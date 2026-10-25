وزارت خارجه طالبان: حملات پاکستان از سال ۲۰۲۲ بیش از هزار غیرنظامی افغان را قربانی کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان، با اشاره به تلفات غیرنظامیان در حملات نظامی پاکستان به افغانستان، گفت که بیشتر قربانیان این حملات زنان و کودکان هستند.

وی همچنین به حمله هوایی به مرکز ترک اعتیاد در کابل اشاره کرد و گفت که در این رویداد صدها نفر جان باخته‌اند. مقام‌های پاکستانی اعلام کرده‌اند که حملات آن‌ها زیرساخت‌های نظامی و اهداف مرتبط با گروه‌های مسلح را هدف قرار داده است؛ با این حال، آمار تلفات غیرنظامیان و ماهیت هدف حمله به مرکز ترک اعتیاد محل اختلاف دو طرف است.

بلخی از پاکستان خواست به‌جای طرح ادعاهای بی‌اساس، مسائل امنیتی خود را از طریق دیپلماسی و تعامل مسئولانه حل‌وفصل کند.

بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، در فاصله اول اکتبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، حملات نظامی پاکستان به افغانستان به کشته‌شدن ۴۹۹ غیرنظامی و زخمی‌شدن یک‌هزار و ۲۱۶ نفر انجامیده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اختلافات امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد همچنان ادامه دارد و دو طرف درباره فعالیت گروه‌های مسلح و پیامدهای حملات فرامرزی اختلاف نظر دارند.

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