به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی فارن پالیسی در تحلیلی، با انتقاد از راهبرد عربستان سعودی در اتکا به دونالد ترامپ و سرمایه‌گذاری مالی بر روابط شخصی با رئیس‌جمهور آمریکا، نوشت: تحولات جنگ با ایران نشان داده است این راهبرد نه‌تنها امنیت ریاض را تضمین نکرده، بلکه این کشور را در برابر تهدیدهای منطقه‌ای آسیب‌پذیرتر کرده است.

این گزارش با عنوان «عربستان سعودی به افراد اشتباهی رشوه داد» تأکید می‌کند که ریاض طی سال‌های گذشته کوشیده است با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مالی، روابط شخصی و امتیازدهی به دونالد ترامپ و نزدیکانش، حمایت واشنگتن را برای تأمین امنیت و پیشبرد اهداف منطقه‌ای خود تضمین کند؛ اما اکنون ناکارآمدی این رویکرد آشکار شده است.

وابستگی امنیتی به واشنگتن؛ نقطه‌ضعف راهبرد ریاض

نظم امنیتی منطقه طی دهه‌های گذشته بر مبنای نوعی مبادله میان آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شکل گرفته بود؛ به این معنا که واشنگتن با تکیه بر قدرت نظامی خود، از امنیت مسیرهای کشتیرانی، مهار تهدیدها و حفاظت از متحدانش حمایت می‌کرد و در مقابل، کشورهای منطقه امکانات نظامی، همکاری امنیتی و تداوم جریان نفت را فراهم می‌کردند.

این نشریه تاکید می‌کند که حمله نظامی آمریکا به ایران این سازوکار را با بحرانی جدی مواجه کرده و عربستان سعودی، با وجود اتکای طولانی‌مدت به حمایت واشنگتن، جایگزین مطمئنی برای این ترتیبات امنیتی ندارد.

فشار بر صادرات نفت و آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها

فارن پالیسی با اشاره به تهدیدهای موجود علیه مسیرهای صادرات نفت عربستان، تنگه هرمز و دریای سرخ را از نقاط حساس راهبرد انرژی این کشور معرفی می‌کند. ریاض برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، از خط لوله شرق به غرب استفاده کرده است؛ اما تهدیدهای دریای سرخ و حملات به زیرساخت‌های نفتی، کارآمدی این راهکار را نیز با محدودیت مواجه کرده‌اند.

این نشریه آمریکایی با اشاره به حملات انصارالله یمن و گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق، استدلال می‌کند که عربستان برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و تأسیسات انرژی خود همچنان به پشتیبانی خارجی نیاز دارد؛ درحالی‌که توانایی آمریکا برای مهار بحران و تمایل دولت ترامپ به پذیرش هزینه‌های لازم برای آن، محل تردید است.

سرمایه‌گذاری مالی عربستان روی ترامپ و نزدیکانش

روابط مالی عربستان با ترامپ و جرد کوشنر، داماد و مشاور پیشین رئیس‌جمهور آمریکا و سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری صندوق سعودی در شرکت سرمایه‌گذاری کوشنر و همچنین معاملات تجاری مرتبط با مجموعه ترامپ، بخشی از تلاش ریاض برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های واشنگتن است.

عربستان تصور می‌کرد می‌تواند از یک دولت مبتنی بر روابط شخصی و منافع مالی، امتیازهای راهبردی دریافت کند و در عین حال از مزایای ثبات و قدرت نظامی آمریکا بهره‌مند بماند؛ اما تحولات اخیر نشان داده است که پرداخت هزینه برای جلب نظر سیاستمداران، لزوماً به معنای توانایی آنان در تأمین منافع متحدانشان نیست.

توافق هسته‌ای؛ دستاوردی با آینده نامطمئن

امکان دستیابی عربستان به توافق هسته‌ای با آمریکا و فراهم‌شدن زمینه غنی‌سازی اورانیوم در این کشور از معدود دستاوردهای احتمالی روابط ریاض و دولت ترامپ است؛ اما خطرات اشاعه هسته‌ای، محدودیت‌های نظارتی و احتمال تغییر سیاست واشنگتن در دولت‌های آینده چالشی برای این موضوع خواهد بود.

فارین پالسی تاکید می‌کند فساد و اولویت‌دادن به منافع شخصی در رأس قدرت، می‌تواند توانایی دولت‌ها برای اتخاذ تصمیم‌های مسئولانه و حفظ منافع بلندمدت متحدانشان را تضعیف کند.

در نتیجه عربستان سعودی در ارزیابی منافع رابطه با ترامپ دچار خطای راهبردی شده است. ریاض تصور می‌کرد می‌تواند با استفاده از روابط مالی و شخصی، سیاست خارجی آمریکا را به سود خود جهت دهد، بدون آنکه هزینه‌های ناشی از فساد، بی‌ثباتی و تصمیم‌های پرخطر واشنگتن را متحمل شود؛ اما اکنون با افزایش تهدیدهای امنیتی و فشار بر زیرساخت‌های اقتصادی خود، با پیامدهای این محاسبه روبه‌رو شده است.

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