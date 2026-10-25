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تظاهرات هزاران نفر علیه نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی کنست

۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۹
کد مطلب: 1882257
تظاهرات هزاران نفر علیه نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی کنست

هزاران معترض در تل‌آویو با شرکت در تظاهراتی علیه کابینه بنیامین نتانیاهو، خواستار بازخواست مسئولان این رژیم به دلیل شکست در برابر عملیات طوفان الاقصی شدند؛ تجمعی که با حضور خانواده‌های اسرای صهیونیست و شماری از چهره‌های جریان معارض، در آستانه انتخابات پارلمانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران تن از معترضان صهیونیست در تظاهرات تل آویو علیه کابینه نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی مشارکت کردند.

طبق گزارش المنار، این تظاهرات از سوی خانواده های اسرای صهیونیست و کشته شدگان در جریان عملیات طوفان الاقصی برگزار شد و شرکت کنندگان خواهان بازخواست مسئولان رژیم به دلیل شکست در برابر این عملیات شدند.

در این تظاهرات سران جریان معارض از جمله گادی آیزنکوت رقیب اصلی نتانیاهو نیز شرکت کردند.

نظرسنجی برگزار شده در اراضی اشغالی در آستانه انتخابات حاکی از آن است که هیچ کدام از جریان های سیاسی حائز اکثریت کرسی ها در پارلمان نخواهند شد.

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