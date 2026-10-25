۳٫۷ میلیون کودک افغانستان گرفتار سوءتغذیه؛ شهر ترمذ به مسیر حیاتی ارسال غذا و دارو تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز یکشنبه، سوم آبان‌ماه، اعلام کرد که انتقال کمک‌های بشردوستانه حیاتی از طریق مرکز لجستیکی شهر ترمذ در ازبکستان به افغانستان ادامه دارد.

این نهاد با اشاره به وضعیت بحرانی کودکان افغانستان تأکید کرد که مرکز ترمذ، یکی از مسیرهای مهم تأمین و انتقال غذای درمانی و داروهای ضروری برای کودکان و خانواده‌های نیازمند در این کشور به شمار می‌رود.

به گفته یونیسف، در شرایطی که میلیون‌ها کودک افغانستان در معرض پیامدهای سوءتغذیه قرار دارند، انتقال به‌موقع تجهیزات پزشکی و مواد غذایی درمانی برای جلوگیری از تشدید بحران و نجات جان کودکان اهمیت حیاتی دارد.

این سازمان همچنین بر ضرورت حفظ زنجیره تأمین کمک‌های بشردوستانه و تداوم انتقال اقلام ضروری به افغانستان تأکید کرده است.

یک میلیون کودک در معرض سوءتغذیه تهدیدکننده زندگی

تأکید تازه یونیسف بر اهمیت مسیر انتقال کمک‌های بشردوستانه از ازبکستان در حالی مطرح می‌شود که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های سوءتغذیه کودکان در سال‌های اخیر مواجه است.

بر اساس گزارش یونیسف در اوت ۲۰۲۶، حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار کودک زیر پنج سال افغانستان از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

از میان این کودکان، نزدیک به یک میلیون نفر به سوءتغذیه حاد شدید مبتلا هستند؛ وضعیتی که در صورت نبود درمان مناسب می‌تواند جان آنان را تهدید کند.

یونیسف پیش‌تر هشدار داده بود که کودکان زیر دو سال بیشترین آسیب را از این بحران متحمل می‌شوند و حدود ۸۳ درصد موارد سوءتغذیه حاد شدید مربوط به این گروه سنی است.

سوءتغذیه حاد علاوه بر کاهش شدید وزن و اختلال در رشد جسمی و ذهنی، سیستم ایمنی کودکان را تضعیف می‌کند و احتمال ابتلا به بیماری‌های عفونی و مرگ‌ومیر را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، دسترسی مستمر به غذای درمانی آماده مصرف و داروهای ضروری، یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از مرگ کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید به شمار می‌رود.

پیش‌بینی وخامت بحران در سال ۲۰۲۷

یونیسف و سازمان اقدام علیه گرسنگی در گزارش مشترکی که ۱۵ اکتبر منتشر شد، هشدار دادند که بحران سوءتغذیه کودکان افغانستان در سال آینده میلادی تشدید خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۷ بیش از چهار میلیون کودک افغانستان به درمان فوری سوءتغذیه حاد نیاز داشته باشند؛ رقمی که بالاترین میزان برآوردشده در پنج سال گذشته خواهد بود.

از این تعداد، حدود یک میلیون و ۹۰ هزار کودک ممکن است به شدیدترین نوع سوءتغذیه حاد مبتلا شوند.

این دو نهاد همچنین اعلام کردند که شمار استان‌های افغانستان با وضعیت بحرانی سوءتغذیه، از هفت استان در سال ۲۰۲۵ به ۱۰ استان در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته و احتمال دارد در سال آینده به ۱۴ استان برسد.

کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، دسترسی محدود به مواد غذایی مغذی، کمبود آب آشامیدنی سالم، شیوع بیماری‌ها و کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی از مهم‌ترین عوامل تشدید این بحران عنوان شده‌اند.

اهمیت مسیر ترمذ در تأمین نیازهای درمانی افغانستان

شهر ترمذ در جنوب ازبکستان و در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، یکی از مراکز مهم پشتیبانی و انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان محسوب می‌شود.

یونیسف از سال ۲۰۲۳ یک مرکز تأمین و تدارکات در این شهر ایجاد کرده است که به تهیه و انتقال اقلام ضروری برای برنامه‌های بشردوستانه در افغانستان کمک می‌کند.

اهمیت چنین مراکزی در شرایطی افزایش می‌یابد که اختلال در مسیرهای تجاری و مرزی، کمبود منابع مالی و مشکلات حمل‌ونقل، تأمین غذای درمانی و دارو را با دشواری مواجه می‌کند.

در مارس ۲۰۲۶ نیز یونیسف اعلام کرده بود که کاهش منابع مالی و بسته‌ماندن مرز افغانستان و پاکستان، به کمبود غذای درمانی در افغانستان دامن زده است.

در پی این وضعیت، اتحادیه اروپا و یونیسف برنامه انتقال هوایی ۲۰ هزار جعبه غذای درمانی آماده مصرف به افغانستان را اجرا کردند تا از توقف درمان کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید جلوگیری شود.

این تجربه نشان می‌دهد که حفظ مسیرهای مختلف تأمین کمک‌ها، از جمله مسیر ترمذ، می‌تواند در کاهش خطر قطع خدمات درمانی نقش مهمی داشته باشد.

کودکان افغانستان در انتظار کمک‌های حیاتی

ادامه انتقال کمک‌های بشردوستانه از ازبکستان در شرایطی است که بحران اقتصادی، بیکاری، بازگشت گسترده مهاجران و پیامدهای تغییرات اقلیمی، تأمین غذای کافی و خدمات درمانی را برای بسیاری از خانواده‌های افغانستان دشوار کرده است.

از سوی دیگر، کاهش حمایت‌های مالی بین‌المللی، توانایی سازمان‌های امدادرسان برای پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون کودکان را تحت فشار قرار داده است.

هشدارهای یونیسف نشان می‌دهد که مسئله سوءتغذیه کودکان افغانستان دیگر تنها به کمبود مواد غذایی محدود نیست؛ بلکه تداوم خدمات درمانی و دسترسی بدون وقفه به غذای درمانی و دارو نیز به یکی از عوامل تعیین‌کننده در حفظ جان آنان تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، نقش مراکز لجستیکی مانند ترمذ در انتقال منظم کمک‌های ضروری اهمیت بیشتری یافته است؛ به‌ویژه آنکه سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند بحران سوءتغذیه کودکان افغانستان در سال ۲۰۲۷ ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

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