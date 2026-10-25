العربیه مدعی شد؛ پیشنهاد جدید ایران به طرف آمریکایی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه سعودی العربیه به نقل از منابعی که هویت آن‌ها فاش نشده است مدعی شد که ایران از طریق میانجی‌ها پیشنهاد جدیدی به طرف آمریکا ارائه کرده که بر اساس این پیشنهاد، تهران در برابر لغو محاصره دریایی، تنگه هرمز را باز کند.

طبق این گزارش، ایران، میانجی پاکستانی را مطلع ساخته است که آماده مذاکرات است و در این چارچوب بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا در اولویت مسائل مذاکره خواهد بود.

مقامات ایران و آمریکا هنوز به این گزارش واکنشی مبنی بر تایید یا تکذیب آن نداده‌اند.

هفته گذشته سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مذاکرات با طرف آمریکایی به صورت غیرمستقیم و از طریق پاکستان و قطر ادامه دارد.

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