به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، روز جمعه، اول آبان‌ماه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از گزارش‌هایی درباره مسلح‌کردن شهروندان افغانستان توسط پاکستان برای مقابله با طالبان و استخدام آنان در عملیات علیه گروه‌های مسلح مخالف اسلام‌آباد سخن گفت.

خلیل‌زاد در این پیام نوشت:

«گزارش‌های زیادی وجود داشته است که پاکستان افغان‌ها را برای جنگ با طالبان در افغانستان مسلح می‌کند. اکنون نیز گزارش‌هایی منتشر شده که ارتش پاکستان افغان‌ها را برای جنگ علیه شورشیان ضدپاکستان جذب می‌کند.»

این دیپلمات پیشین آمریکایی با اشاره به پیامدهای احتمالی چنین اقداماتی هشدار داد که با توجه به شرایط کنونی، روابط افغانستان و پاکستان ممکن است بیش از گذشته تیره شود و به سطحی کم‌سابقه از تنش برسد.

با این حال، خلیل‌زاد درباره هویت افراد جذب‌شده، شمار نیروهای احتمالی، محل آموزش یا نوع حمایت‌های تسلیحاتی پاکستان جزئیاتی ارائه نکرده است.

همچنین تاکنون شواهد مستقلی که ادعاهای مطرح‌شده درباره استخدام و تسلیح شهروندان افغانستان توسط ارتش پاکستان را تأیید کند، منتشر نشده است.

واکنش اسلام‌آباد؛ پاکستان اتهامات خلیل‌زاد را رد کرد

در پی انتشار اظهارات خلیل‌زاد، وزارت اطلاع‌رسانی و رسانه‌های پاکستان روز شنبه، دوم آبان‌ماه، با انتشار بیانیه‌ای، ادعاهای نماینده پیشین آمریکا را بی‌اساس و گمراه‌کننده توصیف کرد.

این وزارتخانه تأکید کرد که عملیات نظامی پاکستان علیه گروه‌های مسلحی که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، نباید با استخدام شهروندان افغان یا حمایت از گروه‌های مسلح مخالف طالبان یکسان تلقی شود.

مقام‌های پاکستانی همچنین خلیل‌زاد را به تکرار ادعاهای تأییدنشده متهم کرده و مدعی شدند که اظهارات وی، مسئولیت طالبان در جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اسلام‌آباد بار دیگر تأکید کرده است که فعالیت گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان و القاعده در افغانستان، تهدیدی جدی برای امنیت این کشور محسوب می‌شود.

در مقابل، حکومت طالبان بارها اتهامات پاکستان درباره پناه‌دادن به گروه‌های مسلح مخالف اسلام‌آباد را رد کرده و مدعی شده است که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمی‌دهد.

جنگ نیابتی؛ نگرانی تازه در روابط طالبان و پاکستان

اظهارات خلیل‌زاد در شرایطی مطرح می‌شود که روابط طالبان و پاکستان طی ماه‌های اخیر، در پی درگیری‌های مرزی، حملات هوایی و افزایش اختلافات امنیتی، به‌شدت متشنج شده است.

پاکستان طالبان را متهم می‌کند که نتوانسته‌اند از فعالیت اعضای تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان جلوگیری کنند.

در مقابل، طالبان حملات هوایی ارتش پاکستان به خاک افغانستان را نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته و در مواردی با عملیات نظامی متقابل پاسخ داده‌اند.

تشدید این اختلافات، علاوه بر افزایش تلفات انسانی و اختلال در مبادلات تجاری، نگرانی‌هایی درباره احتمال گسترش درگیری‌ها و ورود گروه‌های مسلح غیردولتی به منازعات دو کشور ایجاد کرده است.

چنانچه ادعاهای مربوط به جذب و تسلیح شهروندان افغانستان از سوی پاکستان تأیید شود، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده شکل تازه‌ای از رقابت امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد باشد؛ رقابتی که در آن، استفاده از نیروهای غیردولتی ممکن است به ابزاری برای اعمال فشار بر طرف مقابل تبدیل شود.

با این حال، در شرایط کنونی هیچ سند مستقلی برای اثبات اجرای چنین برنامه‌ای از سوی ارتش پاکستان ارائه نشده است.

اختلافات امنیتی در سایه تلاش‌های دیپلماتیک

اظهارات خلیل‌زاد هم‌زمان با تلاش برخی کشورهای منطقه برای کاهش تنش میان طالبان و پاکستان مطرح شده است.

روسیه و ایران طی روزهای گذشته بر ضرورت حل اختلافات کابل و اسلام‌آباد از مسیر گفت‌وگو تأکید کرده‌اند.

مقام‌های روسیه همچنین درباره پیامدهای ناامنی در افغانستان و پاکستان برای امنیت آسیای مرکزی و فعالیت گروه‌های تروریستی در منطقه ابراز نگرانی کرده‌اند.

با وجود این تلاش‌ها، اختلاف اساسی دو طرف درباره فعالیت گروه‌های مسلح و مسئولیت جلوگیری از حملات فرامرزی همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

هشدار تازه خلیل‌زاد بار دیگر احتمال گسترش رقابت‌های امنیتی میان طالبان و پاکستان به عرصه حمایت از گروه‌های مسلح را در کانون توجه قرار داده است؛ احتمالی که تحقق آن می‌تواند بر پیچیدگی بحران افغانستان و بی‌ثباتی در مناطق مرزی دو کشور بیفزاید.

در شرایطی که کابل و اسلام‌آباد همچنان یکدیگر را به حمایت یا پناه‌دادن به گروه‌های مسلح متهم می‌کنند، روشن‌شدن صحت ادعاهای مربوط به جذب و تسلیح شهروندان افغانستان، برای ارزیابی آینده مناسبات امنیتی دو کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

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