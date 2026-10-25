به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا(ع)، حاجیه علویه خانم طاهری همسر مرحوم آیت الله حاج سید حسن طاهری خرم آبادی به دیدار معبودش شتافت.

مراسم تشییع و تدفین پیکر این بانوی بزرگوار فردا دوشنبه 4 آبان ساعت 9 صبح از مسجد نو شهر قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و سپس گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) برگزار می گردد.

همچنین مراسم بزرگداشت(آقایان و بانوان) فردا دوشنبه ساعت 19 الی 20:30 در مسجد حضرت امیرالمومنین(ع) در خیابان دورشهر برگزار می گردد.

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