگشته‌اند.

از مجموع این افراد، ۴۹۹ نفر به‌صورت اجباری از پاکستان اخراج شده‌اند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، ۸۳ درصد بازگشت‌کنندگان فاقد مدارک اقامتی بوده‌اند، ۹ درصد کارت شهروندی افغانستان (ACC) و هشت درصد کارت ثبت‌نام پناهندگی (PoR) داشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که بازگشت مهاجران تنها به افراد فاقد مدارک اقامتی محدود نبوده و دارندگان برخی اسناد شناسایی و ثبت‌نام نیز در میان بازگشت‌کنندگان حضور داشته‌اند.

همچنین شمار کل بازگشت‌ها در مقایسه با هفته قبل ۱۰ درصد و شمار اخراج‌های اجباری حدود ۴۸ درصد کاهش یافته است.

در هفته پیش از دوره مورد بررسی، چهار هزار و ۲۹۵ شهروند افغانستان به کشورشان بازگشته بودند که ۹۶۱ نفر از آنان به‌صورت اجباری اخراج شده بودند.

ترس از بازداشت؛ عامل اصلی بازگشت مهاجران

یکی از یافته‌های قابل‌توجه گزارش مشترک دو نهاد سازمان ملل، نقش ترس از بازداشت در تصمیم مهاجران برای ترک پاکستان است.

بر اساس این گزارش، ۹۵ درصد مهاجران فاقد مدارک اقامتی و دارندگان کارت شهروندی افغانستان که به کشورشان بازگشته‌اند، ترس از بازداشت را مهم‌ترین دلیل بازگشت خود عنوان کرده‌اند.

این رقم در میان دارندگان کارت ثبت‌نام پناهندگی نیز ۶۸ درصد گزارش شده است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که حتی بازگشت افرادی که در آمار رسمی اخراج‌شدگان اجباری قرار نمی‌گیرند، لزوماً به معنای تصمیم‌گیری آزادانه و بدون فشار نبوده است.

نگرانی از بازداشت و برخورد مأموران امنیتی، همچنان بر تصمیم بسیاری از مهاجران افغان برای ترک پاکستان تأثیر می‌گذارد.

بازگشت بیش از ۲٫۷ میلیون افغان از پاکستان

سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کردند که از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، در مجموع دو میلیون و ۷۴۴ هزار و ۶۸ شهروند افغانستان از پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند.

این آمار شامل بازگشت‌های داوطلبانه، بازگشت تحت فشار و اخراج‌های اجباری است و نباید تمامی آن را به‌عنوان اخراج مستقیم از سوی دولت پاکستان تلقی کرد.

تنها از ابتدای آوریل ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از یک میلیون و ۸۹۰ هزار شهروند افغانستان از پاکستان بازگشته‌اند که حدود ۲۳۷ هزار نفر از آنان به‌صورت اجباری اخراج شده‌اند.

تداوم این روند در شرایطی است که افغانستان همچنان با مشکلات گسترده اقتصادی، کمبود فرصت‌های شغلی، بحران مسکن و کاهش کمک‌های بشردوستانه مواجه است.

بازگشت شمار زیادی از مهاجران، به‌ویژه خانواده‌هایی که منابع درآمدی و امکانات زندگی خود را در پاکستان از دست داده‌اند، می‌تواند فشار بیشتری بر خدمات عمومی و امکانات محدود مناطق میزبان وارد کند.

از سوی دیگر، ادامه بازداشت مهاجران افغان در پاکستان و نقش تعیین‌کننده ترس از بازداشت در بازگشت آنان، نگرانی‌ها درباره شرایط بازگشت ایمن و داوطلبانه پناهجویان را افزایش داده است.

در حالی که سازمان ملل بر ضرورت حمایت از حقوق مهاجران و تأمین شرایط مناسب برای بازگشت آنان تأکید دارد، آمارهای تازه نشان می‌دهد که هزاران شهروند افغانستان همچنان در شرایط نامطمئن اقامتی و تحت فشار برای بازگشت به کشوری قرار دارند که توان محدودی برای پاسخ‌گویی به نیازهای گسترده بازگشت‌کنندگان دارد.

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