کاهن هندو در حمایت از مسجد تاریخی دهلی: اماکن عبادی نباید تخریب شوند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ راج شاستری، کاهن یک معبد هندو در دهلی، با حمایت از مسجد تاریخی ریس کورس که با احتمال تخریب روبه‌روست، تأکید کرد که اماکن عبادی پیروان هیچ دینی نباید تخریب شوند. او که ۱۵ سال است در معبدی در نزدیکی این مسجد خدمت می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «مسجدها و معبدها هرگز نباید تخریب شوند.»

شاستری با اشاره به دوستی دیرینه خود با امام محمد هارون، امام جماعت مسجد، گفت که بارها با او دیدار و گفت‌وگو کرده و این منطقه تاکنون شاهد تنش‌های مذهبی نبوده است.

قطع آب و برق مسجد در آستانه تعیین تکلیف آینده آن

مسجد تاریخی ریس کورس بیش از یک هفته است که از دسترسی به آب و برق محروم مانده است. این مسجد که در محوطه ۵۳ هکتاری باشگاه ریس کورس و در نزدیکی اقامتگاه نخست‌وزیر هند قرار دارد، بنایی تاریخی با درجه حفاظتی دوم است که در سال ۲۰۰۹ به ثبت رسیده و در فهرست هیئت اوقاف دهلی نیز قرار دارد. ظرفیت این مسجد حدود ۸۰۰ نمازگزار اعلام شده است.

دولت مرکزی هند به دادگاه عالی دهلی اعلام کرده است که در چارچوب ملاحظات امنیت ملی، در حال تصرف این محدوده است؛ موضوعی که پس از سال‌ها اختلاف حقوقی درباره باشگاه و سکونتگاه‌های اطراف آن مطرح شده است. با وجود این، هنوز دستور رسمی تخریب مسجد صادر نشده و آینده این بنای تاریخی همچنان نامشخص است.

نماز جمعه در سایه نگرانی از سرنوشت مسجد

منابع محلی گزارش کردند روز جمعه این هفته، ۲۳ اکتبر، امام محمد هارون در حالی نماز جمعه را با چشمانی اشک‌بار اقامه کرد که از خداوند برای حفظ مسجد یاری می‌طلبید. نمازگزاران زن و مرد نیز در فضایی آکنده از نگرانی، برای بقای مسجد و حفظ کرامت جامعه محلی دعا کردند.

در چنین شرایطی، حمایت شاستری از مسجد تاریخی ریس کورس، صدایی از همبستگی میان پیروان ادیان مختلف در محله‌ای است که نمازگزاران آن با نگرانی عمیقی درباره آینده محل عبادت خود روبه‌رو هستند.