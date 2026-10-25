  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

نماینده افغانستان در سازمان ملل: مردم باید در تعیین آینده کشور نقش داشته باشند

۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۸
کد مطلب: 1882368
نماینده افغانستان در سازمان ملل: مردم باید در تعیین آینده کشور نقش داشته باشند

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور، خواستار تداوم کمک‌های بشردوستانه، دفاع از حقوق زنان و دختران و شکل‌گیری افغانستانی صلح‌آمیز و فراگیر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد روز شنبه (۲ آبان) هم‌زمان با هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، بر ضرورت احیای همکاری‌ها و تضمین مشارکت معنادار مردم افغانستان در شکل‌دهی آینده این کشور تأکید کرد.

او با اشاره به همراهی سازمان ملل با مردم افغانستان در دوران توسعه، آوارگی و منازعه، گفت که باید کمک‌های بشردوستانه ادامه یابد، از حقوق زنان و دختران دفاع شود و برای ایجاد افغانستانی صلح‌آمیز و فراگیر که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد، تلاش کرد.

فایق همچنین بر ضرورت زندگی مسالمت‌آمیز افغانستان با خود و کشورهای همسایه تأکید کرد.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، مردم افغانستان از مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تعیین سرنوشت کشور محروم شده‌اند. این در حالی است که در دوران جمهوریت، شهروندان از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری، پارلمان و شوراهای ولایتی در روندهای سیاسی مشارکت داشتند.

انحصار قدرت، حذف نیروهای سیاسی و محدودیت مشارکت عمومی از جمله انتقادهای اساسی به عملکرد طالبان است؛ رویکردی که با مطالبه مشارکت فراگیر مردم در تعیین آینده افغانستان در تضاد قرار دارد.

..............

پایان پیام/

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha