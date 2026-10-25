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همسر مرحوم آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی دار فانی را وداع گفت

۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۶
کد مطلب: 1882366
همسر مرحوم آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی دار فانی را وداع گفت

حاجیه علویه خانم طاهری همسر مرحوم آیت الله حاج سید حسن طاهری خرم آبادی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا(ع)، حاجیه علویه خانم طاهری همسر مرحوم آیت الله حاج سید حسن طاهری خرم آبادی به دیدار معبودش شتافت.

مراسم تشییع و تدفین پیکر این بانوی بزرگوار فردا دوشنبه 4 آبان ساعت 9 صبح از مسجد نو شهر قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و سپس گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) برگزار می گردد.

همچنین مراسم بزرگداشت(آقایان و بانوان) فردا دوشنبه ساعت 19 الی 20:30 در مسجد حضرت امیرالمومنین(ع) در خیابان دورشهر برگزار می گردد.

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