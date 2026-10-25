به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه اعتراضات محافل صهیونیستی به سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو درباره لزوم سازگاری با انزوای بین‌المللی و تحریم‌ها، روزنامه عبری هاآرتص در سرمقاله خود به‌شدت از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و اعلام کرد که او رکوردی جدید و خطرناک شکسته است که می‌تواند به فروپاشی اقتصاد اسرائیل منجر شود.

هاآرتص افزود که نتانیاهو دوره فعلی نخست‌وزیری خود را در شرایطی به پایان می‌رساند که جایگاه بین‌المللی اسرائیل به پایین‌ترین سطح رسیده و برای نخستین بار، پایه‌های اقتصادی آن نیز در معرض تهدید قرار گرفته است.

هشدار درباره پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی

این روزنامه تأکید کرد که پیشنهاد نتانیاهو برای دور زدن تحریم‌ها، نظام بانکی و اقتصادی متکی بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را فلج می‌کند و به فرار سرمایه‌ها منجر خواهد شد.

هاآرتص همچنین نوشت که بانک‌ها و بخش تجاری از این وضعیت به‌شدت نگران شده‌اند؛ درحالی‌که نتانیاهو تحریم‌های احتمالی ۱۲ کشور در واکنش به اقدامات شهرک‌نشینان و طرح ساخت‌وساز در منطقه E1 را قطعی تلقی می‌کند و برای جلوگیری از آن تلاشی انجام نمی‌دهد.

این رسانه عبری در ادامه با انتقاد شدید از نتانیاهو مدعی شد که او عقل خود را از دست داده و اسیر شرکای افراطی‌اش شده است؛ ازاین‌رو، ادامه حضور او در قدرت خطری بی‌سابقه برای اسرائیل به شمار می‌رود.

این انتقادها پس از آن مطرح شد که نتانیاهو روز جمعه از تمایل خود برای تدوین طرحی اقتصادی مبتنی بر روش‌های جایگزین، از جمله ارزهای دیجیتال، در صورت اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی بین‌المللی علیه اسرائیل خبر داد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین اذعان کرد که کمک‌های نظامی آمریکا نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد و اسرائیل باید خود را برای احتمال پایان این کمک‌ها آماده کند.

هشدار بیش از ۱۰۰ اقتصاددان و مقام پیشین اسرائیلی

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که بیش از ۱۰۰ اقتصاددان برجسته، بازرگان، مقام پیشین بانک مرکزی و وزارت دارایی و دانشگاهی، در نامه‌ای هشدار داده‌اند که نتانیاهو آگاهانه اسرائیل را به سمت تحریم‌ها و انزوای اقتصادی بین‌المللی سوق می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی نیز تأکید کردند که ارزهای دیجیتال، با وجود امکان انتقال وجوه، نمی‌توانند تحریم‌ها را از بین ببرند یا جایگزین اعتماد و روابط بانکی و تجاری ضروری برای فعالیت اقتصاد شوند.

نبود برنامه عملی برای مقابله با تحریم‌ها

بانک اسرائیل اعلام کرد که مسئولیت کابینه، جلوگیری از اعمال تحریم‌ها و حفظ روابط اقتصادی با شرکای تجاری اصلی است و مقابله با این تهدید باید در دستور کار نهادهای سیاسی قرار گیرد.

در همین حال، منابع وزارتخانه‌های اقتصادی و مقام‌های ارشد دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کردند که برخلاف اظهارات نتانیاهو، هیچ تیم رسمی و حرفه‌ای برای تدوین چنین طرحی تشکیل نشده است.

ران تومر، رئیس پیشین انجمن تولیدکنندگان اسرائیل، نیز هشدار داد که سناریوی مطرح‌شده از سوی نتانیاهو می‌تواند به انزوای تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید منجر شود. او این اظهارات را تبلیغاتی دانست و آن را با سخنان پیشین نتانیاهو درباره تبدیل اسرائیل به یک «ابر اسپارت» برای مقابله با محدودیت‌های غرب در صادرات تسلیحات مقایسه کرد.

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