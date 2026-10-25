به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی لطیفی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در حاشیه نمایشگاه تصویرسازی «باهم برای ایران» با ابراز خرسندی از تلاش هنرمندان حوزه تصویرگری کودک و نوجوان، این رویداد را فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های هنری کشور و بهره‌گیری از آن‌ها در تولید محتوای آموزشی دانست.

وی با تبریک به فعالان حوزه کودک و نوجوان به‌دلیل برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: آنچه در این رویداد مشاهده کردم، شوق‌انگیز و خوشحال‌کننده بود؛ تلاش و همت هنرمندانه جمعی از هنرمندان توانمند در عرصه تصویرگری کودک و نوجوان که با انگیزه و دغدغه، برای خلق آثار ارزشمند برای این گروه سنی فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به حضور هنرمندان تصویرگر از نقاط مختلف کشور گفت: این نمایشگاه نشان می‌دهد که با نسلی از هنرمندان باانگیزه، دغدغه‌مند، حرفه‌ای و توانمند مواجه هستیم که ظرفیت آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. این نسل و توانایی‌های آن در سازمان مورد توجه خواهد بود؛ چنان‌که هم‌اکنون نیز از برخی هنرمندان حاضر در این مجموعه استفاده می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین لطیفی افزود: در فرایند تولید کتاب‌های درسی جدید پایه‌های اول و دوم ابتدایی، تعدادی از همین هنرمندان حضور داشته‌اند و نتیجه همکاری با آن‌ها، ارتقای قابل توجه تصویرگری‌ها و طراحی‌های کتاب‌های درسی در این پایه‌ها بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری شبکه‌ای از هنرمندان تصویرگر خاطرنشان کرد: شاید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این نمایشگاه، افزون بر خود آثار، شناسایی و گردهم آمدن خالقان این آثار و شکل‌گیری شبکه‌ای از هنرمندان توانمند باشد. در مسیر اصلاح کتاب‌های درسی که حدود دو سال است آغاز شده، از این ظرفیت حداکثر استفاده را خواهیم کرد. گفت‌وگوهای اولیه در این زمینه انجام شده و ادامه خواهد یافت تا بتوانیم این رویداد را از یک برنامه مقطعی به فرایندی مستمر تبدیل کنیم.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، خود آثار ارائه‌شده در نمایشگاه را نیز ارزشمند و قابل استفاده دانست و با اشاره به تغییرات انجام‌شده در برخی کتاب‌های درسی پس از وقایع جنگ رمضان گفت: در این مدت، تغییراتی در محتوای تعدادی از کتاب‌های درسی ایجاد و مطالب متناسب با موضوع جنگ به آن‌ها افزوده شد. یکی از چالش‌های این فرایند، تهیه تصویرگری‌ها و طرح‌های هنری متناسب با سن کودکان بود؛ زیرا بخش زیادی از طرح‌ها و کارهای گرافیکی موجود برای مخاطبان بزرگسال طراحی شده بودند.

وی ادامه داد: خوشبختانه آثار این نمایشگاه ظرفیت مناسبی برای استفاده در محتوای مربوط به خردسالان، کودکان و نوجوانان دارند. این ظرفیت فقط به رنگ، بافت و شیوه تصویرگری محدود نمی‌شود، بلکه نوع پیامی را نیز در بر می‌گیرد که از طریق تصویر به مخاطب منتقل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین لطیفی با اشاره به اهمیت نحوه انتقال مفاهیم دشوار به کودکان، از جمله موضوع شهادت دانش‌آموزان، اظهار کرد: در پرداختن به موضوعاتی مانند شهادت گروهی از دانش‌آموزان در مدرسه، باید به این نکته توجه کرد که چه پیامی را با چه زبان هنری و متناسب با سن مخاطب منتقل می‌کنیم. آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه از نظر هنری و محتوایی ارزشمندند و می‌توان از ظرفیت آن‌ها در کتاب‌های درسی و دیگر محصولات سازمان بهره برد.

وی با قدردانی از هنرمندان و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه تأکید کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا این همکاری از سطح یک رویداد فراتر برود و به بخشی از یک فرایند مستمر تبدیل شود؛ فرایندی که از یک‌سو امکان فعالیت مؤثر هنرمندان و انتقال پیام‌های مورد نظر آن‌ها را فراهم کند و از سوی دیگر، زمینه استفاده بهتر دانش‌آموزان از محصولات آموزشی و رشد بیشتر هنرمندان را به وجود آورد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری دوباره این نمایشگاه در مکان‌ها و استان‌های دیگر گفت: با توجه به ظرفیت‌های شکل‌گرفته و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، می‌توان این نمایشگاه را در نقاط دیگر کشور نیز برگزار کرد و زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر از آثار و توانمندی‌های هنرمندان تصویرگر را فراهم آورد.

گفتنی است؛ آیین افتتاحیه نمایشگاه تصویرسازی «باهم برای ایران» روز یکشنبه در نگارخانه استاد ابوالفضل عالی حوزه هنری برگزار شد. این نمایشگاه جلوه‌ای از حرکت خودجوش هنرمندان تصویرگر کشور در پی وقایع جنگ رمضان است که با مشارکت ۶۴ هنرمند و ارائه بیش از ۸۰ اثر برپا شده است.

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