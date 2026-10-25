تأکید بر ادامه واکسیناسیون کودکان افغان در روز جهانی فلج اطفال

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد «افغانستان عاری از پولیو» در پیامی به مناسبت روز جهانی فلج اطفال (۲۴ اکتبر - ۲ آبان) خواستار افزایش تلاش‌ها برای ریشه‌کن‌سازی این بیماری و دسترسی همه کودکان به واکسن شد.

این نهاد در پیام خود تأکید کرد: «هیچ کودکی نباید به بیماری قابل پیشگیری مانند فلج اطفال مبتلا شود. بیایید در این روز جهانی پولیو تلاش‌های خود را تقویت کنیم تا واکسن را به آخرین کودکان واکسینه‌نشده برسانیم.»

روز جهانی فلج اطفال فرصتی برای جلب توجه عمومی به اهمیت واکسیناسیون، حمایت از کارکنان خط مقدم سلامت و تقویت همکاری خانواده‌ها و جوامع برای جلوگیری از شیوع این بیماری است.

فلج اطفال یک بیماری ویروسی واگیردار است که بیشتر کودکان زیر پنج سال را تهدید می‌کند و در مواردی می‌تواند به فلج دائمی منجر شود. واکسیناسیون گسترده و مداوم، مهم‌ترین راه پیشگیری از این بیماری به شمار می‌رود.

افغانستان همچنان یکی از کشورهای جهان است که با خطر انتقال ویروس فلج اطفال مواجه است؛ ازاین‌رو، تداوم کارزارهای واکسیناسیون و همکاری خانواده‌ها برای واکسینه‌کردن همه کودکان، نقشی اساسی در دستیابی به هدف ریشه‌کن‌سازی پولیو دارد.

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