گسترش فساد و فحشا حربه دشمن برای شکستن روحیه مقاومت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد حسین راجی در محفل عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در حرم مطهر بانوی کرامت، با تبیین موانع شکل‌گیری روحیه مقاومت و جهاد در جامعه اسلامی، گسترش فساد و فحشا را از جمله عواملی دانست که اراده ایستادگی در برابر دشمن را تضعیف می‌کند.

وی با اشاره به موضوع دنیاطلبی به‌عنوان یکی از موانع مقاومت که در جلسات پیشین به آن پرداخته بود، اظهار داشت: از دست رفتن روحیه مقاومت در جامعه اسلامی، یکی از عواملی بود که زمینه مظلومیت اهل‌بیت علیهم‌السلام پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله را فراهم کرد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت افزود: یکی دیگر از عواملی که باید مورد توجه قرار گیرد، تلاش برای منحرف کردن جامعه از ارزش‌های دینی و گرفتار کردن آن در فساد و فحشاست.

تبیین چهار شیوه وسوسه شیطان در قرآن

راجی با اشاره به آیه ۱۷ سوره اعراف و سخن ابلیس درباره حمله از چهار جهت به انسان، بیان کرد: در روایتی از امام باقر علیه‌السلام، برای هر یک از این جهت‌ها معنایی بیان شده است؛ فراموشی آخرت، ثروت‌اندوزی و بخل، ایجاد شبهه و تردید در دین و سوق دادن انسان به فساد و فحشا.

وی افزود: بر اساس این تبیین، غفلت از آخرت و گرفتار شدن در دنیاطلبی، تردیدهای اعتقادی و آلودگی‌های اخلاقی می‌توانند انسان را از مسیر بندگی و مسئولیت‌پذیری دور کنند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به گزارش‌هایی درباره وضعیت فرهنگی جامعه در دوران پس از واقعه عاشورا و زمان امام سجاد علیه‌السلام، گفت: در برخی نقل‌های تاریخی، از استقبال گسترده مردم از خوانندگان و سرگرمی‌های رایج آن دوران سخن گفته شده است؛ در حالی که جامعه با ضعف آگاهی دینی و فاصله گرفتن از معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام نیز روبه‌رو بود.

رسانه و جنگ فرهنگی

سخنران حرم مطهر با انتقاد از تولید و انتشار گسترده محتوای مبتذل در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، اظهار داشت: بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای با هدف عادی‌سازی رفتارهای مغایر با ارزش‌های دینی و تضعیف باورهای نسل جوان دنبال می‌شود و در همین راستا برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای مقدسات دینی و باورهای مذهبی خانواده‌ها را به تمسخر می‌گیرند.

راجی با اشاره به نمونه‌هایی از تحولات سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر، از جمله فلسطین، پاناما و عراق، و استفاده دشمن از محتوای غیر اخلاقی برای تضعیف روحیه مقاومت در این کشورها گفت: مقابله با تهاجم فرهنگی، به دلیل آثار تدریجی آن، نیازمند شناخت دقیق‌تر، برنامه‌ریزی و اقدامات مستمر است و نباید آن را صرفاً به نمودهای ظاهری و فردی محدود کرد.

حجاب در چارچوب جنگ فرهنگی

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید درباره ضرورت تبیین منطق استعمار در موضوع زنان و حجاب، اظهار داشت: حجاب را نباید صرفاً به یک موضوع ظاهری تقلیل داد؛ بلکه باید از منظر باورهای دینی، هویت فرهنگی و تلاش دشمن برای تضعیف روحیه مقاومت نیز به آن پرداخت.

راجی با بیان اینکه گسترش فساد و فحشا می‌تواند حساسیت جامعه نسبت به ارزش‌های دینی را کاهش دهد، از مسئولان فرهنگی خواست برای مقابله با «تهاجم فرهنگی» برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشند.

وی همچنین تأکید کرد: در کنار وظایف نهادهای مسئول، گفت‌وگو و تبیین منطقی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات نسل جوان اهمیت دارد.

ضرورت تقویت توان تبیینی و گفت‌وگو با نسل جوان

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت، خاطرنشان کرد: مواجهه مؤثر با پرسش‌ها و شبهات، نیازمند مطالعه، آشنایی با استدلال‌های دینی و شناخت مباحث علمی و اجتماعی است. برخوردهای صرفاً احساسی یا اقدامات نمادین، به‌تنهایی برای مقابله با جریان‌های فرهنگی پیچیده کافی نیست.

وی با اشاره به مباحثی همچون شیءانگاری زنان در برخی پژوهش‌های اجتماعی، بر ضرورت مطالعه و شناخت این موضوعات تأکید کرد و یادآور شد: تبیین ارزش‌های دینی باید با شناخت مخاطب و انتخاب شیوه مناسب گفت‌وگو همراه باشد.

تأکید بر مسئولیت فرهنگی و اجتماعی

راجی در ادامه، با اشاره به تجربه‌های تاریخی استعمار در کشورهای اسلامی، از جمله الجزایر، به نقل سخنی از فرانتس فانون درباره ارتباط میان تضعیف پوشش سنتی زنان و گسترش سلطه استعمار فرانسه پرداخت و گفت: موضوع حجاب در برخی تجربه‌های تاریخی، بخشی از منازعه گسترده‌تر بر سر هویت فرهنگی و سلطه سیاسی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با فساد و فحشا را باید بخشی از مسئولیت فرهنگی و اجتماعی جامعه دانست، اظهار داشت: این مسئولیت تنها متوجه یک نهاد نیست؛ بلکه خانواده‌ها، فعالان فرهنگی، دانشگاهیان و مسئولان هر یک در این زمینه وظایفی دارند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین راجی در پایان سخنان خود، با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد مختلف جنگ فرهنگی، خاطرنشان کرد: اگر جامعه در برابر جریان‌هایی که ارزش‌ها و باورهای آن را هدف قرار می‌دهند، از آگاهی و آمادگی کافی برخوردار باشد، بهتر می‌تواند از هویت دینی و فرهنگی خود پاسداری کند.