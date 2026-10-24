به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از فعالان و مبلغان بانوی عراقی از شهر کرکوک، بعد از ظهر امروز، شنبه، با حضور در تالار جلسات مجمع جهانی اهل بیت(ع) با آیت‌الله رمضانی، دبیر کل مجمع، دیدار و گفت‍‌وگو کردند.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام شیخ فواد، رابط مجمع با فعالان قرآنی این گروه قرآنی، با ارائه گزارشی به زبان عربی، به معرفی هیئت ۱۵ نفره مبلغان، مربیان و حافظان قرآن از منطقه کرکوک پرداخت و تصریح کرد: «هدف اصلی از این سفر به کشور دوست و برادر ایران، بهره‌مندی از تجارب و دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی در حوزه‌های تبلیغ دینی و آموزش‌های قرآنی، و همچنین آشنایی با شیوه‌ها و برنامه‌های نوین تربیتی جهت انتقال و بومی‌سازی آن در مناطق مختلف عراق در راستای ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) بوده است».

حجت‌الاسلام شیخ فواد در ادامه با ابراز خرسندی از سطح کیفی دوره‌های آموزشی و بازدیدهای صورت‌گرفته، از میزبانی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) و دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) تقدیر کرد.

تجلی قرآن در وجود پیامبر اکرم (ص) و جایگاه زن در معارف اسلامی

در ادامه نشست، آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، با ذکر تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این دوره آموزشی، سخنان خود را آغاز کرد. وی با بیان اینکه طبق روایت منقول از حضرت زهرا (س)، خُلق و خوی پیامبر اعظم (ص) تماماً قرآن بوده است، تصریح کرد: «اگر بخواهیم حقیقت و تجسّم عینی کتاب وحی را در قالب یک انسان در جهان خارج مشاهده کنیم، آن وجود نازنین پیامبر اکرم (ص) است؛ از این رو شایسته است جامعه قرآنی همواره این الگوبرداری عینی را در نظر داشته باشد».

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به حضور بانوان فعال قرآنی در این نشست، به تبیین جایگاه والای زن از منظر آیات قرآن پرداخت. وی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ آیه از قرآن کریم به‌طور مستقیم به موضوع زن و احکام و مفاهیم مرتبط با آن اختصاص یافته است، تصریح کرد: «بر اساس آیات الهی، تمام مقامات حقیقی، معنوی و اخلاقی که برای انسان تعریف شده، بدون هیچ‌گونه تبعیض جنسیتی میان زن و مرد مشترک است و منشور قرآنی، دستیابی به "حیات طیبه" را به عنوان هدف والای خلقت، برای هر زن و مرد مؤمنی که عمل صالح انجام دهد، تضمین نموده است».

برابری انسانی در تکوین و تشریع و مقام والای حضرت زهرا (س)

آیت‌الله رمضانی با تاکید بر اینکه قرآن در زمان نزول وحی به‌صورت عمداً و آشکار بر کرامت زن صحه گذارده است، به سوره‌ها و آیاتی نظیر سوره نساء، سوره مریم و آیه ۳۵ سوره احزاب اشاره نمود. وی با بیان اینکه قرآن کریم در مباحث خلقت، ایمان، اسلام، دعا و معنویات هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده و حتی سوره‌هایی را به نام زنان یا با محوریت آنان نازل کرده است، تصریح کرد: «اسلام مدافع‌ترین مکتب در طول تاریخ بشریت برای حقوق واقعی زنان است و این نکته بسیار قابل توجه است که خطابات تکلیفی الهی و سن مسئولیت‌پذیری معنوی برای بانوان، زودتر از مردان قرار داده شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای روحی آنان است».

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد عظیم شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) و نام‌گذاری وجود مبارک ایشان به عنوان "کوثر" در قرآن اشاره کرد. وی با بیان اینکه پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، فرشتگان مقرب الهی بر حضرت زهرا (س) نازل شده و با ایشان هم‌سخن می‌شدند، تصریح کرد: «حاصل این گفتگوی وحیانی، کتابی گران‌سنگ به نام "مصحف فاطمه" است که حجم و مضامین گسترده‌ای دارد و طبق فرموده امام خمینی (ره)، چه بسا حوادث و رویدادهای آینده تاریخ بشریت و از جمله انقلاب اسلامی در این مصحف شریف ثبت شده باشد».

نقش‌آفرینی اجتماعی زنان و ضرورت مقاومت در برابر استفاده ابزاری غرب



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با رد نگرش‌های انزواگرایانه، بر لزوم کنشگری فعال اجتماعی بانوان در چارچوب معارف اسلامی تاکید ورزید. وی با بیان اینکه زن در دیدگاه اسلام علاوه بر نقش مربی‌گری تربیت نسل در کانون خانواده، باید در عرصه آموزش، پرورش و تخصصی‌شدن علوم کنشگر و فعال باشد، تصریح کرد: «در برخی رشته‌های تخصصی، ورود و تحصیل بانوان متعین و واجب کفایی است؛ با این حال اسلام بر رعایت عفاف و حجاب تاکید دارد تا از زن استفاده ابزاری نشود، چرا که مکاتب غربی و فمینیسم در ادعای دفاع از حقوق زن ناکام مانده و عملاً به مبتذل‌ کردن جایگاه زن پرداخته‌اند».

آیت‌الله رمضانی با تمجید از حضور پرشور و حماسی بانوان در عرصه‌های دفاع از حق و جهاد فی‌سبیل‌الله، نقش آنان را در بیداری امت اسلامی بی‌بدیل خواند. وی با بیان اینکه امروز بانوان و دختران در میدان‌های مختلف بعثت جهانی و اجتماعی حضوری برابر و حتی چشمگیرتر از مردان دارند، تصریح کرد: «پیشنهاد می‌کنم خواهران فعال قرآنی عراقی نشست‌ها و همایش‌های علمی تخصصی در مناطقی همچون کرکوک برگزار کنند تا دیدگاه‌های ناب و برخاسته از کتاب و سنت امامین انقلاب (امام خمینی و امام خامنه‌ای) درباره زن و مسئولیت‌های وی به دقت تبیین و استخراج گردد».

قرآن تنها نسخه نجات‌بخش بشر و گام نخست ارتباط با کلام وحی

دبیر کل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در ادامه سخنان خود به تبیین ابعاد گوناگون قرآن کریم به عنوان کتاب جاویدان و جامع پرداخت.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه تنها راه نجات و نسخه شفابخش جوامع بشری در عصر حاضر بازگشت به محتوا و تعالیم قرآن است، تصریح کرد: «قرآن دارای دو زبان است؛ زبان نخست، زبان محاوره و ظاهری است که همان زبان عربی و معجزه فصاحت و بلاغت است، اما زبان دوم و اصلی قرآن، زبان عقل و فطرت انسانی است که فراملی، فراعصری و جاویدان بوده و برای تمامی انسان‌ها با هر زبان و نژادی قابل فهم و ادراک است».

وی برای برقراری ارتباط مؤثر و جامع با قرآن کریم، سه گام اساسی را برشمرد و به تشریح گام نخست پرداخت.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه گام اول ارتباط با قرآن، "تلاوت" با رعایت قواعد، صوت، لحن و مقامات قرآنی است، تصریح کرد: «تلاوت زیبای قرآن با نغمات و لهجه‌های اصیل، مدخلی بسیار مهم و جذاب برای جذب دل‌ها به سوی کلام الهی است که باید در نشست‌ها و محافل قرآنی به شکل ویژه و تخصصی مورد توجه قرار گیرد».

تفکر و تدبر در آیات و ضرورت عرضه خویشتن بر میزان قرآن

آیت‌الله رمضانی گام دوم را "تفکر و تدبر" در آیات الهی دانست و با استشهاد به آیه ۱۷ سوره قمر (ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر) و آیه ۱۰ سوره انبیاء بر آسان‌سازی فهم قرآن برای یادآوری انسان‌ها تاکید کرد. وی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ آیه در قرآن کریم پیرامون تفکر، تعقل و تدبر نازل شده است، تصریح کرد: «قرآن نام خود را "ذکر" نهاده زیرا حقایق آن با فطرت بشر عجین است و وظیفه قرآن یادآوری ارزش‌های والای انسانی است تا آدمی با تعقل در خویشتن، مبدأ، مسیر و مقصد نهایی خود را در یابد».

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) سومین گام ارتباط با کتاب الهی را "عرضه خویشتن به قرآن" یا تطبیق عملی رفتاری عنوان نمود. وی با بیان اینکه انسان باید افکار، گفتار و رفتارهای فردی و اجتماعی خود را بر معیارها و شاخص‌های قرآنی بسنجد، تصریح کرد: «ارزیابی مستمر اعمال بر اساس آیات قرآن نشان می‌دهد که آیا در مسیر مستقیم الهی حرکت می‌کنیم یا دچار انحراف شده‌ایم، و این مرحله اوج بهره‌مندی از هدایت قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی است».

قرآن و اهل‌بیت (ع) محور وحدت اقوام و نرم‌افزار جامع زندگی

وی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در مناطقی نظیر کرکوک عراق (وجود عرب، کرد، تورکمن، شیعه و سنی)، قرآن و اهل‌بیت (ع) را بهترین محور برای ایجاد همبستگی و همدلی دانست و با تمسک به فرازی از خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) که فرمودند "وطاعتنا نظاماً للملة و إمامتنا أماناً من الفرقة"، تصریح کرد: «قرآن و اهل‌بیت (ع) چتر واحد و محور مشترک تمام مسلمانان و اقوام هستند و فعالان قرآنی کرکوک می‌توانند با تکیه بر این دو ثقل گران‌بها، گلستانی از وحدت و برادری را میان همه طوائف زیر یک پرچم ایجاد نمایند».

آیت‌الله رمضانی در پایان، قرآن را "نرم‌افزار جامع زندگی بشر" خواند که منبع آرامش روحی و قطب‌نمای هویت خانوادگی و اجتماعی است.

وی همچنین با تمجید از تلاش‌های مبلغان و معلمان قرآنی و تشکر از مترجم و دست‌اندرکاران جلسه، تصریح کرد: «باید با برگزاری نشست‌های علمی و کاربردی، قرآن را به عنوان مدل و برنامه‌ای عملی برای اداره زندگی در نظر گرفت تا سلامت معنوی، آرامش روانی و سعادت دنیوی و اخروی جامعه اسلامی تضمین گردد.»

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