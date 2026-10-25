به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طی هفته‌های گذشته منطقه شاهد تحولات گسترده‌ای در برابر تهدیدهای تبلیغاتی دشمنان محور مقاومت هست. جبهه یکپارچه مقاومت با محوریت ایران و یمن در حال چینش و آرایش نظامی و راهبردی در برابر دشمنان ملت‌های منطقه هستند.

از یک سو یمن با پیشروی‌های گسترده در مناطق اشغالی این کشور هر روز شکست‌های سختی را بر عربستان سعودی و هم‌پیمانانش تحمیل می‌کند و در سوی دیگر ایران با رونمایی از قدرت موشکی و نظامی خود که به اذعان فرماندهان نظامی چند برابر جنگ‌های گذشته است دشمن را در هراس و تردید برای شروع جنگ جدید قرار داده است.

«علی ابی رعد» سرتیپ و کارشناس نظامی و استراتژیک لبنانی طی یادداشتی با عنوان؛ محورهای بازدارندگی پیشرو: خوانشی از معماری نظامی استراتژیک جبهه‌های ایران و یمن، به تحلیل تحولات اخیر منطقه و قدرت بازدارندگی ایران و یمن در برابر محور آمریکایی و عربی و صهیونیستی پرداخت:

در این مرحله، منطقه شاهد دگرگونی های اساسی است که مفاهیم سنتی برتری نظامی را تغییر داده است، زیراقدرت استاندارد به تنهایی (با نمایندگی ارتش های سنتی کلاسیک) دیگر وجود ندارد. این عامل تعیین‌کننده در حل و فصل مناقشات است؛ در واقع، دکترین نظامی غیرمتمرکز و قابلیت‌های بازدارندگی نامتقارن بسیار مؤثر بوده‌اند.

در قلب این چشم‌انداز پیچیده، جبهه‌های ایران و یمن به عنوان مدل‌های مکملی برجسته شده‌اند که ظرفیت قابل توجهی برای انعطاف‌پذیری، توسعه ابزارهای رویارویی و تحمیل معادلات جدید تعامل که موازنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را از نو ترسیم کرده‌اند، نشان داده‌اند.

اول: جبهه ایران... مهندسی موشک‌های بالستیک و خودکفایی نظامی

جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته موفق شده است محاصره و تحریم‌های اقتصادی نظامی را به انگیزه‌ای راهبردی برای توسعه زیرساخت‌های نظامی مبتنی بر خودکفایی تقریباً کامل در حوزه‌های توان موشکی، موشکی و پدافند هوایی تبدیل کند. ایران در زرادخانه بازدارندگی استراتژیک خود موفق به ساخت یک سامانه موشکی بسیار پیشرفته شده است که شامل موشک‌های هایپرسونیک مانند «فتاح» می‌شود و به لطف قدرت مانور بالا و سرعت برتر خود، قادر به نفوذ در جدیدترین سیستم‌های دفاعی دشمن است.

این برتری در فناوری پیشران موشکی و ناوبری دقیق، حالتی از «توازن بازدارنده» ایجاد کرده است که هرگونه فکر تجاوز تمام عیار را بسیار پرهزینه و مملو از خطرات استراتژیک عمده می‌کند.

در مورد عمق دفاعی و شهرهای موشکی، استراتژی دفاعی ایران متکی بر شبکه وسیعی از پایگاه‌های زیرزمینی مستحکم (شهرهای موشکی) است که از نظر جغرافیایی در سراسر کوه‌های کشور پراکنده شده‌اند. این امر، نابودی زرادخانه استراتژیک ایران با یک حمله پیشگیرانه را عملاً غیرممکن می‌کند و حق پاسخ ویرانگر و دردناک را تضمین می‌کند.

در مورد توانایی فنی و حاکمیت فناوری، مهندسان نظامی ایران توانایی خود را در نوآوری در زمینه‌های جنگ الکترونیک و هوش مصنوعی معطوف به پهپادها ثابت کرده‌اند و صنایع نظامی ایران را از نظر اثربخشی و با هزینه تولید بسیار پایین در مقایسه با زرادخانه‌های پرهزینه غربی، در سطح جهانی رقابتی کرده‌اند. .

دوم: جبهه یمن... معجزه‌ای در تولید نظامی و استاد دریاهای استراتژی

در جبهه یمن، صنعا الگوی نظامی منحصر به فرد و قابل توجهی را در مدیریت نبردها تحت محاصره خفه کننده و شرایط سخت ارائه داد؛ یمنی ها توانستند با استقامت، نبرد را به سطح استراتژیک بی سابقه ای برسانند که مستقیماً بر تجارت جهانی و امنیت دریایی بین المللی تأثیر گذاشت. .

انصارالله موفق شده است در زمینه زرادخانه‌های دریایی و هوایی به جهشی کیفی دست یابد، زیرا یمن به مرکز منطقه‌ای ساخت موشک‌های بالستیک دوربرد و پهپادهای تهاجمی (مانند پهپادهای صماد) و همچنین توسعه قایق‌های بدون سرنشین و سلاح‌های دریایی هدایت‌شونده که قادر به اصابت به اهداف خود با دقت بسیار بالا هستند، تبدیل شده است. علاوه بر این، آنها کنترل تنگه باب المندب و جغرافیای استراتژیک اطراف آن را به دست گرفتند.

از نظر نظامی، نبوغ یمنی‌ها در بهره‌برداری بهینه از جغرافیا نهفته بود؛ کنترل ساحل غربی مشرف به باب المندب و دریای سرخ، به نیروهای یمنی یک برگ برنده استراتژیک بسیار ارزشمند می‌داد. یک منطقه جغرافیایی باریک به «دروازه انسداد و کنترل» تبدیل شده است که محاسبات دریایی ابرقدرت‌ها را مختل کرده و ناتوانی ناوگان‌های غربی را در تأمین امنیت ناوبری به سمت رژیم صهیونیستی یا منافع مرتبط با آن ثابت کرده است.

از همه مهم‌تر، دکترین مقاومت مردمی و آمادگی رزمی در اینجا نهفته است. برتری یمنی‌ها به عنصر انسانی و یک دکترین جنگی مستحکم بستگی دارد؛ توانایی بالا در مانور زمینی، حرفه‌ای‌گری در اختفا و استتار، و ایجاد استحکامات پیچیده در محیط کوهستانی سخت علاوه بر آن بسیج عمومی و جذب گسترده نیرو، جبهه زمینی یمن به صخره‌ای تبدیل شده است که تمام شرط‌بندی‌های نیروهای میانه‌رو و متحد علیه آن، نقش بر آب شده است.

سوم: ادغام استراتژیک و یکپارچه‌سازی عرصه‌ها

آنچه در این مرحله به جبهه‌های ایران و یمن قدرت مضاعفی می‌بخشد، مفهوم عرصه‌های متحد و قابلیت‌های یکپارچه است. ادغام اطلاعاتی و فنی: بهره‌مندی متقابل از تخصص نظامی و فنی به توسعه قابلیت‌های بازدارندگی مشترک کمک کرده و این دو طرف را به بخش اساسی و ضروری معادله امنیت منطقه‌ای تبدیل کرده است.

خسته کردن دشمنان از نظر اقتصادی و نظامی: عملیات هماهنگ با طولانی کردن رویارویی و تحلیل بردن موشک‌های رهگیر گران‌قیمت سامانه‌های دفاع هوایی دشمن (مانند پاتریوت، تاد و غیره) با موشک‌ها و پهپادهایی که هزینه تولید پایینی دارند، توانست هزینه اقتصادی هنگفتی را بر نظام اقتصادی جهانی متحد با دشمنان تحمیل کند.

داده‌های نظامی فعلی نشان می‌دهد که جبهه‌های ایران و یمن از دفاع سنتی فراتر رفته و به عرصه‌ای برای دیکته کردن قوانین و تغییر موازنه قدرت تبدیل شده‌اند. ایران، با قابلیت‌های موشکی بازدارنده و عمق استراتژیک خود، و یمن، با تیزبینی تاکتیکی و کنترل مطلق بر آبراه‌های حیاتی، در کنار هم یک محور نظامی قدرتمند را تشکیل می‌دهند. این محور ثابت کرده است که اراده ملی مستقل و خوداتکایی می‌تواند انحصار قدرت‌های بزرگ بر برتری نظامی و فناوری را بشکند.

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