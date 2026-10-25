به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جواد شفیعی‌ثابت، مدیر کانون خدمت رضوی گیلان روز شنبه، 2 آبان 1405 در نشست هماهنگی اجتماع گیلانیان در حرم مطهر امام رضا(ع) به مناسب دهه اول محرم 1406 که با حضور مسئول اجرای برنامه «حسینیه حرم» در حرم مطهر رضوی و جمعی از مسئولان هیئات مذهبی و مداحان استان در رشت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت حضور هیئت‌های مذهبی گیلان در حرم مطهر امام رضا(ع)، اظهار داشت: هدف از برگزاری اجتماع گیلانیان در ایام محرم، صرفاً اجرای یک برنامه عزاداری نیست، بلکه باید با پیوست فرهنگی و رسانه‌ای، هویت جمعی گیلانیان و فرهنگ اهل‌بیتی، رضوی و انقلابی این استان را بیش از پیش معرفی کنیم.

وی با اشاره به برگزاری دو دوره برنامه عزاداری گیلانیان در حرم مطهر رضوی افزود: طی دو سال گذشته، با وجود محدودیت امکانات و با اتکا به ظرفیت‌های مردمی، توانستیم در دو شب از ایام محرم، برنامه‌هایی را با حضور گیلانیان در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار کنیم.

شفیعی‌ثابت با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری سومین دوره این مراسم در سال ۱۴۰۶ تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، مداحان و مجموعه‌های فرهنگی و دینی استان، این اجتماع در سال آینده با انسجام و گستره بیشتری برگزار شود.

مدیر کانون خدمت رضوی گیلان با اشاره به حضور مسئول اجرای برنامه «حسینیه حرم» در حرم مطهر رضوی در این نشست و ارائه گزارش از برنامه‌های عزاداری برگزارشده در حرم مطهر رضوی گفت: در برنامه‌های امسال، ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی ۱۸ استان، چند کشور و شهرستان‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت و تلاش داریم با بهره‌گیری از تجربه‌های به‌دست‌آمده، زمینه مشارکت گسترده‌تر هیئت‌های گیلانی را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر مردمی بودن این حرکت فرهنگی و مذهبی ادامه داد: ما خود را صرفاً حلقه اتصال مجموعه‌ها و ظرفیت‌های موجود می‌دانیم و قرار نیست این حرکت به نام فرد یا مجموعه خاصی ثبت شود؛ بلکه این برنامه متعلق به همه گیلانیان است و هر هیئت، شهرستان یا مجموعه‌ای که توان و ظرفیتی برای مشارکت دارد، می‌تواند در شکل‌گیری آن نقش‌آفرینی کند.

شفیعی‌ثابت بیان داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و مذهبی گیلان، از جمله مداحی‌های گیلکی و تالشی، آواها و آیین‌های بومی و سنتی، می‌تواند به غنای این مراسم کمک کند و جلوه‌ای از هویت فرهنگی و مذهبی مردم استان را در حرم مطهر رضوی به نمایش بگذارد.

مدیر کانون خدمت رضوی گیلان همچنین با اشاره به تلاش‌های فعالان این حوزه برای معرفی آیین‌های عزاداری استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای بازتاب گسترده‌تر این برنامه‌ها تأکید و اعلام کرد: برخی از آیین‌های بومی گیلان، از جمله برنامه‌هایی که با حضور دیلمانی‌ها اجرا شده، قابلیت معرفی در سطح ملی را دارد و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجتماع گیلانیان در حرم مطهر رضوی باید فراتر از یک مراسم مناسبتی دیده شود. پیوست فرهنگی و رسانه‌ای این حرکت می‌تواند در معرفی فرهنگ رضوی، اهل‌بیتی و انقلابی گیلان و همچنین تقویت هویت جمعی مردم استان مؤثر باشد؛ به‌ویژه آنکه توجه به ظرفیت‌های فرهنگی بومی می‌تواند در مواجهه با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش‌آفرین باشد.

در ادامه این نشست، مداحان، مسئولان هیئات مذهبی و دستگاه‌های فرهنگی و همچنین تعدادی از خادمیاران رضوی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود برای هر چه بهتر برگزار کردن این مراسم در سال آتی پرداختند.

گفتنی است، در پایان این نشست نیز از هیئات فعال در اجتماع گیلانیان در محرم 1405 تجلیل به عمل آمد.





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