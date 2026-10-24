دشمن برای نابودی بنیان خانواده حجاب را هدف گرفته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی در محفل «بفرمایید روضه» در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس بانوی کرامت، با بیان اینکه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به حجاب، عفاف و حیا اهتمام ویژه‌ای داشتند، اظهار داشت: اهتمام این بانو به حجاب به قدری بود که حتی خود را از مرد نابینا پوشاندند.

وی با اشاره به ترویج برهنگی، بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه امروز ادامه داد: دشمن حجاب را هدف گرفته است، چون به دنبال نابودی بنیان خانواده در جوامع اسلامی است؛ چراکه حجاب ضامن تحکیم بنیان خانواده، سلامت اخلاقی جامعه، امنیت زنان و تربیت نسل سالم و ولایت‌مدار است.

کارشناس معارفی حرم بانوی کرامت با بیان اینکه در تاریخ اسلام، نخستین تابوت برای حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها ساخته شده است، افزود: زمانی که این بانو بر اثر شدت جراحات دچار ضعف بدنی شده و بدن ایشان نحیف شده بود، برای اینکه نگران بودند مبادا به هنگام دفن، کسی ابعاد بدن ایشان را ببیند، درخواست کردند چیزی ساخته شود که ابعاد بدن مشخص نباشد و برای ایشان تابوت ساخته شد.

وی ادامه داد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها سیده و سرور زنان عالم و بهترین الگو برای بانوان در تمامی ادوار هستند و بانوان و دختران ایرانی باید با تبعیت از این بانو، حجاب، عفاف، حیا و عفت‌ورزی را الگوی خود قرار دهند و با حفظ حجاب و پوشش اسلامی، در ابتدا امنیت خود و سپس امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه را حفظ کنند و با تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزندان مؤمن، بسترساز ظهور امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف شوند.