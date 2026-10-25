به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش مربوط به دسترسی بشردوستانه در افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که حدود ۹۰ درصد سازمان‌های امدادرسان شرکت‌کننده در نظرسنجی این دفتر، از مشکلات دسترسی زنان و دختران به خدمات در منطقه غرب افغانستان خبر داده‌اند.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌های جدید طالبان که از اول مارس اعمال شده‌اند، موجب تعطیلی، تعلیق یا کاهش فعالیت‌ها و جلوگیری از آغاز ۲۶ پروژه از مجموع ۱۳۹ پروژه بررسی‌شده شده‌اند؛ رقمی که معادل ۱۹ درصد پروژه‌هاست.

اوچا همچنین اعلام کرد که سازمان‌های بشردوستانه در ماه سپتامبر ۳۰ مورد اختلال در دسترسی به کمک‌ها را در سراسر افغانستان ثبت کرده‌اند که نسبت به ماه اوت ۲۷ درصد کاهش داشته است. با این حال، این کاهش لزوماً به معنای بهبود شرایط نیست؛ زیرا گزارش‌نشدن برخی رویدادها همچنان از چالش‌های موجود است.

از مجموع این رویدادها، ۱۸ مورد به مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه مربوط بوده است. منطقه غرب با ثبت ۱۴ مورد، معادل ۴۷ درصد کل رویدادهای کشور، بیشترین سهم را داشته و منطقه مرکزی با شش مورد در رتبه بعدی قرار گرفته است.

این دفتر تأکید کرد که مداخلات مقام‌های طالبان، به‌ویژه محدودیت‌های جنسیتی و بازدیدهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر از دفاتر و محل اجرای پروژه‌های امدادی، فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را با دشواری مواجه کرده است.

محدودیت کار زنان افغان در نهادهای دولتی، غیردولتی و سازمان ملل نیز بر روند کمک‌رسانی تأثیر گذاشته است؛ در حالی که حضور امدادگران زن برای دسترسی مؤثر به زنان و دختران نیازمند ضروری است.

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