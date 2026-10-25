به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام عصر روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، میزبان و پذیرای جمعی از مدیران و نمایندگان بین المللی حوزه های علمیه در استان های مختلف کشور بود.

در این نشست صمیمی حجت الاسلام و المسلمین «محمدعلی معینیان» معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به همراه برخی از مدیران این معاونت به معرفی این مجمع و ظرفیت های بین المللی، منتسبین خارجی و بومی آن سازمان مردم نهاد اعم از اعضای مجمع عمومی و مبلغین و همچنین مجامع محلی و مراکز اهل بیتی وابسته و مورد ارتباط محبین و پیروان اهل بیت علیهم السلام در خارج از کشور پرداختند و به زمینه های همکاری و بین المللی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و بخش های کانونی و اقماری آن با نمایندگی های بین المللی حوزه های علمیه در بیش از ۳۰ استان کشور اشاره کردند.

حجت الاسلام و المسلمین «ضیایی» به عنوان مدیرمسئول این گروه در ادامه نشست، آمادگی مجموعه های بین المللی حوزه های علمیه در استان های کشور را جهت همکاری، هم افزایی و همیاری در زمینه های مختلف به ویژه امور آموزشی، پژوهشی و تولید محتوای چندزبانه و بین المللی با نگاه علمی، فرهنگی، دینی و مذهبی، اعلام داشت.

معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان نشست به سوالاتی تنی از حضار در مورد فعالیت های بین المللی این مجمع، پاسخ داد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸