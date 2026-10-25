به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه شامگاه شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور در غرفه شهدای رسانه در اجتماع شبانه مردم رشت با تأکید بر ضرورت گسترش ارتباط مستقیم با اقشار مختلف جامعه، گفت: حضور مردم در اجتماعات مردمی فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوندهای اجتماعی است؛ اما این فرصت زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که با گفت‌وگو، مهربانی و دعوت از افرادی که تاکنون در چنین فضاهایی حضور نداشته‌اند، همراه شود.

وی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست از دین و انقلاب اظهار کرد: بخشی از فاصله ایجادشده میان مردم و مفاهیم دینی، ناشی از شیوه بیان این مفاهیم است. به گفته پناهیان، بسیاری از افراد از ارتباط میان ولایت و آزادی آگاهی کافی ندارند و تصور می‌کنند دین بیش از هر چیز بر تعیین تکالیف تأکید دارد، در حالی که مفاهیم دینی می‌توانند در تقویت قدرت تشخیص و انتخاب انسان نیز نقش داشته باشند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به گفت‌وگوهای خود با گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه افراد تحصیل‌کرده، افزود: در این گفت‌وگوها با پرسش‌ها و سوءبرداشت‌های متعددی درباره دین و انقلاب مواجه شده‌ام که بخشی از آن‌ها با اصلاح ادبیات و شیوه انتقال مفاهیم قابل رفع است.

وی تأکید کرد: برای معرفی بهتر دین، نیازی به فاصله گرفتن از قرآن و روایات نیست؛ بلکه باید مفاهیم دینی را با زبانی صحیح و متناسب با بیان قرآن و معصومان(ع) مطرح کرد تا افرادی که تصور می‌کنند دین با خواسته‌هایشان سازگار نیست، فرصت شناخت دقیق‌تری از آن پیدا کنند.

نقد غرب با تبیین فاصله میان ادعا و عمل

حجت‌الاسلام پناهیان در ادامه، شیوه مواجهه با تمدن غرب را نیازمند بازنگری دانست و گفت: در نقد تفکر غرب، صرف استفاده از شعارهایی مانند «مرگ بر لیبرال» برای انتقال پیام کافی نیست؛ بلکه باید تناقض میان ادعاهای مطرح‌شده درباره آزادی و عملکرد واقعی غرب را برای مخاطبان روشن کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دیدگاه‌های امام شهید درباره ادعاهای لیبرالیستی غرب اظهار کرد: نقد مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که مردم بتوانند فاصله میان آنچه در غرب درباره آزادی بیان می‌شود و آنچه در عمل رخ می‌دهد، درک کنند.

وی افزود: معرفی غرب صرفاً به‌عنوان تمدنی مادی‌گرا ممکن است برای افرادی که به مادیات علاقه دارند، جذابیت ایجاد کند. ازاین‌رو، باید به‌روشنی توضیح داد که برخی رویکردهای این تمدن چگونه می‌توانند به تضعیف ارزش‌های مادی و نادیده گرفتن نیازهای طبیعی و سالم انسان منجر شوند.

حجت‌الاسلام پناهیان با تأکید بر ضرورت بازنگری در ادبیات دینی تصریح کرد: هدف از این تحول، تغییر اصول دین برای جلب نظر دیگران نیست؛ بلکه باید مفاهیم دینی را به‌درستی معرفی کرد تا افراد بتوانند ابعاد مثبت و ظرفیت‌های آن را بهتر بشناسند.

الگوی حضرت زهرا(س) برای گسترش گفت‌وگوهای اجتماعی

این استاد حوزه و دانشگاه با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه طی حدود هشت ماه گذشته، این مشارکت را شایسته تقدیر دانست و گفت: قدردانی از حضور مردم ضروری است، اما نباید فعالیت‌های ارتباطی خود را به حضور در میدان‌ها و اجتماعات محدود کنیم.

وی با اشاره به سیره حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: حضرت زهرا(س) علاوه بر حضور در اجتماع و ایراد سخنرانی، ارتباط مستقیم با افراد اثرگذار جامعه را نیز دنبال کردند و بنا بر نقل مطرح‌شده، حدود ۴۰ روز، صبح و شب، برای گفت‌وگو به خانه سران مدینه می‌رفتند.

حجت‌الاسلام پناهیان ادامه داد: در پیروی از این سیره، باید ارتباط با همسایگان، اطرافیان و دیگر افراد جامعه را جدی بگیریم. گاهی یک رفتار ساده و محبت‌آمیز، مانند بردن نذری برای همسایه، می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگویی سازنده و شکل‌گیری ارتباطی تازه باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: همه مردم فرصت تجربه فضای اجتماعات مردمی و آشنایی با شور و حال مثبت آن‌ها را نداشته‌اند. بنابراین، باید موانع ارتباطی را با رفتار مناسب و گفت‌وگوی صمیمانه کاهش دهیم، بی‌آنکه از اصول و باورهای خود دست بکشیم.

ضرورت حفظ فرصت بازگشت برای همه افراد

وی با تأکید بر اینکه نباید کسی را از امکان بازگشت و هدایت محروم دانست، گفت: همه انسان‌ها بندگان خدا هستند و باید برای قرار گرفتن آن‌ها در مسیر هدایت، رشد و برخورداری از زندگی آزاد و آباد تلاش کرد.

حجت‌الاسلام پناهیان افزود: در جامعه اسلامی نباید درباره افراد به‌سادگی قضاوت نهایی کرد یا آن‌ها را از دایره ارتباط و دوستی بیرون گذاشت؛ چراکه دور کردن افراد ممکن است زمینه فاصله گرفتن بیشتر آن‌ها را فراهم کند و فرصت ارتباط مؤثر را از بین ببرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به سیره امام حسین(ع) در روز عاشورا بیان کرد: امام حسین(ع) حتی در واپسین لحظات نیز به دعوت و نصیحت افراد ادامه دادند. در سیره امیرالمؤمنین(ع) نیز نمونه‌های متعددی از این رویکرد دیده می‌شود؛ ازاین‌رو، باید تا آخرین فرصت برای برقراری ارتباط و فراهم کردن زمینه بازگشت افراد تلاش کرد.

وی تأکید کرد: مصالح اجتماعی و مسئولیت‌های جامعه دینی ایجاب می‌کند که ارتباط با گروه‌های مختلف مردم حفظ شود و دست دوستی به سوی آنان دراز کنیم؛ زیرا ممکن است بسیاری از افراد هنوز فرصت آشنایی با ظرفیت‌ها و زیبایی‌های اجتماعات مردمی را به دست نیاورده باشند.

میدان‌ها؛ بستری برای حضور عمومی و آشنایی با فعالیت‌های مذهبی

حجت‌الاسلام پناهیان با ابراز خرسندی از باز شدن فضای مساجد و هیئت‌ها به روی اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: از اینکه مساجد درهای خود را به روی مردم گشودند، خوشحال شدم و میدان‌ها را نیز می‌توان مسجد و هیئت حقیقی دانست.

وی در عین حال، با اشاره به کارکردهای ویژه مساجد و هیئت‌ها افزود: مساجد محل اجتماع مؤمنان هستند و فعالیت‌های آن‌ها باید در متن زندگی روزمره مردم جریان داشته باشد. اجتماعات عمومی نیز می‌توانند زمینه ارتباط افرادی را فراهم کنند که پیش‌تر تجربه حضور در مراسم مذهبی را نداشته‌اند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تجربه خود در تهران گفت: برخی افراد را دیده‌ام که در طول زندگی خود به هیئت نرفته بودند، اما با برگزاری مراسم سینه‌زنی در میدان انقلاب برای نخستین بار در چنین برنامه‌ای شرکت کردند. بعضی از آن‌ها حتی عنوان می‌کردند که تاکنون در نماز جمعه نیز حضور نیافته‌اند.

وی ادامه داد: حضور در این اجتماعات، فرصتی برای آشنایی این افراد با فضایی تازه فراهم کرده است و باید از چنین ظرفیت‌هایی برای گسترش ارتباط با کسانی که کمتر در برنامه‌های مذهبی شرکت می‌کنند، بهره گرفت.

تفاوت‌های ظاهری نباید مانع پذیرش افراد شود

حجت‌الاسلام پناهیان با اشاره به حضور افرادی با پوشش‌های متفاوت در یکی از اجتماعات شهری اظهار کرد: در یکی از میدان‌های تهران، شمار زیادی از مردم شرکت می‌کردند که برخی از آن‌ها پوشش مورد انتظار گروهی از افراد مذهبی را نداشتند؛ بااین‌حال، با علاقه در برنامه‌ها حاضر می‌شدند و حتی با وجود تأخیر در آغاز سخنرانی، برای شنیدن مطالب باقی می‌ماندند.

وی افزود: برخی از این افراد گفته بودند که تلویزیون تماشا نمی‌کنند و پیش از آن نیز ارتباطی با مجالس مذهبی نداشته‌اند؛ بنابراین، طبیعی است که با بسیاری از مباحث و مفاهیم مطرح‌شده آشنا نباشند.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت سعه صدر در میان نیروهای دینی و انقلابی گفت: نباید تفاوت در ظاهر یا رفتار مذهبی را نشانه فاصله‌ای جبران‌ناپذیر میان خود و دیگران بدانیم. لازم است با توجه به توصیه‌های اهل‌بیت(ع)، زمینه حضور و ارتباط افراد مختلف در جمع‌های خود را فراهم کنیم.

وی این اجتماعات را فرصتی برای ارزیابی ظرفیت پذیرش و مدارا در میان نیروهای دینی و انقلابی دانست و افزود: نحوه برخورد با افرادی که رفتار یا ظاهرشان با انتظارات ما متفاوت است، آزمونی برای سنجش سعه صدر ماست. امیدوارم بتوانیم در دعوت از همه همشهریان و گروه‌های مختلف جامعه موفق عمل کنیم.

شهید نائینی به خوش‌رویی و خوش‌رفتاری شناخته می‌شد

حجت‌الاسلام پناهیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شهادت شهید نائینی اظهار کرد: نخستین تصویری که با شنیدن نام ایشان در ذهنم شکل می‌گیرد، لبخندهای همیشگی اوست. شهید نائینی فردی خوش‌رو، خوش‌برخورد و خوش‌نفس بود.

وی با اشاره به مسئولیت شهید نائینی به‌عنوان سخنگوی سپاه افزود: او سخنگویی آگاه و حکیم بود و شهادتش ضایعه‌ای بزرگ برای سپاه به شمار می‌رود.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان ابراز امیدواری کرد که نیروهای سپاه و حماسه‌آفرینان کشور همواره در پناه خداوند محفوظ بمانند و جامعه از فقدان چنین نیروهایی آسیب نبیند.

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