به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی خود را برای برگزاری انتخابات در روز سه‌شنبه هفته جاری آماده می‌کند، انتخاباتی که در فضایی با دوقطبی‌شدن بی‌سابقه همراه است. در این میان، تلاش فلسطینیان داخل اراضی اشغالی برای محدودکردن نفوذ جریان راست افراطی با تحرکات صهیونیست‌های مقیم خارج از اراضی اشغالی برای سرنگونی دولت بنیامین نتانیاهو تلاقی پیدا کرده است. هم‌زمان، «گادی آیزنکوت» رقیب نتانیاهو، می‌کوشد از خشم عمومی ناشی از جنگ‌ها، شکاف‌های اجتماعی و بحران‌های داخلی برای بازپس‌گیری قدرت بهره ببرد.

روزنامه «گاردین» گزارش داده است که فلسطینیان داخل اراضی اشغالی که حدود ۲۰ درصد جمعیت رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهند، ممکن است به عاملی تعیین‌کننده در نتیجه انتخابات این رژیم تبدیل شوند. انتظار می‌رود احزاب آنان در مجموع بین ۱۲ تا ۱۵ کرسی کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) به دست آورند. کرسی‌هایی که میان «فهرست مشترک» و «فهرست متحد عربی» یا حزب «رَعَم» تقسیم خواهد شد.

این روزنامه به نقل از «احمد طیبی» رئیس جنبش عربی تغییر «تَعال» و نماینده کنست طی بیش از دو دهه، می‌نویسد که فلسطینیان مصمم‌اند دولت نتانیاهو را از قدرت کنار بزنند و افزایش میزان مشارکت آنان در انتخابات یکی از ابزارهای مهم برای تحقق این هدف است.

نظرسنجی‌ها از احتمال از دست‌دادن اکثریت پارلمانی ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو حکایت دارند. با این حال، احزاب یهودی مخالف دولت نتانیاهو نیز ممکن است نتوانند به حدنصاب ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت برسند. در چنین شرایطی، آرای احزاب عرب، اهمیت محوری پیدا می‌کند. هرچند بیشتر احزاب اپوزیسیون همکاری با این احزاب را منتفی می‌دانند.

این رقابت در فضایی تشدیدشده از سوی ادبیات تحریک‌آمیز انتخاباتی جریان دارد. ادبیاتی که نمود آن را می‌توان در شعارهایی مانند «یا راست یا فلسطین» و تلاش برای به‌تصویرکشیدن هرگونه همکاری با سیاستمداران عرب به‌عنوان تهدیدی علیه دولت رژیم صهیونیستی، مشاهده کرد.

با این حال، ترس از بازگشت جریان راست افراطی به قدرت، بخش‌هایی از جامعه فلسطینی داخل اراضی اشغالی را به مشارکت انتخاباتی سوق می‌دهد. «گاردین» به نقل از «سامی ابوشحاده» رهبر حزب «تجمع ملی دموکراتیک» یا «بلد»، می‌نویسد که بزرگ‌ترین انگیزه، ترس است. او معتقد است که مردم فلسطینی داخل اراضی اشغالی، خطرات بازگشت مقام‌های افراطی به قدرت را درک می‌کنند.

آرای صهیونیست‌های مقیم خارج از اراضی اشغالی

مجله «نیوزویک» در گزارشی جداگانه نوشته است که هزاران صهیونیست ساکن خارج از اراضی اشغالی، قصد دارند برای شرکت در انتخابات روز سه‌شنبه به رژیم صهیونیستی بازگردند. اقدامی غیرمعمول که نگرانی‌ها از ادامه دولت نتانیاهو و پیامدهای آن برای آینده این رژیم را منعکس می‌کند.

این مجله به نقل از یک ائتلاف آمریکایی گزارش داده است که برآورد می‌شود حدود ۵۳ هزار صهیونیست برای رأی‌دادن از خارج به اراضی اشغالی بازگردند. این برآورد بر اساس نظرسنجی‌ با مشارکت حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر انجام شده است. ۷۲ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند قصد سفر دارند و ۵۸ درصد نیز اعلام کرده‌اند که بلیت خود را خریده‌اند.

قوانین انتخابات رژیم صهیونیستی، بیشتر صهیونیست‌ها را ملزم می‌کند که در اراضی اشغالی، رأی بدهند. این الزام به معنای تحمل هزینه‌های سفر و تنظیم مجدد تعهدات شخصی و کاری است. ابتکار «فلای اند فوت» به رأی‌دهندگان صهیونیست کمک می‌کند سفرهای خود را سازمان‌دهی کنند. اقدامی که در عین حال با اختلاف حقوقی میان این ابتکار و حزب لیکود بر سر کمک‌های ارائه‌شده به مسافران همراه شده است.

«نیوزویک» به نقل از شماری از صهیونیست‌های مقیم خارج از اراضی اشغالی می‌نویسد که آنان از سر نگرانی درباره افول دموکراسی و تشدید دوقطبی سیاسی، می‌خواهند وظیفه انتخاباتی خود را انجام دهند. این افراد معتقدند تغییر دولت نتانیاهو برای حفاظت از بستگانشان و بهبود چشم‌انداز دستیابی به راه‌حلی برای منازعه ضروری است.

آیزنکوت؛ نقطه مقابل نتانیاهو

در تحلیلی که روزنامه «نیویورک‌تایمز» منتشر کرده، «گادی آیزنکوت» رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و رهبر حزب «یشار» به‌عنوان مهم‌ترین رقیب نتانیاهو مطرح شده است. او بر تصویر یک فرمانده نظامی منضبط و صریح تکیه دارد. تصویری که در برابر آنچه منتقدان، رفتار طفره‌آمیز نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و شانه‌خالی‌کردن او از مسئولیت می‌خوانند، قرار می‌گیرد.

آیزنکوت، نتانیاهو را متهم می‌کند که رژیم صهیونیستی را درگیر جنگ‌هایی بی‌پایان کرده، جایگاه بین‌المللی آن را تضعیف کرده و شکاف‌های داخلی را گسترش داده است. او همچنین از نخست‌وزیر این رژیم به دلیل نپذیرفتن مسئولیت ناکامی‌های امنیتی پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ انتقاد می‌کند.

آیزنکوت می‌گوید می‌خواهد واقعیتی بهتر برای نسل‌های آینده رژیم صهیونیستی بسازد. او وعده داده است کمیته‌ای رسمی برای تحقیق درباره ناکامی‌های مربوط به حمله ۷ اکتبر تشکیل دهد. کمیته‌ای که عملکرد نظامی خود او را نیز بررسی خواهد کرد.

شرط‌بندی بر تغییر و محدودیت‌های آن

آیزنکوت وعده داده است با خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری مقابله کند، کانون‌های غیرقانونی شهرک‌سازی را برچیند، گام‌های مربوط به الحاق کرانه باختری را متوقف سازد و مجوزهای کار هزاران فلسطینی در اراضی اشغالی را بازگرداند.

او همچنین از محدودکردن دوره تصدی نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی و ملزم‌کردن مدارس دینی این رژیم به تدریس علوم، زبان انگلیسی و ریاضیات حمایت می‌کند.

با این حال، روزنامه «نیویورک‌تایمز» اشاره می‌کند که کارزار انتخاباتی آرام آیزنکوت ممکن است به نقطه‌ضعف او تبدیل شود. به‌ویژه در شرایطی که فاصله‌اش با نتانیاهو در نظرسنجی‌ها کاهش یافته است.

برخی از حامیان آیزنکوت خواهان اتخاذ لحنی تندتر و برخورداری از توانایی بیشتر برای بسیج توده‌ها هستند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند صداقت، جدیت و شجاعت اهمیت بیشتری از نمایش‌های سیاسی دارد.

رقابت برای کنارزدن نتانیاهو و دشواری تشکیل اکثریت

به این ترتیب، رقابت انتخاباتی میان تمایل به کنارزدن نتانیاهو و دشواری شکل‌دادن به اکثریتی جایگزین تعیین می‌شود.

آرای فلسطینیان داخل اراضی اشغالی و بازگشت رأی‌دهندگان صهیونیست از خارج رژیم صهیونیستی ممکن است فرصت تازه‌ای در اختیار مخالفان دولت نتانیاهو قرار دهد. اما نتیجه نهایی همچنان به نحوه توزیع کرسی‌ها، آمادگی احزاب برای عبور از خطوط قرمز خود و توانایی آنان برای تشکیل ائتلافی قادر به اداره رژیم صهیونیستی، بستگی خواهد داشت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸