به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علامه سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، با تأکید بر ضرورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تقویت وحدت جهان اسلام، از پاکستان خواست نقش فعال‌تری در میانجی‌گری میان طرف‌های درگیر ایفا کند و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای دستیابی به صلحی پایدار از سر بگیرد.

نقوی با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تنش‌ها در منطقه و گسترش خطر درگیری، اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و شیخ احمد الطیب، امام اعظم الازهر، را راهنمایی‌هایی مثبت در مسیر صلح، ثبات و توسعه توصیف کرد.

وحدت جهان اسلام؛ ضرورتی برای عبور از تنش‌ها

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان با تأکید بر مسئولیت مشترک مسلمانان در قبال تحولات منطقه، گفت ملت‌ها و جوامع اسلامی باید با شناخت این مسئولیت‌ها، برای تقویت وحدت در جهان اسلام همکاری کنند.

وی افزود رفاه و پیشرفت جوامع مسلمان به احترام متقابل، برادری و وحدت میان مذاهب و مکاتب اسلامی وابسته است و پایان دادن به تنش‌های کنونی و تقویت همبستگی میان کشورهای اسلامی، مسئولیتی جمعی به شمار می‌رود.

نقوی همچنین نسبت به اظهارات تحریک‌آمیز و مواضعی که می‌تواند بحران‌های موجود را تشدید کند، هشدار داد و بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری و جدی برای مهار تنش‌ها تأکید کرد. وی از طرف‌های درگیر خواست در برابر تلاش‌هایی که ممکن است روند صلح را تضعیف کند، هوشیار باشند.

استقبال از ابتکارهای میانجی‌گرانه ایران و الازهر

علامه سید ساجد علی نقوی از پیشنهادهای مکرر ایران برای میانجی‌گری، در چارچوب رهنمودهای آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، استقبال کرد و فراخوان شیخ احمد الطیب برای تشکیل فوری کمیته‌ای با هدف میانجی‌گری و آشتی را نیز اقدامی مثبت دانست.

بر اساس اظهارات نقل‌شده از امام اعظم الازهر در سخنان نقوی، این کمیته باید از افراد صادق و متعهد به صلح، ثبات، خردورزی و تعامل سازنده تشکیل شود تا بتوانند در حل اختلافات جاری نقش‌آفرینی کنند.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان این ابتکارها را سازنده و امیدبخش توصیف کرد و گفت چنین اقداماتی می‌تواند مسیری مؤثر برای کاهش تنش‌ها و بازگرداندن ثبات به منطقه فراهم کند.

درخواست از پاکستان برای ایفای نقش پیشرو در دیپلماسی منطقه‌ای

نقوی با اشاره به جایگاه پاکستان به‌عنوان یک جمهوری اسلامی برخوردار از توان هسته‌ای، این کشور را دارای ظرفیت لازم برای جلب اعتماد طرف‌های درگیر و تسهیل گفت‌وگو میان آنان دانست و خواستار ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک اسلام‌آباد شد.

وی با یادآوری تلاش‌های پیشین پاکستان برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، تأکید کرد که این کشور باید بحران کنونی را نیز با همان جدیت و تعهد پیگیری کند.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان افزود میانجی‌گری مؤثر می‌تواند دستاوردهایی پایدار به همراه داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به افزایش ثبات منطقه‌ای، بهبود شرایط اقتصادی و تقویت چشم‌انداز توسعه اشاره کرد.

نقوی در پایان تأکید کرد که گفت‌وگو، آشتی و مسئولیت‌پذیری جمعی برای حفاظت از منافع کشورهای اسلامی و فراهم کردن آینده‌ای صلح‌آمیزتر و باثبات‌تر برای منطقه ضروری است.

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