به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت عراق در بیانیه‌ای با انتقاد از آنچه نقض حاکمیت ملی این کشور از سوی آمریکا خوانده، اعلام کرد که از ۳۰ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر سال جاری، ۱۷۱ مورد نقض حریم هوایی عراق توسط هواپیماهای جنگی و جاسوسی مستند شده است.

در این بیانیه، این موارد نقض، مغایر با توافقات منعقدشده و تعهدات ناشی از آن توصیف شده و از دولت عراق خواسته شده است درباره تحولات رخ‌داده و آنچه در حریم هوایی این کشور می‌گذرد، در برابر مردم شفاف‌سازی کند.

مقاومت عراق تأکید کرده است که ادامه این وضعیت، دولت را از نظر اخلاقی در برابر ملت عراق مسئول می‌سازد و ضرورت توضیح درباره موارد ادعاشده را افزایش می‌دهد.

انتقاد مقاومت عراق از تصمیمات مربوط به مرزهای ایران

بخش دیگری از این بیانیه به تصمیمات مربوط به بستن فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی مشترک عراق با جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. مقاومت عراق تأکید کرده است که این تصمیمات تحت اراده و دستورات آمریکا اتخاذ می‌شوند.

در بیانیه آمده است که در شرایط تداوم آنچه نقض حاکمیت ملی عراق خوانده شده، سخن گفتن از حاکمیت ملی بدون توجه به نقش و نفوذ آمریکا، با کرامت و اراده آزاد مردم این کشور در تعارض است.

مقاومت عراق همچنین هشدار داده است که چنین تصمیماتی می‌تواند به تقویت سلطه و نفوذ آمریکا و تضعیف استقلال تصمیم‌گیری ملی عراق منجر شود.

تأکید بر حمایت از جمهوری اسلامی ایران

مقاومت عراق در بخش پایانی بیانیه خود، ایستادن در کنار جبهه حق در برابر نیروهای شر را وظیفه‌ای برخاسته از فطرت انسانی دانسته است.

در این بیانیه، اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، نشانه‌ای از تقابل دو جبهه حق و باطل توصیف شده و بر ضرورت حمایت از جبهه حق تأکید شده است.

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