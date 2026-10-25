به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ده‌ها نفر از شهروندان استان میسان عراق روز یکشنبه در اعتراض به تصمیم دولت این کشور برای بستن گذرگاه مرزی شیب با ایران، مسیر اصلی منتهی به شرکت‌های نفتی این استان را مسدود کردند.

رئیس شورای استان میسان عراق با تعیین ضرب‌الاجل تا روز پنجشنبه، از دولت مرکزی خواست گذرگاه مرزی شیب در مرز ایران را بازگشایی کند؛ مطالبه‌ای که در صورت بی‌پاسخ ماندن، می‌تواند به تشدید تنش‌های داخلی در استان منجر شود.

مصطفی ادعیر المحمداوی هشدار داد در صورت باز نشدن گذرگاه، نافرمانی مدنی و مسدودسازی جاده‌های استان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

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