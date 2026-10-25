به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «کمال اکبری» رییس دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما و دبیر دومین دوره همایش ملی دین، فرهنگ، رسانه های نوین( با تاکید بر حوزه مخاطبان/کاربران) صبح امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به مقدمات برگزاری این همایش اظهار کرد: مقدمات برگزاری همایش از سال ۱۴۰۴ شمسی آغاز شد و دبیرخانه همایش از آن زمان، فعالیت خود را شروع کرد. مراکز مختلف علمی کشور از جمله دانشگاه ها در برگزاری این دوره از همایش، مشارکت دارند.

۴۴۲ چکیده و ۱۷۴ مقاله کامل روی میز داوری

وی ادامه داد: تاکنون ۴۴۲ چکیده مقاله و ۱۷۴ متن مقاله کامل به دبیرخانه دومین دوره همایش ملی دین، فرهنگ، رسانه های نوین، رسیده است. پژوهشگران می توانند تا ۲۰ آبان، مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند حتی اگر پیش از این چکیده مقالات را نفرستاده باشند.

دبیر دومین دوره همایش ملی دین، فرهنگ، رسانه های نوین افزود: بخش ویژه این همایش، بخش رسانه و جنگ است. همایش در میان یک جنگ در حال برگزاری است. زمان برگزاری همایش احتمالا روز ۲۵ آذر است و به مدت دو روز برگزار می شود.

اکبری با اشاره به تفاوت اولین و دومین دوره همایش ملی دین، فرهنگ، رسانه های نوین اظهار کرد: در اولین دوره این همایش، توفیقات زیادی را کسب کردیم و در این همایش، تولید ادبیات نظری و پاسخ به سوالات همایش، صورت گرفت. در دومین دوره این همایش به صورت تخصصی وارد شدیم و این دوره از همایش با تاکید بر مخاطبان و کاربران است.

مقالات برگزیده در پنل‌های تخصصی ارائه می‌شوند

«عیسی زارعی» دبیر اجرایی دومین دوره همایش ملی «دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین» در ادامه این نشست گفت: قبلا اعلام شده بود که مهلت ارسال مقالات به این دوره از همایش تا پایان مهرماه است اما این مهلت تمدید شد و آخرین فرصت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش تا ۲۰ آبان است. پژوهشگرانی که چکیده مقاله را ارسال نکردند و تاکنون در همایش مشارکت نداشتند هم می توانند متن کامل مقاله خود را به دبیرخانه همایش، ارسال کنند. داوری چکیده و متن کامل مقاله به صورت متفاوت صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه دومین دوره همایش ملی دین، فرهنگ، رسانه های نوین در دانشکده دین و رسانه در شهر قم است. مطابق برنامه در اوایل آذرماه، نتایج داوری این دوره از همایش، اعلام می شود و همایش در در اواخر آذرماه برگزار خواهد شد. همایش با پنل های تخصصی برگزار می شود و مقالات برگزیده در همایش ارائه خواهد شد. آثار مرتبط با همایش از جمله کتاب در حال آماده شدن است و این آثار در همایش، رونمایی می شود.

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