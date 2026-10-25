جلد دهم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد دهم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع نگاهی تحلیلی به مباحث پیرامونی علم غیب ائمه معصومین علیهم السلام از منظر علمای شیعه و اهل سنت به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

مولف برای رسیدن به هدف خود، موضوع را در شش فصل با عناوین نیاز انسان به ارتباط با غیب، رابطه عصمت با علم غیب، علم غیب در قرآن و سنت، علم غیب از دیدگاه روان شناسی فلسفی، علم غیب از دیدگاه غیرامامیه، تاریخچه مباحث و گرایش های تحلیلی مربوط به علم غیب از دیدگاه امامیه، کاویده است.

از نظر نویسنده، مذاهب و فرقه های غیرامامیه، پذیرفته اند که علم غیب نه تنها به پیامبران بلکه به انسان های غیرمعصوم نیز اعطا شده است. اما از سویی قایلند که این علم، ولایت به وجود نمی آورد و از سوی دیگر آن را کرامت و نوعی انکشاف می خوانند نه علم حضوری که از نظر امامیه با عصمت همراه است.

به بیان وی، اگرچه بین آرای علمای شیعه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و علمای معاصر در تفسیر کلیات این مساله، وحدت رویه وجود دارد، اما در چگونگی تفسیر و تبیین آن اختلاف نظر ملاحظه می شود.

جلد دهم مجموعه فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت عبدالکریم البهبهانی، گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن به نمایندگی شیخ علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در ۱۳۷ صفحه با قطع رقعی منتشر شده است.

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