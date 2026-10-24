روز سازمان ملل زیر سایه گرسنگی در افغانستان؛ اوچا بر ضرورت تأمین غذا و درمان تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز شنبه، دوم آبان‌ماه، هم‌زمان با هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، بر اهمیت تداوم کمک‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌پذیر افغانستان و تأمین نیازهای اساسی آنان تأکید کرد.

این نهاد با انتشار پیامی اعلام کرد که با همکاری سازمان‌های امدادرسان و شرکای بشردوستانه خود، برای حمایت از خانواده‌ها در سراسر افغانستان تلاش می‌کند.

به گفته اوچا، هدف از این همکاری‌ها، کمک به خانواده‌ها برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و انسانی، افزایش توانایی آنان در برابر شرایط دشوار و بهبود وضعیت زندگی است.

این دفتر تأکید کرده است که دسترسی به مواد غذایی، خدمات درمانی و حمایت‌های بشردوستانه می‌تواند به خانواده‌های افغانستان کمک کند تا در برابر بحران‌های پی‌درپی مقاومت کنند و بخشی از نیازهای ضروری خود را تأمین کنند.

هشدار درباره گرسنگی ۱۹ میلیون نفر در زمستان

تأکید تازه اوچا بر ضرورت کمک‌رسانی به افغانستان در شرایطی مطرح می‌شود که این نهاد چند روز پیش نیز نسبت به وخامت وضعیت امنیت غذایی در آستانه زمستان هشدار داده بود.

اولگا چرِوکو، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، روز سه‌شنبه، ۲۸ مهرماه، اعلام کرد که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال جاری، حدود ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد در سطح بحرانی یا شدیدتر مواجه بوده‌اند.

بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، این رقم در دوره زمستانی نوامبر ۲۰۲۶ تا آوریل ۲۰۲۷ ممکن است به ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد.

از میان این افراد، حدود پنج میلیون نفر در معرض شرایط اضطراری گرسنگی قرار خواهند گرفت.

این مقام سازمان ملل همچنین هشدار داده است که وجود مواد غذایی در بازارها لزوماً به معنای دسترسی خانواده‌ها به غذا نیست؛ زیرا فقر گسترده، بیکاری و کاهش قدرت خرید، میلیون‌ها شهروند افغانستان را از تأمین نیازهای اولیه زندگی محروم کرده است.

بحران سوءتغذیه و کاهش خدمات درمانی

هم‌زمان با افزایش ناامنی غذایی، نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت کودکان افغانستان نیز تشدید شده است.

بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۷ بیش از چهار میلیون کودک شش‌ماهه تا پنج‌ساله در افغانستان به درمان سوءتغذیه حاد نیاز داشته باشند.

از این تعداد، بیش از یک میلیون کودک ممکن است با سوءتغذیه حاد شدید مواجه شوند؛ وضعیتی که در صورت نبود درمان مناسب، می‌تواند جان آنان را تهدید کند.

اوچا همچنین اعلام کرده است که به دلیل کاهش منابع مالی، حدود یک‌سوم مراکز ارائه خدمات تغذیه در افغانستان تعطیل شده یا فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

کاهش دسترسی به خدمات درمانی و تغذیه‌ای، به‌ویژه برای کودکان، زنان باردار و خانواده‌های ساکن مناطق محروم، می‌تواند پیامدهای جدی و بلندمدتی به همراه داشته باشد.

بحران‌های هم‌زمان؛ از بازگشت مهاجران تا تغییرات اقلیمی

افغانستان در شرایطی با تشدید بحران انسانی روبه‌روست که بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی‌های پی‌درپی، مشکلات اقتصادی و کمبود زیرساخت‌های خدماتی، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

بسیاری از خانواده‌های بازگشته به افغانستان برای تأمین مسکن، غذا، آب آشامیدنی سالم و خدمات درمانی با دشواری مواجه‌اند؛ در حالی که جوامع میزبان نیز از امکانات و منابع محدودی برخوردار هستند.

از سوی دیگر، کاهش کمک‌های بین‌المللی و محدودیت منابع مالی سازمان‌های امدادرسان، ظرفیت پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده شهروندان را کاهش داده است.

اوچا پیش‌تر تأکید کرده بود که کمک‌های اضطراری برای نجات جان انسان‌ها ضروری است، اما پایان وابستگی بلندمدت خانواده‌ها به کمک‌های بشردوستانه، به سرمایه‌گذاری پایدار در بخش کشاورزی، اشتغال، خدمات بهداشتی، منابع آب و معیشت روستایی نیاز دارد.

تأکید تازه سازمان ملل بر تأمین غذا و خدمات درمانی، در حالی مطرح می‌شود که میلیون‌ها شهروند افغانستان با نزدیک‌شدن به زمستان، نگران تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود هستند.

با وجود ادامه فعالیت نهادهای امدادرسان، گستردگی نیازهای انسانی و کاهش منابع مالی، آینده کمک‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌پذیر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ وضعیتی که ضرورت حمایت پایدار جامعه جهانی از مردم افغانستان را بیش از گذشته برجسته می‌کند.

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