به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تاج‌الدین اویوالی، نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان، روز شنبه، دوم آبان‌ماه، با هشدار درباره تشدید بحران آب در این کشور اعلام کرد که کمبود منابع آبی و مشکلات زیرساختی، زندگی کودکان و خانواده‌های افغانستان را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار داده است.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، تغییرات اقلیمی، افزایش تقاضا برای آب، کمبود منابع مالی و زیرساخت‌های مناسب، برداشت بیش از حد از منابع آبی و مدیریت ناکارآمد را از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران آب در افغانستان معرفی کرد.

نماینده یونیسف تأکید کرد که پیامدهای این بحران، به‌ویژه کودکان و جوامع آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ضرورت اتخاذ اقدامات مؤثر برای مقابله با کمبود آب را افزایش داده است.

اویوالی همچنین از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، کمک‌کنندگان بین‌المللی و نهادهای مالی که در نشست توجیهی یونیسف درباره وضعیت بحران آب افغانستان شرکت کرده بودند، قدردانی کرد.

میلیون‌ها کودک افغانستان در معرض مخاطرات اقلیمی

هشدار تازه نماینده یونیسف در حالی مطرح می‌شود که این نهاد در گزارش‌های پیشین خود نیز درباره پیامدهای تغییرات اقلیمی بر زندگی کودکان افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.

بر اساس گزارش منتشرشده یونیسف در ژوئن ۲۰۲۶، بیش از هشت میلیون و ۸۰۰ هزار کودک افغانستان، معادل حدود ۴۱ درصد جمعیت کودکان این کشور، به‌طور هم‌زمان در معرض دست‌کم سه خطر اقلیمی قرار دارند.

خشکسالی، سیلاب، موج‌های گرما و توفان‌های گردوغبار از جمله مخاطراتی هستند که به گفته یونیسف، دسترسی کودکان به آب آشامیدنی سالم، خدمات بهداشتی و امکانات آموزشی را مختل می‌کنند.

این نهاد همچنین اعلام کرده است که بیش از ۷۵ درصد کودکان افغانستان در معرض خشکسالی قرار دارند؛ وضعیتی که پیامدهای آن می‌تواند سلامت، تغذیه و آینده آموزشی آنان را تهدید کند.

نیمی از خانواده‌ها با مشکل دسترسی به آب سالم مواجه‌اند

یونیسف در گزارشی که ۲۳ مهرماه منتشر شد، هشدار داده بود که نزدیک به نیمی از خانواده‌های افغانستان برای دسترسی به آب سالم و کافی با دشواری مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، کمبود آب آشامیدنی سالم در کنار سوءتغذیه و شیوع بیماری‌هایی مانند اسهال حاد آبکی، خطرات جدی برای سلامت کودکان ایجاد کرده است.

همچنین، بر اساس ارزیابی‌های بشردوستانه سال ۲۰۲۵، حدود ۲۵ درصد خانواده‌های افغانستان از منابع آب غیربهسازی‌شده استفاده می‌کردند و ۴۶ درصد خانواده‌ها، دسترسی به آب آشامیدنی سالم را یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های خود عنوان کرده بودند.

در چنین شرایطی، کاهش منابع آب زیرزمینی، فرسودگی شبکه‌های آبرسانی و کمبود سرمایه‌گذاری، توانایی جوامع محلی برای تأمین آب موردنیاز را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.

تلاش برای تأمین آب؛ نیازها همچنان گسترده است

یونیسف روز پنجشنبه، ۳۰ مهرماه، نیز از تکمیل طرحی با حمایت مالی کره جنوبی برای بهبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب‌پذیر افغانستان خبر داد.

این طرح شامل احداث و بازسازی ۱۹ چاه، نصب سامانه‌های پمپاژ خورشیدی، ساخت مخازن ذخیره آب و توسعه شبکه‌های توزیع بوده و به بهبود دسترسی بیش از ۳۹ هزار کودک و اعضای خانواده‌های آنان به آب سالم کمک کرده است.

با وجود اجرای این طرح‌ها، گستردگی بحران آب و محدودیت منابع مالی همچنان از مهم‌ترین موانع تأمین پایدار آب آشامیدنی در افغانستان به شمار می‌رود.

هشدار تازه یونیسف نشان می‌دهد که بحران آب در افغانستان دیگر صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه به چالشی جدی برای سلامت عمومی، امنیت غذایی و آینده میلیون‌ها کودک تبدیل شده است.

این نهاد بر ضرورت سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌های آبرسانی، مدیریت مؤثر منابع آب و توسعه خدمات مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی تأکید دارد؛ اقداماتی که می‌تواند از تشدید آسیب‌پذیری خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان، در برابر کم‌آبی و خشکسالی جلوگیری کند.

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