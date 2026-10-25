به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های آلمانی از زمان آغاز اعتراضات در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی همچنان در جست‌وجوی دلایل ازسرگیری اعتراض‌ها هستند. اعتراض‌هایی که در برخی شهرها و مناطق به خشونت، آتش‌زدن اموال و حتی به آتش کشیده‌شدن ساختمان یکی از شهرداری‌های فرانسه انجامیده است.

هفته‌نامه آلمانی «دی تسایت» معتقد است یکی از مهم‌ترین دلایل این خشم، گسترش شکاف میان نسل‌ها در اروپا است. شکافی که با کاهش اعتماد جوانان به آینده خود و شکل‌گیری این احساس همراه شده است که آنان به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و اجاره‌بها، نگرانی از بیکاری و فقر، و تأثیر هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی، شرایطی بدتر از والدینشان را تجربه خواهند کرد.

این گزارش که با عنوان «شکاف نسلی؛ وقتی صبر به پایان می‌رسد» منتشر شده، می‌گوید نابرابری گسترده در ثروت و احساس به‌حاشیه‌رانده‌شدن در میان نسل‌های جوان، نارضایتی را افزایش می‌دهد و همبستگی اجتماعی را تضعیف می‌کند.

گزارش همچنین به خطر برهم‌خوردن توازن جمعیتی اشاره می‌کند، وضعیتی که در آن شمار بازنشستگان در مقایسه با افراد تازه‌وارد به بازار کار افزایش می‌یابد. به نوشته این نشریه، چنین روندی پایداری قرارداد اجتماعی را تهدید می‌کند.

«دی تسایت» هشدار می‌دهد که اگر دولت‌ها نتوانند این قرارداد را به‌گونه‌ای بازتعریف کنند که توزیع ثروت و فرصت‌ها عادلانه‌تر شود، اعتماد به نخبگان سیاسی کاهش خواهد یافت و زمینه برای قدرت‌گرفتن احزاب راست افراطی و پوپولیست فراهم می‌شود.

تفاوت نگرانی‌های جوانان در کشورهای اروپایی

این گزارش برای توضیح این پدیده به پژوهش‌های جدید درباره جوانان اروپا استناد می‌کند و می‌گوید که دغدغه‌های نسل‌های جوان در کشورهای مختلف اروپایی به‌طرز چشمگیری با یکدیگر تفاوت دارد.

برای مثال، جوانان لهستانی گرایش بیشتری به خوش‌بینی دارند و به خیابان‌ها نمی‌آیند. وضعیتی که به نوشته گزارش، درباره جوانان کشورهای اسکاندیناوی نیز صدق می‌کند.

در مقابل، جوانان اسپانیایی تمایل چندانی ندارند که از طریق صندوق‌های رأی اعتراض خود را ابراز کنند و برخلاف همتایانشان در آلمان و فرانسه با رأی‌دادن به راست افراطی به این نارضایتی پاسخ دهند.

این هفته‌نامه نسبت به وارونه‌شدن اوضاع هشدار می‌دهد و می‌نویسد که همبستگی میان نسل‌ها، پایه شکل‌گیری یک قرارداد اجتماعی سالم است و از مهم‌ترین سرمایه‌های جوامع معاصر به شمار می‌رود.

گزارش همچنین به پژوهشی تازه درباره وضعیت افراد زیر ۳۰ سال اشاره می‌کند که بنیاد سیاسی آلمانی «کنراد آدناور» بر آن نظارت داشته است. به نوشته «دی تسایت»، مهم‌ترین نتیجه این پژوهش وجود شکافی عمیق میان انتظارات بالای جوانان و واقعیت‌های زندگی آنان است، شکافی که به شکل‌گیری سرخوردگی می‌انجامد.

ترس از دست‌دادن شغل

«دی تسایت» به نقل از این پژوهش می‌نویسد حدود ۹۰ درصد جوانان آلمان از احتمال ازدست‌دادن شغل خود در نتیجه گسترش هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین حدود ۷۰ درصد آنان از فقر می‌ترسند و بیش از نیمی از این جوانان نیز درباره افزایش اجاره‌بهای مسکن نگران هستند.

گزارش در ادامه به نقش هوش مصنوعی می‌پردازد و می‌نویسد: اروپای سالخورده همواره تلاش کرده است با این سخن به جوانان اطمینان خاطر بدهد که نگران نباشید. کاهش جمعیت از نظر جمعیتی به سود شما تمام خواهد شد. شما شغل پیدا خواهید کرد و رفاهتان تضمین خواهد بود، زیرا تعداد شما اندک است.

اما گزارش در ادامه هشدار می‌دهد: اگر برخلاف انتظارات، ورود به بازار کار به دلیل هوش مصنوعی دشوارتر شود، فناوری‌ که ممکن است به‌سرعت مشاغل جوانان را تصاحب کند و احساس آنان نسبت به ارزشمندی خود را تضعیف کند، این وضعیت سرخوردگی تازه‌ای به وجود خواهد آورد.

به این ترتیب، از نگاه گزارش، کاهش جمعیت و کم‌شدن شمار افراد در سن کار لزوماً به معنای افزایش فرصت‌های شغلی برای جوانان نیست. زیرا گسترش هوش مصنوعی ممکن است بخشی از همان فرصت‌هایی را که قرار بود در اختیار نسل جوان قرار گیرد، از میان ببرد.

هزینه‌های بازتسلیح و نگرانی از جنگ

گزارش سپس به وضعیت امنیتی اروپا و بار مالی برنامه‌های بازتسلیح می‌پردازد. برنامه‌هایی که به نوشته این نشریه، هزینه‌های سنگینی بر نسل‌های جوان تحمیل می‌کنند.

«دی تسایت» می‌نویسد این طرح‌ها به مبالغ هنگفتی نیاز دارند، در حالی که اگر جنگی رخ دهد، این جوانان خواهند بود که باید برای دفاع از جامعه‌ای که با پدیده سالمندی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سلاح به دست بگیرند.

در مقابل، گزارش اضافه می‌کند که جوانان اروپایی تمایل چندانی به دفاع از کشورهای خود نشان نمی‌دهند.

به نوشته این هفته‌نامه، عبور از این بحران تنها از طریق بازتعریف قرارداد اجتماعی میان نسل‌ها امکان‌پذیر است. فرایندی که می‌تواند شامل بررسی ایده‌هایی مانند اختصاص سهمی پایه از ثروت به جوانان و تقویت همبستگی سالمندان با نسل‌های کم‌سن‌تر باشد.

غروب اروپا در افق پدیدار می‌شود

این گزارش در پایان به کتاب «غروب اروپا» نوشته «ایوان کراستف» کارشناس سیاسی سرشناس بلغاری، اشاره می‌کند کتابی که حدود ۱۰ سال پیش منتشر شد و در آن پیش‌بینی شده بود تحولات جمعیتی می‌توانند به غروب اروپا، منجر شوند.

به نوشته «دی تسایت»، ایده‌های مطرح‌شده در این کتاب گویی شرایط کنونی را توصیف می‌کنند.

کراستف معتقد است نخبگانی که به شایسته‌سالاری باور دارند، با جامعه چنان برخورد می‌کنند که گویی مدرسه‌ای است که در آن دانش‌آموزان ممتاز برای دریافت بورسیه با یکدیگر رقابت می‌کنند، در حالی که افراد ضعیف‌تر در خیابان‌ها با هم درگیرند.

در مقابل، پوپولیست‌ها جامعه را همچون خانواده‌ای معرفی می‌کنند که اعضای آن از یکدیگر حمایت می‌کنند. از نگاه کراستف، همین احساس تعلق جمعی، موفقیت نگران‌کننده پوپولیسم و راست افراطی را توضیح می‌دهد.

این گزارش در پایان می‌نویسد که غروب اروپا امروز بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است. واقعیتی که به‌طور یکسان پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، والدین و فرزندان را در بر می‌گیرد.

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