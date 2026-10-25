به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ادعاهای نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره افزایش تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن شهروندان و کارکنان آمریکایی در خاورمیانه و خارج از این منطقه، واشنگتن را به اتخاذ تدابیر امنیتی واداشته است. این اقدامات شامل کاهش شمار کارکنان در چهار سفارتخانه آمریکا و خارج کردن شماری از نیروها از پایگاه‌های نظامی منطقه، با هدف آمادگی در برابر احتمال ازسرگیری درگیری‌هاست. موضوعی که روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داده است.

بررسی گزینه‌های نظامی جدید آمریکا علیه ایران

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در جریان گزینه‌های نظامی جدید علیه ایران قرار گرفته است. این گزینه‌ها شامل هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌ها و جزایر تحت کنترل ایران می‌شود.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. همچنین، کشتی‌های جنگی آمریکا در خاورمیانه خود را برای احتمال اجرای حملاتی در هفته‌های آینده آماده می‌کنند.

هشدار اطلاعاتی درباره طرح‌های حمله به شهروندان آمریکایی

«جی کلیتون» مدیر اطلاعات ملی آمریکا در یادداشتی خطاب به «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه این کشور، ادعا کرد که نهادهای اطلاعاتی آمریکا، اطلاعاتی دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد ایران تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن افراد آمریکایی به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

او همچنین هشدار داد که طرح‌هایی برای انجام حملات مرگبار علیه شهروندان آمریکایی در خاورمیانه و کشورهای دیگر به مراحل پیشرفته‌ای رسیده‌اند.

سه مقام آمریکایی نیز به خبرگزاری «آسوشیتدپرس» تأیید کردند که این یادداشت برای روبیو هم در مقام وزیر امور خارجه و هم در مقام مشاور امنیت ملی آمریکا، ارسال شده است.

کاهش کارکنان چهار سفارتخانه در خاورمیانه

این یادداشت مدت کوتاهی پس از آن منتشر شد که وزارت امور خارجه آمریکا از کاهش شمار کارکنان سفارتخانه‌های این کشور در اردن، لبنان، قطر و امارات متحده عربی خبر داد.

به گفته سه مقام آمریکایی، تهدیدهای ایران و تهدیدهای نیروهای مسلح یمن با تصمیم مربوط به تغییر شمار کارکنان این سفارتخانه‌ها ارتباط داشته‌اند.

این چهار سفارتخانه در وضعیت موسوم به عملیات محدود فعالیت می‌کنند. وضعیتی که پیش‌تر نیز به کاهش شمار کارکنان آن‌ها منجر شده بود. با این حال، سفارتخانه‌ها همچنان باز خواهند ماند.

این تصمیم با آنچه در عربستان سعودی رخ داده، تفاوت دارد. در عربستان به کارکنان غیرضروری سفارت آمریکا و اعضای خانواده‌های آنان دستور داده شده است که خاک عربستان را ترک کنند. اما از کارکنان آمریکایی در چهار کشور دیگر خواسته نخواهد شد که خاک این کشورها را ترک کنند.

اشاره واشنگتن به تهدیدهای نیروهای مسلح یمن

وزارت امور خارجه آمریکا هنگام اعلام کاهش شمار کارکنان در هفته جاری مشخصاً به افزایش تهدیدهای نیروهای مسلح یمن اشاره کرد، اما سخنی از تهدیدهای مستقیم ایران علیه کارکنان آمریکایی به میان نیاورد.

این تفاوت در موضع‌گیری، در حالی مطرح می‌شود که بنا بر گزارش منتشرشده، ارزیابی‌های امنیتی آمریکا هم تهدیدهای منتسب به ایران و هم تهدیدهای نیروهای مسلح یمن را در تصمیم‌های مربوط به کاهش کارکنان دخیل دانسته‌اند.

افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه

در همین زمینه، گزارش «وال‌استریت ژورنال» به حضور دو گروه ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه اشاره کرده و نوشته است که گروه سوم نیز در حال حرکت به‌سوی منطقه است.

علاوه بر این، یک ناو تهاجمی آبی‌ـ‌خاکی حامل نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا نیز در منطقه حضور دارد.

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین هشدارها و توصیه‌های سفر مربوط به ۱۳ کشور خاورمیانه را با توجه به نگرانی‌های امنیتی مرتبط با ایران و نیروهای مسلح یمن به‌روزرسانی کرده است.

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