به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان دایکندی افغانستان اعلام کردند که حسن خدایی، جوانی حدوداً ۲۱ساله، بامداد جمعه، اول آبان‌ماه، در منطقه «کیان» از توابع شهرستان خدیر این استان به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شده است.

به گزارش رسانه‌های مرتبط با افغانستان، این جوان پس از سال‌ها مهاجرت در ایران به زادگاه خود بازگشته بود و در نزدیکی خانه‌اش مغازه‌ای داشت. او علاوه بر مغازه‌داری، به فعالیت‌های کشاورزی نیز مشغول بود.

به گفته منابع محلی، حادثه حوالی ساعت ۳:۲۰ بامداد جمعه، زمانی رخ داده که حسن خدایی در مغازه خود حضور داشته است.

پس از شنیده‌شدن صدای تیراندازی، این جوان با مادرش تماس گرفته و از وقوع حادثه خبر داده است؛ اما هنگامی که اعضای خانواده خود را به محل رسانده‌اند، وی بر اثر اصابت گلوله به ناحیه زیر گلو به‌شدت مجروح شده و دیگر توانایی صحبت‌کردن نداشته است.

حسن خدایی بر اثر شدت جراحات جان باخته و پیکر او در منطقه کیان به خاک سپرده شده است.

خانواده این جوان گفته‌اند که با فرد یا گروهی دشمنی نداشته‌اند و از انگیزه احتمالی این قتل اطلاعی ندارند.

منابع محلی همچنین اعلام کرده‌اند که مأموران امنیتی طالبان برای بررسی حادثه به محل مراجعه کرده‌اند، اما تحقیقات اولیه تاکنون به شناسایی عامل یا عاملان قتل منجر نشده است.

تکرار قتل‌های مسلحانه در مناطق شیعه ‌نشین

قتل این جوان در شرایطی رخ داده است که دایکندی یکی از مناطق عمدتاً هزاره‌نشین و شیعه‌نشین افغانستان به شمار می‌رود؛ استانی که طی سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از قتل شهروندان و حملات مسلحانه در آن منتشر شده است.

در خردادماه سال جاری نیز یاسر حسینی، یکی از نظامیان پیشین افغانستان، در شهرستان شهرستانِ استان دایکندی هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

پیش از آن نیز در شهریور ۱۴۰۳، افراد مسلح به گروهی از شهروندان عمدتاً هزاره که برای استقبال از زائران کربلا در مسیر استان‌های دایکندی و غور حضور داشتند، حمله کردند. در آن حادثه دست‌کم ۱۴ نفر کشته شدند و گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.

با این حال، تاکنون هیچ مدرک تأییدشده‌ای مبنی بر ارتباط قتل حسن خدایی با حملات پیشین یا وجود انگیزه قومی و مذهبی در این حادثه منتشر نشده است.

نگرانی درباره امنیت شیعیان زیر حاکمیت طالبان

ادامه وقوع قتل‌های مسلحانه در دایکندی، نگرانی درباره امنیت شهروندان مناطق هزاره‌نشین و شیعه‌نشین افغانستان را افزایش می‌دهد.

این در حالی است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، بارها تأمین امنیت سراسری افغانستان را از دستاوردهای مهم حکومت خود معرفی کرده‌اند.

با وجود این ادعا، تداوم گزارش‌ها درباره قتل شهروندان به دست افراد مسلح ناشناس و روشن‌نشدن سرنوشت عاملان برخی حوادث، پرسش‌هایی درباره عملکرد نهادهای امنیتی طالبان در حفاظت از جان مردم ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر طی سال‌های گذشته نسبت به آسیب‌پذیری هزاره‌ها و شیعیان افغانستان در برابر حملات تروریستی، تبعیض و دیگر تهدیدهای امنیتی هشدار داده‌اند.

قتل حسن خدایی در منطقه شیعه‌نشین کیان، بار دیگر ضرورت تأمین امنیت شهروندان و انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره قتل‌های مسلحانه در دایکندی را برجسته کرده است.

در حالی که هنوز هویت مهاجمان و انگیزه آنان روشن نشده، خانواده این جوان پس از سال‌ها مهاجرت و بازگشت به زادگاه خود، اکنون با فقدان فرزندی روبه‌رو شده‌اند که برای ساختن زندگی تازه‌ای به افغانستان بازگشته بود.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت قتل حسن خدایی را بر عهده نگرفته است.

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