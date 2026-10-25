نماینده افغانستان در سازمان ملل: مردم باید در تعیین آینده کشور نقش داشته باشند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد روز شنبه (۲ آبان) هم‌زمان با هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، بر ضرورت احیای همکاری‌ها و تضمین مشارکت معنادار مردم افغانستان در شکل‌دهی آینده این کشور تأکید کرد.

او با اشاره به همراهی سازمان ملل با مردم افغانستان در دوران توسعه، آوارگی و منازعه، گفت که باید کمک‌های بشردوستانه ادامه یابد، از حقوق زنان و دختران دفاع شود و برای ایجاد افغانستانی صلح‌آمیز و فراگیر که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد، تلاش کرد.

فایق همچنین بر ضرورت زندگی مسالمت‌آمیز افغانستان با خود و کشورهای همسایه تأکید کرد.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، مردم افغانستان از مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تعیین سرنوشت کشور محروم شده‌اند. این در حالی است که در دوران جمهوریت، شهروندان از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری، پارلمان و شوراهای ولایتی در روندهای سیاسی مشارکت داشتند.

انحصار قدرت، حذف نیروهای سیاسی و محدودیت مشارکت عمومی از جمله انتقادهای اساسی به عملکرد طالبان است؛ رویکردی که با مطالبه مشارکت فراگیر مردم در تعیین آینده افغانستان در تضاد قرار دارد.

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