به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضور چهره‌های نزدیک به حکومت جولانی و حامیان آن در رسانه‌های صهیونیستی، پدیده تازه‌ای نیست. حتی پیش از سقوط حکومت بشار اسد، نیروهایی وابسته به گروه «هیئت تحریرالشام» که در اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی به قدرت رسید، در مصاحبه‌هایی ظاهر می‌شدند و می‌کوشیدند به رژیم صهیونیستی، اطمینان خاطر بدهند و آن را در جریان تحولات نبرد «ردع العدوان» قرار دهند، نبردی که به سقوط حکومت بشار اسد انجامید.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این رویکرد، مشابه رفتاری بود که طی سال‌های جنگ سوریه از سوی فعالان و سیاستمداران وابسته به گروه «هیئت تحریرالشام» دنبال می‌شد. افرادی که پیوسته مخاطبان صهیونیستی را خطاب قرار می‌دادند.

امروز نیز، در شرایطی که حکومت جولانی تلاش می‌کند با میانجیگری واشنگتن به توافقی امنیتی با تل‌آویو دست یابد، فعالان نزدیک به آن می‌کوشند راه را هرچه سریع‌تر برای تحقق آنچه عادی‌سازی گرم روابط خوانده می‌شود، باز کنند. هدفی که حتی برای کشورهایی که پیش‌تر با رژیم صهیونیستی، توافق‌های صلح امضا کرده‌اند، همچنان به‌سادگی قابل تحقق نیست.

نکته قابل توجه آن است که این افراد هر بار بر روایت پایان دادن به نفوذ ایران در سوریه تأکید می‌کنند و آن را در برابر پیشبرد روند عادی‌سازی روابط سوریه و رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند. این در حالی است که گسترش حضور نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، سپس تلاش برای تثبیت این حضور از طریق ایجاد پایگاه‌های نظامی، تصرف منابع آب و حمایت از نوعی اداره خودگردان در استان سویداء، ماهیت پروژه تل‌آویو در جبهه سوریه را آشکار کرده است.

از توافق امنیتی تا عادی‌سازی

در تازه‌ترین نمونه از این حضورهای رسانه‌ای، «فهد المصری» رئیس کنونی حزب «سوریه آزاد» در مصاحبه‌ای با «دنی زاکین» تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی روزنامه عبری «اسرائیل هیوم»، شرکت کرد.

به نوشته روزنامه الاخبار، المصری در آستانه بازگشت به دمشق قرار دارد و احتمال دارد مسئولیتی دولتی نیز در آنجا بر عهده بگیرد. منابع این روزنامه این احتمال را مطرح کرده‌اند، هرچند تحقق آن قطعی نیست.

المصری در این مصاحبه، تشکیل دولتی فراگیر در سوریه را به دستیابی به توافق با رژیم صهیونیستی و حل مسئله سویداء پیوند داد.

هم‌زمان، «میساء قبانی» فعال سوری ـ آمریکایی و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان «گلوبال جاستیس» که در آغاز بحران سوریه تأسیس شد، به‌عنوان مهمان در شبکه عبری «مکان» حضور یافت.

قبانی در توضیح دلیل حضور خود در این شبکه گفت: چرا صدایمان را در دوره‌ای حساس پیش از انتخابات اسرائیل به مردم اسرائیل نرسانیم؟

او از رژیم صهیونیستی خواست سوریه را دشمن خود تلقی نکند.

با وجود مخالفت قبانی با نفوذ نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ــ بدون آنکه به ماهیت یا تعداد این نفوذها اشاره کند ــ او دلیل مخالفت خود را به حرص ارتش جولانی برای حفظ مرزهای سوریه و دخالت نکردن در امور کشورهای دیگر نسبت داد.

قبانی همچنین با اشاره به اینکه حتی یک گلوله نیز از سوریه به سمت اراضی اشغالی شلیک نشده است، این فرض را مطرح کرد که رژیم صهیونیستی باید از پایان حضور ایران و حزب‌الله در سوریه جدید خرسند باشد.

سکوت درباره نظر مردم سوریه نسبت به صلح با رژیم صهیونیستی

قبانی در حالی که در اظهاراتش آشکارا برای جلب نظر رژیم صهیونیستی تلاش می‌کرد، از پاسخ مستقیم به این پرسش که افکار عمومی سوریه چه موضعی درباره صلح با رژیم صهیونیستی دارد، طفره رفت و بحث را به مسئله سویداء محدود کرد.

او همچنین مطالبه دمشق برای عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مناطقی را که پس از سقوط حکومت بشار اسد وارد آن‌ها شده است، به‌عنوان شرط هرگونه توافق آینده مطرح نکرد. بلکه گفت هر توافق امنیتی، آغاز صلح میان سوریه و رژیم صهیونیستی است.

این اظهارات از سوی شماری از سوری‌ها، دعوتی آشکار به عادی‌سازی روابط تلقی شد. آن هم در شرایطی که رژیم صهیونیستی همچنان به کشتن سوری‌ها در جنوب این کشور ادامه می‌دهد.

برخی از منتقدان نیز در واکنش به حضور قبانی در این شبکه گفتند که قربانیان و خونشان نتوانسته‌اند میساء قبانی، شیفته ترامپ را از حضور در شبکه‌ای متعلق به رژیم صهیونیستی که به افراط‌گرایی شهرت دارد، بازدارند.

ارتباط «گلوبال جاستیس» با شبکه‌های سیاسی و یهودی در آمریکا

در میان اعضای سازمان «گلوبال جاستیس»، «ابی شهبندر» فعال سوری ـ آمریکایی، نیز حضور دارد. فردی که به‌عنوان مشاور ارشد در پنتاگون فعالیت کرده بود.

شهبندر از طریق سازمان «حمایت از سوریه» در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میلادی در تبلیغ و حمایت از گروه «ارتش آزاد سوریه» و ایجاد کانال‌های ارتباطی آمریکا با عناصر به‌اصطلاح میانه‌رو این گروه، نقش داشت.

این کانال‌های ارتباطی بعدها زمینه‌ساز ارائه کمک‌های نظامی و پزشکی آمریکا به این گروه در جریان بحران سوریه شد. حمایت‌ها در ادامه به تأمین موشک‌های ضدتانک برای آن از طریق آمریکا و عربستان سعودی گسترش یافت.

ارتباط این سازمان با رژیم صهیونیستی در نشست‌هایی آشکار می‌شود که با حضور جوامع یهودی در واشنگتن برگزار شده‌اند. نشست‌هایی که قبانی نیز به حضور در آن‌ها دعوت شده بود.

این فعالیت‌ها، ادامه مسیری توصیف شده است که شهبندر پیش‌تر دنبال می‌کرد. او به‌طور مستمر در مجله «ذا تاور» می‌نوشت. نشریه‌ای که از سوی سازمان «پروژه اسرائیل» منتشر می‌شد و فعالیت آن در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ میلادی ادامه داشت.

سوریه جدید، غزه نیست؛ پیام رسانه‌ای به مخاطبان صهیونیستی

حضور چهره‌های سوری در رسانه‌های صهیونیستی به مصاحبه‌های فعالان و سیاستمداران محدود نمی‌شود و برخی از آنان گام‌های فراتری برداشته‌اند.

یکی از این افراد، «غسان ابراهیم» روزنامه‌نگار سوری است که پیش‌تر برخی وب‌سایت‌های سوریِ راستی‌آزمایی اخبار، صفحه او را منبع انتشار اطلاعات گمراه‌کننده معرفی کرده بودند.

ابراهیم نسخه‌ای عبری‌زبان از وب‌سایت «سوریا فوکس» راه‌اندازی کرده است. او در مصاحبه‌ای با شبکه صهیونیستی «کان» گفت که هدف از ایجاد این نسخه، ارائه تصویری متفاوت از سوریه به مخاطبان عبری‌زبان است.

او پیام خود به صهیونیست‌ها را در این عبارت خلاصه کرد: سوریه جدید، غزه نیست؛ حماس یا حزب‌الله یا ایران هم نیست.

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