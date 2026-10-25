آغاز فعالیت مرکز نشر و تبیین اندیشه رهبر شهید از سوی النجباء در نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست مرکز نشر و تبیین اندیشه امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حرکت النجباء، با موضوع «اربعین در مکتب امام مجاهد شهید»، با حضور جمعی از روحانیون و جوانان فعال فرهنگی، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها در نجف اشرف برگزار شد.

این مرکز که به‌همت جمعی از روحانیون و فعالان فرهنگی از حله و نجف اشرف، با اشراف حرکت النجباء و به‌منظور تبیین و بسط اندیشه امام مجاهد شهید، تأسیس شده، روز شنبه ۲ آبان، در سالن حسینیه امام رضا علیه‌السلام و با سخنرانی حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، فعالیت‌های خود را آغاز کرد.

اربعین؛ سازنده هویت جمعی پیروان مکتب اهل‌بیت(ع)

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، ضمن تبریک و تشکر از اقدام شایسته در تشکیل این مرکز، به بیان مبانی و شاخص‌های اربعین در نگاه امام مجاهد شهید پرداخت و گفت: اربعین در نگاه شهید مجاهد آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، سازنده هویت جمعی پیروان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

وی افزود: از نگاه آن مجاهد بزرگ، شیعیان نیازمند یک کانون و میعادگاه مشترک بودند که کربلا برای این امر نقطه کانونی است. به تدبیر حضرت زینب کبری و امام سجاد علیهماالسلام، اربعین، کربلا و مرقد سالار شهیدان تعیین شد تا جمعیت پراکنده شیعیان را از اقصی نقاط عالم، در یک مکان و در موسم معینی گرد هم جمع کند و قدرت آنان را به نمایش بگذارد. این سخن و تحلیلی بود که ۵۳ سال قبل، قائد نستوه شهید در سخنرانی خود در مشهد ارائه کردند.

احمدی ادامه داد: از طرفی، در نگاه ایشان، صحنه اربعین تجلی فضائل اخلاقی و ساحت تمرین زیست توحیدی است. آن شهید در افق تمدنی، اربعین را زمینه‌ساز مدنیتی جدید بر پایه ارزش‌های اسلامی و مدرسه اهل‌بیت علیهم‌السلام و حرکتی امیدآفرین می‌دید.

نقش حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در شکل‌گیری حرکت اربعین

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین بیان داشت: از دیدگاه امام شهید، مؤسسان حرکت اربعین، امام سجاد علیه‌السلام و حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها بودند که با درایت و هوشمندی، برای حفظ و صیانت از نهضت الهی عاشورا و ساخت کانون اجتماع پیروان و محبان اهل‌بیت علیهم‌السلام، این حرکت را طراحی کردند.

هراس استکبار از جهانی شدن پیام عاشورا

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، علت مقابله استکبار و نظام سلطه با حرکت پرشور و شعور اربعین را ترس از جهانی شدن پیام حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام معرفی کرد؛ پیامی که بر حریت، عدالت، دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم تأکید دارد.

وی گفت: قائد شهید، دلیل دیگر مقابله رسانه‌ای جهان غرب، بلندگوهای استعمار و نوکران آن را که با تحریم، تقلیل و تحریف این حرکت را تعقیب می‌کنند، واهمه آنان از دیده شدن شکوه و عظمت این حرکت بی‌نظیر مردمی می‌دانست؛ حرکتی که دنیایی از زیبایی‌ها و تجلی کرامت انسانی، مودت، اخوت، گذشت و دگردوستی را به نمایش می‌گذارد؛ حقایق ناب و زیبایی که جهان امروز تشنه آن‌هاست. همه این‌ها تجلی و پرتو جاذبه مغناطیس حسینی است.

تقدیر از ملت عراق و خادمان اربعین

احمدی در ادامه گفت: رهبر فرزانه شهید، ملت عراق، عشایر و جوانان این کشور را به‌خاطر توفیق در انجام شایسته خدمت‌رسانی کریمانه و مدیریت مراسم اربعین می‌ستودند و همواره به خدمات آنان ارج می‌نهادند و تکریمشان می‌کردند. ایشان با تمام وجود و صمیمانه، در مناسبت‌های مختلف، قدردان زحمات مردم شریف، جوانان و علمای عراق بودند.

ضرورت جهانی‌اندیشی درباره اربعین

وی افزود: باید به اربعین جهانی اندیشید و با هم‌فکری و برنامه‌ریزی درست، با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، استادان و علما، کلام آن شهید عزیز امت را بروز بیشتری بخشید.

احمدی با اشاره به دیدار امام شهید با مسئولان مواکب عراقی، یادآور شد که ایشان در آن دیدار فرمودند: «اربعین جهانی شده و جهانی‌تر هم خواهد شد.»

وی تأکید کرد: امروز دیگر اربعین منحصر به کربلا، نجف، عراق و ایران نیست و شعار و تعهد ما این است که «همه جهان در اربعین و اربعین در همه جهان»؛ و این عهد ما با امام مجاهد و نستوه شهید است.

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