برنامه محافل معارفی حرم بانوی کرامت در هفته پیش رو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از ۲ تا ۸ آبان ۱۴۰۵ مصادف با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامه‌های نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح، سخنرانی قبل از اذان ظهر، قرائت زیارت‌نامه حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عصر، سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد.

مراسم صبحگاهی حرم مطهر شنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر ظهیری، یکشنبه شرح نهج البلاغه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحاج ابوالقاسم، دوشنبه قرائت سوره مبارکه فتح، سه‌شنبه تفسیر قرآن با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحاج ابوالقاسم، چهارشنبه قرائت سوره مبارکه فتح، پنجشنبه قرائت زیارت عاشورا و جمعه با قرائت دعای ندبه و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد تاجیک برگزار می‌شود.

مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت در قالب شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه از شنبه تا جمعه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین محمداسماعیل خورشیدی، محمدصادق کفیل، محمدهادی هدایت، علی خلیل‌پور، مسعود حکیمیان، محمد حاج ابوالقاسم و شهاب امانتچی برگزار می‌شود.

مراسم بعد از نماز ظهر و عصر حرم مطهر با قرائت زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها همراه است و در روزهای شنبه، یک‌شنبه و دوشنبه علاوه بر آن، سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین سید حسین آقامیری برگزار می‌شود. همچنین مداحی آقایان یاسین شیخ زاده، رضا ایزدی، و رسول محمدی به ترتیب در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه انجام می‌شود.

مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین سیدعلی اکبر محسنی، حمیدرضا داوودوندی، سید علی کلاته، زین العابدین بیگدلی، محمدعلی بخشنده و محمدمهدی یزدنی برگزار و جمعه با قرائت زیارت آل یاسین و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین هادی محمدپور دنبال خواهد شد.

خطبای مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه تا دوشنبه حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدحسین راجی و از سه‌شنبه تا جمعه به ترتیب حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین بندانی نیشابوری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامد کاشانی، آیت‌الله محمدباقر تحریری و حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد پناهیان خواهند بود.

گفتنی است در هفته پیش رو سه‌شنبه شب دعای توسل بعد از نماز عشا با نوای حسین اردستانی، پنجشنبه شب بعداز نماز عشا دعای کمیل با نوای حسن اخباری و ساعت ۲۱:۰۰ قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی ، جمعه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دعای کمیل نیمه‌شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و قرائت حسن شالبافان دنبال می شود.

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