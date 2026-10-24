به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رسانه‌های مرتبط با افغانستان، شماری از ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل از تشدید فشارهای وزارت دادگستری طالبان و ادامه بازرسی خانه‌های مسکونی توسط هیئت‌های وابسته به این وزارتخانه ابراز نگرانی کرده‌اند.

ساکنان می‌گویند که مأموران طالبان، در بسیاری از موارد همراه با افراد مسلح، به‌صورت مکرر به خانه‌ها مراجعه می‌کنند و شماری از این بازرسی‌ها در ساعاتی انجام می‌شود که مردان خانواده در منزل حضور ندارند.

به گفته آنان، ورود افراد مسلح به حریم خصوصی خانه‌ها، همراه با برخوردهای تحقیرآمیز، موجب ترس و اضطراب شدید زنان و کودکان شده و زندگی روزمره خانواده‌ها را مختل کرده است.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که ساکنان شهرک امید سبز طی سه هفته گذشته بارها برای پیگیری حقوق مالکیت خود به نهادهای مختلف طالبان مراجعه کرده‌اند؛ اما به گفته آنان، تلاش‌هایشان برای دیدار با مقام‌های ارشد این گروه و جلوگیری از تخلیه خانه‌ها بی‌نتیجه مانده است.

ورود مسلحانه به خانه‌ها؛ روایت خانواده‌ای که در غیاب سرپرست بازرسی شد

محمد، نام مستعار یکی از ساکنان شهرک امید سبز، می‌گوید مأموران مسلح طالبان دو روز پیش، هنگامی که او در محل کار خود حضور داشته، بدون رضایت خانواده‌اش وارد منزل شده و با همسر، مادر و فرزندانش برخورد توهین‌آمیز کرده‌اند.

او در تشریح این اتفاق می‌گوید:

«تمام داروندار من و خانواده‌ام همین یک واحد آپارتمان است که با دشواری خریده‌ام. دو روز پیش، در حالی که در وظیفه بودم، چندین فرد مسلح و افراد دیگر طالبان به‌زور و با خشونت وارد خانه‌ام شدند، به همسر، مادر و فرزندانم توهین و تحقیر کردند و از همسرم اثر انگشت گرفتند. به او گفتند که از این پس باید برای خانه خودش کرایه بپردازد.»

وی با اشاره به پیامدهای روانی این اقدام برای اعضای خانواده‌اش می‌افزاید:

«خانواده‌ام وضعیت بسیار وحشتناکی را سپری کرده‌اند. وضعیت همسرم و دو دختر خردسالم بسیار خراب است و آنان هر لحظه کابوس می‌بینند.»

یکی دیگر از ساکنان شهرک نیز با انتقاد از ورود مأموران طالبان به منازل شخصی، این اقدامات را نقض حریم خصوصی و مغایر با حقوق شهروندی دانسته است.

او می‌گوید:

«ما نمی‌فهمیم که این‌جا چند حاکمیت وجود دارد. به نظر من، هر عضو طالبان برای خودش یک حکومت جداگانه است. اگر چنین نیست، پس چرا یک وزارت به خودش حق می‌دهد که خانه‌های مردم را بررسی کند؟ آیا ما دزدی کرده‌ایم یا مجرم هستیم؟ آیا محکمه حکم بررسی و تلاشی خانه‌های ما را صادر کرده است؟ باور کنید که با ما بسیار بی‌عزتی می‌شود. افراد طالبان وارد حریم خصوصی ما می‌شوند و حتا اتاق خواب ما را ثبت و فهرست کرده‌اند که چند الماری و وسایل دیگر داریم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تاکنون توضیح روشنی درباره مبنای قانونی بازرسی خانه‌های مسکونی در غیاب مالکان و نحوه برخورد مأموران با خانواده‌ها منتشر نشده است.

از مالکیت شخصی تا اجاره اجباری؛ چهار هزار افغانی برای هر اتاق

گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر برای هر اتاق مسکونی در شهرک امید سبز، ماهانه چهار هزار افغانی اجاره تعیین کرده است.

به گفته ساکنان، این تصمیم نه‌تنها مستأجران، بلکه صاحبان واحدهای مسکونی را نیز شامل می‌شود؛ افرادی که تأکید دارند خانه‌های خود را با سرمایه شخصی خریداری کرده‌اند و اسناد مالکیت در اختیار دارند.

بر اساس اظهارات منابع محلی، طالبان از ساکنان خواسته‌اند اجاره شش ماه گذشته را نیز پرداخت کنند و به افرادی که از پذیرش این دستور خودداری کنند، درباره تخلیه خانه‌هایشان هشدار داده‌اند.

به این ترتیب، خانواده‌هایی که خود را مالک قانونی واحدهای مسکونی می‌دانند، اکنون با این مطالبه روبه‌رو شده‌اند که برای ادامه زندگی در خانه‌هایشان به حکومت طالبان اجاره بپردازند.

بازداشت معترضان؛ گزارش‌هایی از نگهداری ساکنان در «اتاق سنگی»

هم‌زمان با افزایش فشارها برای دریافت اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی، منابع محلی از بازداشت شماری از نمایندگان ساکنان شهرک امید سبز خبر داده‌اند.

به گفته این منابع، افراد بازداشت‌شده از جمله کسانی بوده‌اند که به تصمیم طالبان اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به مدارک مالکیت و توقف روند تخلیه خانه‌ها شده‌اند.

منابع همچنین مدعی شده‌اند که شماری از بازداشت‌شدگان در محلی موسوم به «اتاق سنگی» در ساختمان وزارت دادگستری طالبان نگهداری می‌شوند.

بر اساس این ادعاها، به افراد بازداشت‌شده فشار وارد می‌شود تا یا اجاره تعیین‌شده را بپردازند یا تعهد بدهند که خانه‌های خود را تخلیه خواهند کرد.

جزئیات شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان و شمار دقیق آنان به‌صورت مستقل تأیید نشده است.

شهرکی با هزاران خانواده هزاره و شیعه در معرض خطر آوارگی

شهرک امید سبز در غرب کابل قرار دارد و بخش عمده جمعیت آن را هزاره‌ها و شیعیان افغانستان تشکیل می‌دهند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بیش از ۱۱ هزار خانواده در این شهرک زندگی می‌کنند؛ خانواده‌هایی که اکنون با نگرانی درباره سرنوشت خانه‌ها و املاک خود مواجه شده‌اند.

وزارت دادگستری طالبان در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که دادگاه اختصاصی این گروه، بیش از هزار و ۵۰۷ جریب از زمین‌های شهرک امید سبز را متعلق به حکومت تشخیص داده است.

این وزارتخانه در مردادماه نیز بر اجرای حکم یادشده تأکید کرد و مدعی شد که زمین‌های شهرک در اسناد رسمی به نام دولت ثبت شده و به اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل نشده است.

در مقابل، شماری از مالکان و ساکنان این شهرک می‌گویند املاک خود را به‌صورت قانونی خریداری کرده‌اند و اسناد معتبر مالکیت دارند. آنان خواستار بررسی بی‌طرفانه مدارک و جلوگیری از تخلیه اجباری خانواده‌ها هستند.

پیش‌تر نیز گروهی از مدافعان حقوق بشر افغانستان در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل متحد، درباره خطر آوارگی گسترده ساکنان این شهرک هشدار داده و خواستار توقف روند تصرف املاک و رسیدگی مستقل به اختلافات مالکیت شده بودند.

نگرانی از گسترش فشار بر مناطق شیعه‌نشین کابل

افزایش فشارها بر ساکنان شهرک امید سبز، با توجه به ترکیب عمدتاً هزاره و شیعه جمعیت آن، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای قومی و مذهبی این تصمیم ایجاد کرده است.

در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از اختلافات مالکیت و تخلیه اجباری خانواده‌های هزاره در مناطق مختلف افغانستان منتشر شده است؛ موضوعی که بارها مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

با این حال، برای اثبات اینکه اقدامات طالبان در شهرک امید سبز مشخصاً با انگیزه تبعیض قومی یا مذهبی انجام می‌شود، بررسی مستقل روند تصمیم‌گیری و نحوه اجرای احکام مالکیت ضروری است.

در شرایطی که هزاران خانواده هزاره و شیعه نگران از دست دادن خانه‌های خود هستند، گزارش‌های مربوط به ورود مسلحانه به منازل، تهدید به تخلیه و بازداشت معترضان، پرسش‌های جدی درباره رعایت حقوق مالکیت و حریم خصوصی شهروندان در حکومت طالبان ایجاد کرده است.

ساکنان شهرک امید سبز تأکید دارند که خواسته اصلی آنان توقف فشارها، رسیدگی عادلانه به اسناد مالکیت و برخورداری از امنیت در خانه‌هایی است که به گفته خودشان، با سال‌ها تلاش و سرمایه شخصی تهیه کرده‌اند.

با وجود پیگیری‌های مکرر ساکنان، تاکنون نشانه‌ای از توافق بر سر توقف بازرسی‌های مورد اعتراض یا تعیین تکلیف اختلافات مالکیت منتشر نشده است.

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